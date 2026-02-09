Đồng yên bất ngờ hồi phục sau bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đồng yên tăng giá trong phiên giao dịch sáng nay (9/2) tại thị trường châu Á, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được dự báo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày Chủ nhật...

Sự phục hồi này đảo ngược chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp trước đó của đồng yên, đà trượt dốc do nhà đầu tư tin rằng kết quả bầu cử sẽ giúp bà Takaichi củng cố lập trường chính sách tài khóa nới lỏng.

Sau khi giảm tới 0,3% vào đầu phiên xuống mức thấp nhất 2 tuần, đồng yên có lúc tăng tới 0,7%, rồi thu hẹp mức tăng. Lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam, đồng yên giao dịch ở mức 156,8 yên đổi 1 USD, tăng khoảng 0,3% so với mức chốt của tuần trước.

So với các đồng tiền chủ chốt khác, đồng yên cũng thu hẹp mức giảm. Trước đó, vào đầu phiên, yên giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng franc Thụy Sỹ và gần mức thấp kỷ lục so với đồng euro.

“Triển vọng phục hồi của đồng yên vẫn mong manh, nhưng ít nhất trong ngắn hạn, khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp tỷ giá tăng lên, và điều này hạn chế dư địa tăng của USD so với yên”, chiến lược gia Sim Moh Siong của ngân hàng Bank of Singapore nhận định với hãng tin Reuters.

Đầu giờ sáng 9/2, ông Atsushi Mimura - quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Bộ Tài chính Nhật Bản - nói rằng Chính phủ nước này đang “theo dõi sát các biến động tỷ giá, với tinh thần cảnh giác cao”. Phát biểu này được đưa ra sau khi liên minh cầm quyền của bà Takaichi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện sớm.

Lời cảnh báo của nhà chức trách khiến thị trường trở nên thận trọng hơn với khả năng Bộ Tài chính Nhật can thiệp để giữ giá đồng nội tệ.

Theo dự báo, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành được tới 328 trong tổng số 465 ghế trong Hạ viên. Cùng với số ghế mà đảng liên minh với LDP là Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) giành được, bà Takachi sẽ có siêu đa số 2/3 trong Hạ viện. Theo Hiến pháp Nhật, một tỷ lệ đa số như vậy đồng nghĩa rằng bà Takaichi có quyền bỏ qua bất kỳ sự phủ quyết nào của Thượng viện - viện Quốc hội mà LPD hiện đang nắm thiểu số.

“Chiến thắng áp đảo của LDP đã gỡ bỏ sự bất định chính trị, củng cố sức mạnh trong việc thực thi chính sách. Mối quan tâm của thị trường bây giờ tập trung vào việc chính sách tài khóa sẽ được thiết kế và truyền đạt như thế nào. Những rủi ro từ chủ trương tài khóa mở rộng về cơ bản đã được phản ánh hết vào giá tài sản từ trước khi bầu cử diễn ra. Vấn đề sắp tới là liệu rủi ro đó sẽ tăng thêm hay dần giảm đi”, chiến lược gia trưởng ngoại hối Shoki Omori của ngân hàng Mizuho nhận định.

Sau khi bà Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái, đồng yên và trái phiếu chính phủ nước này đã đương đầu áp lực giảm do giới đầu tư lo ngại về chủ trường nới lỏng tài khóa của bà Takaichi trong lúc nợ công của Nhật Bản đã chồng chất.

Tiếp đó, áp lực mất giá đối với yên càng gia tăng khi bà Takaichi quyết định giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm. Gần đây, đồng yên có phục hồi một phần sau khi Tokyo phát tín hiệu có thể phối hợp với Mỹ để can thiệp thị trường.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác gần như đi ngang quanh ngưỡng 97,6 điểm trong phiên sáng nay. Tuần này, tỷ giá USD biến động có thể biến động khi Mỹ công bố một loạt báo cáo kinh tế quan trọng, gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), theo dự kiến sẽ được công bố lần lượt vào ngày thứ Tư và thứ Sáu.

Các nhà giao dịch đang gia tăng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 20% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 18/3.

Với khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, dù với tốc độ chậm, để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng trong nền kinh tế, trong khi Fed được dự báo còn giảm lãi suất, áp lực mất giá của đồng yên so với USD có thể sẽ được giải tỏa một phần. Tuy nhiên, rủi ro mất giá đối với yên vẫn còn lớn nếu chính quyền của bà Takaichi đẩy mạnh chi tiêu công dựa trên vay nợ.