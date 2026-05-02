Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về đàm phán hòa bình
Bình Minh
02/05/2026, 10:19
Những đỉnh cao mới lại được thiết lập trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (1/5), khi giá cổ phiếu Apple tăng mạnh và giá dầu thô sụt giảm...
Một chút thông tin khả quan về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng khiến nhà đầu tư thêm hưng phấn, dù mối hoài nghi vẫn còn lớn.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,29%, đạt 7.230,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,89%, đạt 25.114,44 điểm.
Cả hai chỉ số này cùng lập cả kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên trong phiên đầu tiên của tháng 5.
Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 152,87 điểm, tương đương giảm 0,31%, chốt ở mức 49.499,27 điểm.
Cổ phiếu nổi bật trong phiên này là Apple với mức tăng hơn 3% sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý thứ hai của năm tài khóa với lợi nhuận và doanh thu đều khả quan hơn dự báo. Trong đó, doanh thu đạt 118,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 29,58 tỷ USD; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,01 USD/cổ phiếu, tăng 22%.
Ngoài ra, dự báo mà “táo khuyết” đưa ra về doanh thu của quý hiện tại cũng tốt hơn kỳ vọng, giúp xoa dịu mối lo ngại về việc doanh thu từ điện thoại iPhone không đạt dự báo.
Giá dầu giảm cũng hỗ trợ đắc lực cho các chỉ số chứng khoán Mỹ trong phiên này.
Trao đổi với trang tin MS NOW, các quan chức Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán - cho biết họ đã nhận được một bản cập nhật đề xuất từ phía Iran và đề xuất này đã được chuyển tới phía Mỹ.
Sau tin này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 2%, đóng cửa ở mức 108,17 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm 3%, chốt phiên ở mức 101,94 USD/thùng.
Tuy nhiên, thị trường vẫn có lý do để thận trọng vì sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất của Iran. “Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng tôi chưa hài lòng. Iran muốn đạt thỏa thuận vì họ chẳng còn quân đội nữa”, ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng.
Phiên này là sự nối tiếp xu hướng lập kỷ lục của chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây. Hôm thứ năm, S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mức 7.200 điểm. S&P 500 và Nasdaq cùng hoàn tất tháng 4 với mức tăng cả tháng mạnh nhất kể từ năm 2020, còn Dow Jones ghi nhận mức tăng tháng mạnh nhất kể từ tháng 11/2024.
Mùa báo cáo tài chính khả quan và những tia hy vọng, dù còn mong manh, về triển vọng kết thúc cuộc chiến tranh ở Trung Đông đang là những nguồn động lực chính hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall. Hiện tại, cả ba chỉ số chính đều đang cao hơn so với mức bắt đầu năm 2026.
Trao đổi với hãng tin CNBC, ông David Krakauer, Phó chủ tịch quản lý danh mục của công ty Mercer Advisors tin rằng xu hướng tích cực của chứng khoán Mỹ có thể sẽ duy trì trong dài hạn. Ông cho rằng chiến tranh có thể sẽ sớm kết thúc và eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại. Ngay cả trong trường hợp xung đột tiếp diễn, ông Krakauer nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết ở Mỹ và nước ngoài cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các chỉ số đi lên.
“Sẽ luôn có những tin tức mới hoặc những lúc tâm lý thị trường giảm sút, khiến các chỉ số thoái lui một chút sau những nhịp tăng mạnh. Nhưng về mặt chiến lược nói chung, chúng tôi vẫn lạc quan về thị trường chứng khoán”, ông nói.
Trong số 314 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026, có 83% đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo và 78% đạt doanh thu tốt hơn dự báo - theo dữ liệu của LSEG. Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân của các công ty đã báo cáo đạt 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến tuần này, cả S&P 500 và Nasdaq đều đã tăng 6 tuần liên tiếp, chuỗi tuần tăng dài nhất của mỗi chỉ số kể từ tháng 10/2024.
Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô từ EU lên 25%

Tổng thống Donald Trump vừa có động thái leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương khi tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25%...
Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng tăng mạnh nhất 28 năm

Hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng là SK Hynix và Samsung Electronics - những doanh nghiệp dẫn đầu ngành chip Hàn Quốc - với mức tăng lần lượt 60% và 35% trong tháng 4...
"Tiến thoái lưỡng nan" vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan"...
GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...
Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: