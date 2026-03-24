Chứng khoán Yuanta thay đổi nhân sự cấp cao

Tuệ Lâm

24/03/2026, 10:15

Công ty Chứng khoán Yuanta vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Thế Minh, Thành viên Hội đồng quản lý rủi ro vừa có đơn xin thôi việc gần 8 năm gắn bó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Thế Minh còn là Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, Khối khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta.

Trên thị trường ông Minh được biết đến là một chuyên gia nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông từng đảm nhận các vị trí quản lý cao cấp tại các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, Chứng khoán Bản Việt (VCSC), ORS.

Trao đổi với VnEconomy về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Thế Minh đánh giá trong bối cảnh hiện tại, biến động điểm số không còn là yếu tố cốt lõi phản ánh trạng thái thị trườ

Ông Nguyễn Thế Minh.
Ông Nguyễn Thế Minh.

Câu hỏi quan trọng hơn nằm ở việc đâu là vùng cân bằng thực sự? Dù định giá đã trở nên hấp dẫn và phần lớn cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán song đây chưa phải là điều kiện đủ để xác lập đáy.

Theo ông Minh, VN-Index có thể dao động quanh 1.550–1.600 điểm và khả năng thị trường sớm tạo đáy ngay trong tuần này.

Tín hiệu tích cực đến từ giá dầu. Trong khoảng một tuần trở lại đây, đà tăng của giá dầu không còn mở rộng mà chuyển sang dao động trong biên độ rộng 100–120 USD, tuần gần nhất ghi nhận vùng 100–110 USD. Xu hướng đi ngang này phần nào phản ánh kỳ vọng thị trường đã hấp thụ phần lớn thông tin tiêu cực của giá dầu.

Đánh giá các nhóm ngành có thể giải ngân khi thị trường tạo đáy, ông Minh cho rằng nhóm ngân hàng nên được chú ý với định giá P/B hấp dẫn, đặc biệt là các ngân hàng vốn hóa lớn có tỷ lệ CASA cao. Bên cạnh đó, bảo hiểm được hưởng lợi trong môi trường lãi suất cao, trong khi nhóm năng lượng, đặc biệt là điện, cũng có triển vọng tích cực.

Quỹ ngoại: Vanguard có thể sẽ ra mắt quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam

Blog chứng khoán: Nháo nhác với thông tin

Dòng tiền ngần ngại đua giá, thanh khoản giảm đột biến

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Giá vàng giữ đà phục hồi mạnh, vượt xa mốc 4.500 USD/oz

Thế "tiến thoái lưỡng nan" của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Cá nhân và tự doanh tiếp tục mua vào mạnh

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

