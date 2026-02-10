Chứng khoán Nhật Bản liên tiếp lập kỷ lục sau chiến thắng của Thủ tướng Takaichi

Thị trường chứng khoán Nhật Bản liên tục lập đỉnh mới sau khi Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử sớm bầu Hạ viện hôm Chủ nhật...

Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tầm nhìn về một Nhật Bản “vững mạnh và thịnh vượng”.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2), chỉ số Nikkei 225 có thời điểm tăng 5,7%, lần đầu vượt 57.000 điểm, trước khi chốt phiên tăng gần 4%. Chỉ số Topix cũng lập kỷ lục mới, tăng hơn 2% và vượt mốc 3.800 điểm.

Sang phiên thứ Ba (10/2), đà tăng tiếp tục được củng cố khi Nikkei 225 đóng cửa tăng 2,28% lên 57.650,54 điểm, mức cao kỷ lục, còn Topix tăng 1,9% lên 3.855,28 điểm, cũng là kỷ lục mới.

Theo các nhà phân tích, làn sóng “giao dịch Takaichi” - tức xu hướng mua vào các cổ phiếu được xem là hưởng lợi từ chương trình kinh tế của Thủ tướng Takaichi - đang quay trở lại. Thị trường kỳ vọng rằng chiến thắng áp đảo sẽ giúp bà có thêm dư địa triển khai các biện pháp kích thích kinh tế và thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư vào một số lĩnh vực công nghệ chủ chốt.

Kết quả bầu cử hôm Chủ nhật (8/2) giúp bà Takaichi và Đảng LDP nắm siêu đa số 2/3 tại Hạ viện gồm 465 ghế - mức áp đảo đủ để đẩy nhanh chương trình nghị sự của mình. LDP cũng giành tỷ lệ ghế cao nhất kể từ khi thành lập vào năm 1955. Theo hai thành viên cấp cao của LDP, kết quả này “vượt xa” kỳ vọng trong nội bộ Đảng.

Giá cổ phiếu tập đoàn SoftBank Group tăng mạnh trong phiên thứ Ba sau khi một công ty con của tập đoàn nâng dự báo kết quả cả năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3. Trong phiên, có lúc mã này tăng 11,95%, trước khi chốt phiên tăng 10,68%, nối tiếp mức tăng 6,3% trong phiên thứ Hai.

Đà hưng phấn trên thị trường Nhật Bản lan sang một số thị trường châu Á khác nhưng diễn biến nhìn chung có sự phân hóa. Phiên ngày thứ Ba, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ lên 5.301,69 điểm, trong khi Kosdaq của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm 1,1% xuống 1.115,2 điểm.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 0,39%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,14%. Ở Australia, chỉ số S&P/ASX 200 gần như đi ngang và chốt phiên ở 8.867,4 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 0,06 điểm phần trăm lên 2,29%, trở lại sát mức đỉnh ghi nhận vào tháng 1, mức cao nhất kể từ năm 1999.

“Thị trường phản ứng tích cực trước chiến thắng áp đảo của Đảng LDP và triển vọng hình thành một chính phủ ổn định. Nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có một chính quyền đủ bền vững để điều hành trong dài hạn, qua đó hạ nhiệt rủi ro chính trị trong ngắn hạn và khiến nước này trở nên nổi bật so với nhiều nền dân chủ khác”, nhà kinh tế trưởng Mansoor Mohi-uddin của ngân hàng Bank of Singapore nhận xét với tờ báo Financial Times.

Theo ông Tomochika Kitaoka, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Nhật Bản của tập đoàn tài chính Nomura, các nhà đầu tư dài hạn vẫn ở trạng thái quan sát, chủ yếu chờ thêm chi tiết chính sách và mức độ triển khai trong thực tế.

“Kết quả bầu cử rõ ràng giúp tâm lý thị trường cải thiện, nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu”, ông Kitaoka nhận định.

Còn ông Bruce Kirk, chiến lược gia về cổ phiếu Nhật Bản tại ngân hàng Goldman Sachs, cho biết thị trường Nhật Bản đang tăng cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với mức tăng của thị trường Mỹ từ đầu năm đến nay. Đây là mức chênh lệch rất lớn.

“Động lực này nhiều khả năng sẽ kéo thêm dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài quay lại thị trường Nhật Bản”, ông nói.

Bà Takaichi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và dự kiến gặp ông vào tháng 3, trong bối cảnh Tokyo tiếp tục coi Mỹ là đồng minh quan trọng. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chúc mừng bà Takaichi, cho rằng quyết định kêu gọi bầu cử sớm của bà là “táo bạo và sáng suốt” và đã mang lại kết quả tuyệt vời.

Bà Takaichi cam kết chi tiêu “mang tính chiến lược”, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và quốc phòng.

Bà cũng cho biết muốn tận dụng vị thế đa số mới của Đảng LDP tại Hạ viện để khởi động một cuộc tranh luận tại Quốc hội về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1947 của Nhật Bản, trong đó có thể đề cập tới “điều khoản hòa bình”. Đây là nội dung lâu nay được các nhóm theo chủ nghĩa hòa bình ở Nhật Bản coi trọng.

Tuy nhiên, việc sửa đổi Hiến pháp đối mặt nhiều rào cản lớn. Theo các nhà phân tích của công ty tư vấn Eurasia Group, nếu muốn sửa hiến pháp để “bình thường hóa” vai trò quân sự của Nhật Bản, Chính phủ cần tối thiểu 2/3 số phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời phải vượt qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

Trên thị trường, cổ phiếu tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries - mã thường được nhà đầu tư dùng như thước đo kỳ vọng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản - tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai và tăng thêm 2,76% trong phiên ngày thứ Ba.

Các nhà phân tích của ngân hàng Citi cho rằng chiến thắng của bà Takaichi có thể gây áp lực khiến đồng yên giảm giá so với USD, tiến gần mốc 160 yên đổi 1 USD - mức được thị trường xem là “ngưỡng có thể buộc nhà chức trách can thiệp”. Lý do là làn sóng “giao dịch Takaichi” trở nên sôi động trở lại, cũng như nhà đầu tư lo ngại về cách bà sẽ huy động nguồn lực để trang trải cho kế hoạch chi tiêu của mình.