Chứng khoán Yuanta thay đổi nhân sự cấp cao

Công ty Chứng khoán Yuanta vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Thế Minh, Thành viên Hội đồng quản lý rủi ro vừa có đơn xin thôi việc gần 8 năm gắn bó.

Ông Nguyễn Thế Minh còn là Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, Khối khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta.

Trên thị trường ông Minh được biết đến là một chuyên gia nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông từng đảm nhận các vị trí quản lý cao cấp tại các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, Chứng khoán Bản Việt (VCSC), ORS.

Trao đổi với VnEconomy về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Thế Minh đánh giá trong bối cảnh hiện tại, biến động điểm số không còn là yếu tố cốt lõi phản ánh trạng thái thị trườ

Ông Nguyễn Thế Minh.

Câu hỏi quan trọng hơn nằm ở việc đâu là vùng cân bằng thực sự? Dù định giá đã trở nên hấp dẫn và phần lớn cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán song đây chưa phải là điều kiện đủ để xác lập đáy.

Theo ông Minh, VN-Index có thể dao động quanh 1.550–1.600 điểm và khả năng thị trường sớm tạo đáy ngay trong tuần này.

Tín hiệu tích cực đến từ giá dầu. Trong khoảng một tuần trở lại đây, đà tăng của giá dầu không còn mở rộng mà chuyển sang dao động trong biên độ rộng 100–120 USD, tuần gần nhất ghi nhận vùng 100–110 USD. Xu hướng đi ngang này phần nào phản ánh kỳ vọng thị trường đã hấp thụ phần lớn thông tin tiêu cực của giá dầu.

Đánh giá các nhóm ngành có thể giải ngân khi thị trường tạo đáy, ông Minh cho rằng nhóm ngân hàng nên được chú ý với định giá P/B hấp dẫn, đặc biệt là các ngân hàng vốn hóa lớn có tỷ lệ CASA cao. Bên cạnh đó, bảo hiểm được hưởng lợi trong môi trường lãi suất cao, trong khi nhóm năng lượng, đặc biệt là điện, cũng có triển vọng tích cực.