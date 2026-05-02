Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng

Dự án nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên quy mô hơn 47ha đất do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng…

Ngày 2/5/2026, thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho biết dự án nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được phép huy động tối đa 36.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân theo nhiều hình thức hợp tác đầu tư.

Trước đó, tháng 12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) với quy mô sử dụng hơn 47,2ha đất, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 44.000 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được UBND TP. Hải Phòng có quyết định giao, cho thuê đất.

Theo quy hoạch, trong số diện tích này có hơn 21,5ha đất xây dựng chung cư hỗn hợp, hơn 6,1ha xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ và gần 19,6ha công viên cây xanh.

Trên diện tích phát triển nhà ở thương mại, dự án dự kiến xây dựng 32 block chung cư cao từ 8 đến 30 tầng. Trong đó, 6 block chung cư hỗn hợp cao 8 tầng (1 tầng đế, 7 tầng tháp) và 1 tầng hầm, 26 block chung cư hỗn hợp cao 30 tầng (2 tầng đế, 28 tầng ở) và 2 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 1,219 triệu m2, trong đó có hơn 1 triệu m2 nhà ở; hơn 85.734 m2 diện tích công cộng, thương mại và khoảng hơn 407.210m2 tầng hầm. Dự kiến có khoảng 15.000 căn hộ chung cư.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, giá trị trúng đấu giá hơn 4.841 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào khai thác từ năm 2028.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng thông tin, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Căn cứ Luật Nhà ở, Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ, dự án phát triển nhà ở tại khu đất đấu giá trên đảo Vũ Yên do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm chủ đầu tư phù hợp với điều kiện huy động vốn đầu tư (góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân) với tổng mức huy động vốn 36.000 tỷ đồng. Thời hạn huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng TP. Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư dự án phải sử dụng nguồn vốn huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án. Trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc chiếm dụng vốn đã huy động, chủ đầu tư phải hoàn trả lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt theo quy định.