Những chiếc đồng hồ mới ấn tượng nhất của tuần lễ Watches and Wonder 2026

Từ các phiên bản đồng hồ kỷ niệm từ Rolex và Patek Philippe, hàng loạt mẫu đồng hồ skeleton cùng các thiết kế hướng tới du hành không gian đã trở thành tâm điểm tại triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới Watches and Wonder 2026…

Không khí tràn đầy cảm hứng của sự khám phá bao trùm Watches and Wonders Geneva năm nay - sự kiện quan trọng bậc nhất của ngành đồng hồ cao cấp. Phần lớn sự chú ý xoay quanh những chiếc đồng hồ có chủ đề không gian. Tuy nhiên, sức hút này không chỉ đến từ chuyến bay sứ mệnh Artemis II - đánh dấu lần đầu con người quay lại hành trình quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Thực tế, bầu trời đêm đã đóng vai trò như một “cỗ máy thời gian” tự nhiên trong hàng thiên niên kỷ trước khi đồng hồ cơ học ra đời, và thế giới chế tác đồng hồ cao cấp luôn không ngừng tìm kiếm những cách mới để theo dõi chuyển động của các thiên thể, hoặc tái hiện vẻ đẹp của chúng.

Bên cạnh các chức năng thiên văn xuất hiện trong loạt sản phẩm đồng hồ mới tại Watches and Wonders Geneva năm nay — nổi bật nhất là mặt số hiển thị pha Mặt Trăng — còn có nhiều mẫu đồng hồ được thiết kế cho các điều kiện du hành không gian thực thụ, như chiếc IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive của IWC Schaffhausen hay Supernova của Bremont.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp cũng kỷ niệm các cột mốc quan trọng bằng những phiên bản đặc biệt: Rolex ra mắt mẫu Oyster Perpetual mới nhân dịp kỷ niệm 100 năm, Patek Philippe trình làng dòng sản phẩm Nautilus kỷ niệm 50 năm, trong khi bộ sưu tập Overseas của Vacheron Constantin được ra mắt nhằm đánh dấu kỷ niệm 30 năm.

Dưới đây là những mẫu đồng hồ nổi bật nhất, mới được ra mắt tại tuần lễ Watches and Wonder 2026 — hội tụ cả yếu tố thẩm mỹ, đổi mới và sức hút truyền thông — được kỳ vọng sẽ trường tồn theo thời gian.

IWC BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL CALENDAR CERALUME

Hai năm trước, IWC Schaffhausen đã giới thiệu chất liệu Ceralume — một loại gốm độc quyền có khả năng phát quang trong bóng tối (hiểu đơn giản là bột Super-LumiNova được trộn vào vật liệu gốm). Với chiếc đồng hồ Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar, thương hiệu tiếp tục khai thác chất liệu này một cách ấn tượng.

Dưới ánh sáng ban ngày, mặt số gợi liên tưởng đến bìa album “trắng” của The Beatles. Nhưng khi vào bóng tối, toàn bộ thiết kế thực sự “tỏa sáng”: các mặt số lịch vạn niên và cọc giờ hiện lên rõ nét trong ánh phát quang xanh lam – xanh lục. Thậm chí, dây đeo màu trắng cũng có khả năng phát sáng.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA ROLESIUM

Sau khi ra mắt bộ sưu tập Land-Dweller tại Watches and Wonders Geneva năm ngoái, Rolex năm nay quay về kho lưu trữ để kỷ niệm 100 năm ra đời của lớp vỏ Oyster — công nghệ chống nước độc quyền được cấp bằng sáng chế từ năm 1926, đặt nền móng cho các dòng đồng hồ thể thao của hãng.

Nhân dịp này, Rolex giới thiệu phiên bản Oyster Perpetual 41 mới bằng thép không gỉ kết hợp vàng Rolesor, với dòng chữ “100 years” xuất hiện tại vị trí 6 giờ trên mặt số. Rolex cũng tiếp tục không khí kỷ niệm bằng một mẫu Oyster Perpetual khác với mặt số Jubilee, nơi tên thương hiệu được thể hiện bằng các ký tự màu sắc nổi bật.

Tuy nhiên, mẫu đồng hồ mà giới sưu tầm thực thụ khao khát — và gần như không có cơ hội chiêm ngưỡng ngoài đời — chính là phiên bản Rolex Cosmograph Daytona mới bằng Rolesium (chất liệu độc quyền kết hợp thép không gỉ và bạch kim). Mẫu Daytona này còn sở hữu mặt số men grand feu cùng vành bezel Cerachrom.

PATEK PHILIPPE REF. 5610/1P

Năm 1976 - thời kỳ cao điểm của giai đoạn biến động lịch sử ngành hàng đồng hồ cơ học Quartz Crisis, Patek Philippe đã giới thiệu một mẫu đồng hồ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của thương hiệu — cũng như cả ngành công nghiệp đồng hồ xa xỉ. Mẫu đồng hồ Nautilus do Gerald Genta thiết kế là chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ đầu tiên của Patek, với vỏ thép không gỉ, mặt số lấy cảm hứng từ cửa sổ tàu thủy và dây đeo thép tích hợp.

Nửa thế kỷ sau, Patek Philippe kỷ niệm 50 năm ra mắt mẫu đồng hồ Nautilus với ba phiên bản mới: mẫu 5610 bằng bạch kim (giới hạn 2.000 chiếc), mẫu 5810 bằng vàng trắng với tùy chọn dây kim loại (giới hạn 2.000 chiếc) hoặc dây composite họa tiết vải (giới hạn 1.000 chiếc), cùng một mẫu đồng hồ để bàn Nautilus đặc biệt bằng vàng trắng, giới hạn 100 chiếc.

Tất cả các phiên bản kỷ niệm 50 năm đều được khắc trên microrotor vàng 22k dòng chữ: “50 1976–2026.”

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS DUAL TIME CARDINAL POINTS

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ sưu tập Overseas, Vacheron Constantin đã giới thiệu phiên bản Overseas Dual Time Cardinal Points bằng titanium, lấy cảm hứng từ mẫu nguyên bản bằng titanium được nhà thám hiểm Cory Richards sử dụng trong hành trình chinh phục đỉnh Everest năm 2019.

Bộ sưu tập Cardinal Points gồm bốn phiên bản màu sắc, tương ứng với bốn hướng la bàn: Bắc (trắng), Nam (nâu), Đông (xanh lam) và Tây (xanh lục). Các cọc giờ và kim giờ địa phương được chế tác từ vàng trắng 18k phủ Super-LumiNova, trong khi chức năng múi giờ thứ hai và hiển thị ngày/đêm sử dụng điểm nhấn màu cam nhằm tăng độ dễ đọc.

CARTIER SANTOS-DUMONT

Santos-Dumont là phiên bản thanh lịch hơn của một trong những mẫu đồng hồ phi công đầu tiên — được Cartier chế tác vào năm 1904 dành cho phi công người Brazil Alberto Santos-Dumont — Santos-Dumont năm nay tiếp tục được nâng tầm với phiên bản vàng vàng, mặt số obsidian, đi kèm dây đeo vàng 15 mắt thanh mảnh.

Thiết kế mới mang lại cảm giác đeo thoải mái hơn, đồng thời giúp mẫu đồng hồ thể thao kinh điển này tiệm cận phong cách dress watch trang nhã.