Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tham dự Lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN

Đông đảo thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae và Đoàn cấp cao Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực được Thủ tướng Takaichi Sanae lựa chọn thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 2/2026, thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí trang trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra thảm đỏ chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu Đoàn cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô đã trao tặng Thủ tướng Nhật Bản bó hoa tươi thắm.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai Thủ tướng cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Nhật Bản không ngừng được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào tháng 11/2023 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự phát triển chín muồi của quan hệ song phương, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quan hệ kinh tế – thương mại tiếp tục phát triển ổn định, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 52 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2024. Hai bên cũng duy trì hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với hơn 680.000 người tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến trao đổi về các định hướng hợp tác lớn trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp, tiến hành hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.