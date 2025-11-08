Chủ Nhật, 09/11/2025

Khôi phục cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng

Huyền Vy

08/11/2025, 17:43

Ngành Điện đã cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng tại 6 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai với nỗ lực cao nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục điện cho toàn bộ khu vực…

Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khôi phục sự cố để cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão.
Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khôi phục sự cố để cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão.

Thông tin về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện tại các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến sáng 08/11/2025, với sự khẩn trương và nỗ lực rất cao trong việc huy động tối đa lực lượng khoảng 1300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các Công ty Điện lực liên quan đã khôi phục cung cấp điện được cho 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng sử dụng điện ở 6 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13 (đạt tỷ lệ trên 68%).

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được các đơn vị Điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.

Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khôi phục sự cố để cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão.
Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khôi phục sự cố để cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão.

Về tình hình vận hành các hồ thủy điện, các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 13 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến sáng ngày 8/11/2025 có 20 hồ đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt/giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ (A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An).

Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV, EVN cho biết lưới điện 500kV vận hành bình thường. Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 6/7 sự cố trên lưới điện 220kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV, trước đó đã khôi phục vận hành hoàn toàn 17/17 trạm biến áp 110 kV bị ảnh hưởng bão.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

