Khôi phục cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Huyền Vy
08/11/2025, 17:43
Ngành Điện đã cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng tại 6 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai với nỗ lực cao nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục điện cho toàn bộ khu vực…
Thông tin về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện tại các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến sáng 08/11/2025, với sự khẩn trương và nỗ lực rất cao trong việc huy động tối đa lực lượng khoảng 1300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các Công ty Điện lực liên quan đã khôi phục cung cấp điện được cho 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng sử dụng điện ở 6 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13 (đạt tỷ lệ trên 68%).
Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được các đơn vị Điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.
Về tình hình vận hành các hồ thủy điện, các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 13 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến sáng ngày 8/11/2025 có 20 hồ đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt/giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ (A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An).
Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV, EVN cho biết lưới điện 500kV vận hành bình thường. Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 6/7 sự cố trên lưới điện 220kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV, trước đó đã khôi phục vận hành hoàn toàn 17/17 trạm biến áp 110 kV bị ảnh hưởng bão.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng nhằm đảm bảo giám sát liên tục, ngăn chặn vi phạm IUU và hướng tới mục tiêu cùng cả nước vượt “thẻ vàng” của EC...
Mặc dù có những điểm sáng, việc vận hành chính quyền 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn về nguồn lực, tài chính, vướng mắc về văn bản pháp luật… đòi hỏi tiếp tục cần những giải pháp căn cơ để hoạt động phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: