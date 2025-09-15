Chung tay bảo vệ tầng ô-dôn: Việt Nam khẳng định cam kết, hành động tích cực vì khí hậu toàn cầu
Chu Minh Khôi
15/09/2025, 11:51
Sau gần 40 năm triển khai Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, tầng ô-dôn – "lá chắn" bảo vệ sự sống Trái Đất – đang phục hồi đúng lộ trình. Việt Nam, với hơn ba thập kỷ nỗ lực và cam kết mạnh mẽ, đã loại trừ hàng loạt chất gây hại, đóng góp ngăn ngừa hàng trăm triệu tấn CO₂, khẳng định vai trò tích cực trong cuộc chiến toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu…
Nhân Ngày quốc tế bảo vệ tầng
ô-dôn, ngày 15/9/2025 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo
quốc gia với chủ đề “Hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn hướng tới chuyển đổi xanh:
Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công – tư”.
Hội thảo có sự tham gia của
đại diện Quỹ Đa phương, các cơ quan quản lý thuộc Bộ, ngành, địa phương; nhiều
tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, UNEP, ETP, GGGI, UNDP, ADB, GIZ…; các
viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp trong các lĩnh vực
liên quan.
HÀNH TRÌNH CỦA VIỆT NAM THỰC
THI NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL
Phát biểu tại phiên khai mạc,
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết từ cuối những
năm 1970, các nhà khoa học đã cảnh báo về hiện tượng suy giảm tầng ô - dôn, đặc
biệt là lỗ thủng tại Nam Cực diễn biến nhanh chóng.
Năm 1985, các quốc gia thống
nhất thông qua Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn. Tiếp đó, năm 1987, Nghị định
thư Montreal ra đời, trở thành một trong những điều ước quốc tế về môi trường
thành công nhất trong lịch sử.
“Sau gần 40 năm thực thi,
cộng đồng quốc tế đã loại trừ khoảng 99% các chất làm suy giảm tầng ô-dôn,
góp phần phục hồi “lá chắn” bảo vệ sự sống trên Trái Đất. Hội đồng Đánh giá
khoa học quốc tế dự báo tầng ô - dôn có thể trở lại trạng thái như năm 1980 vào
khoảng năm 2040”, Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ.
Đáng chú ý, những nỗ lực
này đã giúp thế giới cắt giảm khoảng 135 tỷ tấn CO₂ tương đương từ năm 1990 đến
nay, đóng góp gần 25% vào mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới 2°C.
“Đây
là minh chứng rõ ràng cho thấy khi khoa học gắn liền với chính sách và hợp tác
quốc tế, chúng ta có thể đạt được những thành công to lớn trong bảo vệ sức khỏe
con người, hệ sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, Thứ trưởng Lê
Công Thành khẳng định.
Việt Nam tham gia Công ước
Vienna và Nghị định thư Montreal từ năm 1994. Hơn ba thập kỷ qua, với sự hỗ trợ của
cộng đồng quốc tế – đặc biệt là Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal,
Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và các đối tác
phát triển – Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất gây hại tầng ô - dôn,
thực hiện quản lý loại trừ HCFC đúng lộ trình.
Các mốc quan trọng tại Việt
Nam có thể kể đến: Năm 2010: loại trừ hoàn toàn tiêu thụ CFC, Halon, CTC; 2015:
loại trừ HCFC-141b nguyên chất trong sản xuất xốp, chỉ cho phép sử dụng Methyl
Bromide cho mục đích kiểm dịch nông nghiệp.
Những bước đi này góp phần
trực tiếp vào công tác bảo vệ tầng ô - dôn, đồng thời giảm phát thải khí nhà
kính.
Nội dung bảo vệ tầng ô-dôn đã được Việt Nam thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nhiều
văn bản dưới luật. Tiêu biểu như: Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn; Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực môi trường; Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết
thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu; Thông tư
20/2023/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, thu gom, tái
chế và xử lý các chất được kiểm soát; Nghị định 119/2025/NĐ-CP mới ban hành, tiếp
tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên
quan.
Bên cạnh đó, nhiều tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất và sử dụng các chất
được kiểm soát cũng đã được ban hành. Đây là nền tảng để gắn kết mục tiêu bảo vệ
tầng ô-dôn với các ưu tiên khác như quản lý chất thải, giảm phát thải khí nhà
kính và chuyển đổi xanh.
Theo Thứ trưởng Lê Công
Thành, hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn ở Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích môi
trường, mà còn mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon, tiếp cận cơ chế
tài chính quốc tế, huy động thêm nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ.
Thực
tiễn đã cho thấy, quá trình chuyển đổi công nghệ, thu gom và tái chế môi chất lạnh
giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy chương trình
làm mát bền vững và nâng cao hiệu quả năng lượng.
NHỮNG NỖ LỰC HÀNH ĐỘNG, ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO
Phát biểu tại sự kiện, bà Tina
Chondraki Birmpili, Trưởng Ban điều hành Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư
Montreal, đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam.
Theo bà, Quỹ Đa phương là
cơ chế tài chính đặc biệt, hỗ trợ các quốc gia xây dựng khung pháp lý, nâng cao
năng lực kỹ thuật, thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững và chuyển đổi công
nghệ.
Đáng chú ý, Việt Nam là một trong những
quốc gia sớm đề xuất và đã được phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Sửa đổi
Kigali, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm
năng lượng.
“Những đóng góp này không
chỉ tạo tác động tại địa phương, mà còn lan tỏa tới hơn 200 ngành, gắn liền với
phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm. Việc thực hiện Nghị định thư Montreal
sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của các quốc gia và nguồn lực con
người,” bà Tina nhấn mạnh.
Tầng ô - dôn
có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ con người khỏi ung thư da, bệnh về mắt và
nhiều tác hại khác. Do đó, bà Tina cho rằng việc loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
không chỉ là trách nhiệm môi trường mà còn là nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng
và sự sống trên hành tinh.
Những thành tựu mà cộng đồng
quốc tế và Việt Nam đạt được trong gần 40 năm qua là minh chứng rõ ràng rằng khi khoa học đi đôi với chính sách và hợp tác toàn cầu, chúng ta hoàn toàn có
thể vượt qua những thách thức môi trường tưởng chừng không thể giải quyết. Việt
Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng quốc tế, đưa ra các hành động
thiết thực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và một tương lai xanh cho
các thế hệ mai sau.
Hội thảo “Hoạt động bảo vệ
tầng ô-dôn hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác
công – tư” gồm ba phiên thảo luận tập trung vào: (i) Thực hiện Nghị định thư
Montreal tại Việt Nam và đóng góp toàn cầu; (ii) Hợp tác liên chính phủ, công –
tư trong bảo vệ tầng ô-dôn và làm mát bền vững; (iii) Công cụ hỗ trợ tuân thủ
và triển khai Nghị định thư Montreal. Hội thảo cũng có không gian trưng bày sản
phẩm, công nghệ lạnh – điều hòa tiên tiến, thân thiện môi trường, và trình diễn
công nghệ thu gom, tái chế môi chất lạnh.
Hưởng ứng sự kiện năm nay,
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng như
treo pano, standee, phát hành ấn phẩm và phối hợp với các cơ quan báo chí để
lan tỏa thông điệp kỷ niệm “40 năm Công ước Vienna – Từ khoa học đến hành động
toàn cầu”.
Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
20:59, 11/09/2025
Chuyển đổi cây trồng, mở hướng làm kinh tế cho đồng bào Mông ở Mường Lát
20:40, 26/06/2025
Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, hướng tới chuyển đổi xanh
Tính đến nay, Bắc Ninh đã thu hút của 3.363 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 47,6 tỷ USD, giữ vững vị thế là tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất khu vực phía Bắc.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, hướng tới chuyển đổi xanh
Năm 2025, thế giới kỷ niệm 40 năm Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn- một trong những điều ước quốc tế về môi trường thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn (16/9) và 40 năm Công ước Vienna năm 2025 nhấn mạnh “Từ khoa học đến hành động toàn cầu”...
Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gỗ, phát triển lâm nghiệp bền vững
Việc cho ra đời các công cụ số và ứng dụng công nghệ mới để truy xuất nguồn gốc gỗ đánh dấu bước tiến về chuyển đổi số trong ngành lâm nghiệp, hướng tới phát triển bền vững...
Chuyên gia: “Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là tình thế bắt buộc”
Tại Tọa đàm “Chung tay bảo vệ Bầu trời Xanh - Thách thức và Giải pháp” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức sáng 10/9, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: