Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, hướng tới chuyển đổi xanh
Đỗ Phong
13/09/2025, 17:33
Năm 2025, thế giới kỷ niệm 40 năm Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn- một trong những điều ước quốc tế về môi trường thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn (16/9) và 40 năm Công ước Vienna năm 2025 nhấn mạnh “Từ khoa học đến hành động toàn cầu”...
Từ khi tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal đến nay, Việt Nam đã đóng góp ngăn ngừa phát thải khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương. Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tăng Thế Cường cho biết đây là minh chứng cho nỗ lực thực hiện Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal ở nước ta, thể hiện rõ đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Việc kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn tạo cơ hội tiếp cận cơ chế tài chính carbon, huy động nguồn lực, chuyển đổi công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh toàn diện hơn...
NỖ LỰC LOẠI TRỪ ĐƯỢC
99% CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN
40 năm trước, các quốc gia trên thế giới đã ký kết Công ước
Vienna nhằm bảo vệ tầng ô-dôn trước nguy cơ bị thủng và bảo vệ con người cũng
như hành tinh tránh khỏi bức xạ tử ngoại (UV) có hại. Trên nền tảng đó, Nghị định
thư Montreal đã được triển khai thành công, giúp loại trừ hoàn toàn các chất
chlorofluorocarbon (CFCs) – hóa chất nhân tạo từng được sử dụng rộng rãi trong
làm lạnh, khí dung và sản xuất xốp, qua đó góp phần quan trọng khôi phục tầng
ô-dôn.
Trong 40 năm qua, nhờ có sự chung tay hợp tác toàn cầu, đến nay nhân loại đã loại trừ đến 99% các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, giúp tầng ô-dôn từng bước phục hồi và dự kiến sẽ trở lại trạng thái bình thường vào giữa thế kỷ. Việc tầng ô-dôn đang dần được phục hồi chính là minh chứng rõ ràng rằng nếu các quốc gia đoàn kết hành động, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức môi trường tưởng chừng không thể giải quyết.
Thành công này không chỉ bảo vệ sức khỏe con người trước tác hại của tia cực tím, mà còn góp phần hạn chế xu thế nóng lên toàn cầu, bởi cả các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và nhiều chất thay thế chúng đều là những khí nhà kính có tiềm năng gây nóng lên rất cao. Các nghiên cứu khoa học đến nay đã chỉ ra rằng, nếu không có Nghị định thư Montreal, đến cuối thế kỷ này nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng cao hơn khoảng 0,5°C so với kịch bản hiện nay.
Theo Cục Biến đổi khí hậu, Công ước Vienna và Nghị định thư
Montreal được đánh giá là một trong những thành công lớn nhất của quá trình hợp
tác môi trường toàn cầu, giúp kiểm soát và loại trừ hiệu quả các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn, từng bước kiểm soát hydrofluorocarbon (HFC) – loại khí nhà
kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao- theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam về những nỗ lực của Việt
Nam đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong bảo vệ tầng ô-dôn, ông Tăng Thế Cường,
Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trong 40
năm qua, nhờ có sự chung tay hợp tác toàn cầu, đến nay nhân loại đã loại trừ đến
99% các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, giúp tầng ô-dôn từng bước phục hồi và dự
kiến sẽ trở lại trạng thái bình thường vào giữa thế kỷ. Việc tầng ô-dôn đang dần
được phục hồi chính là minh chứng rõ ràng rằng nếu các quốc gia đoàn kết hành động,
chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức môi trường tưởng chừng
không thể giải quyết.
Theo Cục trưởng Tăng Thế Cường, thành công này không chỉ bảo
vệ sức khỏe con người trước tác hại của tia cực tím, mà còn góp phần hạn chế xu
thế nóng lên toàn cầu, bởi cả các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và nhiều chất
thay thế chúng đều là những khí nhà kính có tiềm năng gây nóng lên rất cao. Các
nghiên cứu khoa học đến nay đã chỉ ra rằng, nếu không có Nghị định thư
Montreal, đến cuối thế kỷ này nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng cao hơn
khoảng 0,5°C so với kịch bản hiện nay.
LỢI ÍCH KÉP: BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG, TẠO CƠ HỘI TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CARBON, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI XANH
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã sớm tham gia và
thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn và khí hậu trái đất.
Theo đó, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn CFC, Halon, CTC từ năm 2010; loại trừ
HCFC-141b nguyên chất trong sản xuất xốp từ năm 2015; chỉ cho phép sử dụng
methyl bromide cho mục đích kiểm dịch nông nghiệp. Các hoạt động này đã góp phần
quan trọng vào việc bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải khí nhà kính.
Đáng chú ý, nội dung bảo vệ tầng ô-dôn đã được thể chế hóa
trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nhiều văn bản dưới luật, bao gồm Nghị
định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng
ô-dôn, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
môi trường, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ
môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, thu gom, tái chế và xử lý các chất
được kiểm soát…
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2025/NĐ-CP
nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các
bên liên quan trong quá trình thực hiện. Song song với đó, Việt Nam cũng đã ban
hành và áp dụng nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong
sản xuất sử dụng các chất được kiểm soát.
Theo thống kê của Ban Thư ký Ô-dôn quốc tế, từ khi Việt Nam
tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal đến tháng 8/2025 đã đóng góp
ngăn ngừa phát thải 240 triệu tấn CO₂ tương đương. Đây là kết quả ấn tượng
không chỉ đối với công tác bảo vệ tầng ô-dôn mà còn góp phần thiết thực vào mục
tiêu giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Trong giai đoạn tới, thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý,
loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các chất gây hiệu ứng nhà kính được
kiểm soát, Việt Nam sẽ đóng góp giảm trực tiếp khoảng 11,2 triệu tấn CO₂ tương
đương đến năm 2045, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào
năm 2050.
Các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn của Việt Nam có mối liên hệ
chặt chẽ với nhiều ưu tiên quốc gia khác, từ quản lý phát thải khí nhà kính,
thúc đẩy làm mát bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đến phát triển
kinh tế xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Cục trưởng Tăng
Thế Cường nhấn mạnh rằng “việc kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn
tạo cơ hội tiếp cận cơ chế tài chính các-bon, huy động nguồn lực tài chính,
chuyển đổi công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh toàn diện hơn”.
Thành công của Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal là
minh chứng rõ ràng rằng khoa học, hợp tác và đoàn kết quốc tế có thể mang lại
những kết quả vượt bậc. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng
cộng đồng quốc tế để thực hiện đầy đủ các cam kết, thúc đẩy công nghệ sạch,
tăng cường hợp tác công- tư và lan tỏa nhận thức cộng đồng.
Theo Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường, “kỷ niệm
40 năm Công ước Vienna là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời
cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm với thế hệ tương lai. Với quyết tâm chính
trị cao, sự đồng lòng vào cuộc của toàn xã hội và sự hợp tác quốc tế chặt chẽ,
tôi tin rằng công tác bảo vệ tầng ô-dôn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công,
đóng góp quan trọng vào mục tiêu bảo vệ khí hậu và phát triển bền vững của đất
nước cũng như toàn cầu”.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
14:49, 11/06/2025
Doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho phát triển bền vững, hành động vì khí hậu
09:46, 10/12/2024
Sáng kiến tài chính khí hậu tại COP29: Đầu tư vào một hành tinh đáng sống cho nhân loại
Chuyên gia: “Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là tình thế bắt buộc”
Tại Tọa đàm “Chung tay bảo vệ Bầu trời Xanh - Thách thức và Giải pháp” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức sáng 10/9, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam.
Hơn 13 triệu USD phòng, chống sa mạc hóa ven biển Quảng Trị
Dự án phòng, chống sa mạc hóa ven biển được xác định là bước đi quan trọng nhằm giúp người dân địa phương thích ứng với tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro từ tình trạng hoang hóa đất; đồng thời cải thiện sinh kế bền vững...
Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không
Trong bối cảnh ngành vận tải du lịch ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng và duy trì chương trình khách hàng thân thiết trở thành một yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của các hãng hàng không...
Hà Nội đặt mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn
Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; Từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...
Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
Bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng thời là trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế, xã hội và môi trường sẽ được đặt ngang hàng. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ sức khỏe người dân...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: