Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

Hải Phòng đề ra mục tiêu hoàn thành 25 công viên trong giai đoạn 2023 - 2025 nhưng đến nay, nhiều công viên vẫn chờ giải phóng mặt bằng…

Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND TP. Hải Phòng, trong giai đoạn 2023 – 2025, thành phố này sẽ hoàn thành xây dựng 25 công viên, vườn hoa, cây xanh. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn nhiều dự án công viên, vườn hoa vẫn đang chờ giải phóng mặt bằng, khiến cho chương trình này khó có thể về đích đúng thời hạn.

QUÁ THỜI HẠN THI CÔNG VẪN CHỜ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Từ tháng 7/2023, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên vườn hoa tại khu vực đường vòng cầu Niệm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 61,6 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 20.124m2 tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (nay là phường An Biên, Hải Phòng). Công viên đường vòng cầu Niệm phải thực hiện thu hồi hơn 19.163m2 đất tại khu vực đường vòng cầu Niệm do Công ty cổ phần Hồng Quang đang quản lý, sử dụng.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân, dự án công viên đường vòng Cầu Niệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu, đã ra thông báo thu hồi đất… Tuy nhiên, đến nay (tháng 11/2025), đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng diện tích đất được quy hoạch làm vườn hoa vẫn chưa hợp tác, chưa cho chính quyền địa phương thực hiện kiểm đếm để lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Căn cứ theo đề nghị của Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân, ngày 9/9/2025, UBND phường An Biên đã ra quyết định về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc. Tiếp đó, ngày 19/9/2025, UBND phường An Biên đã ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với Công ty cổ phần Hồng Quang. Tuy nhiên, đến nay, việc kiểm đếm để lên phương án bồi thường vẫn chưa hoàn tất. Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân cho biết do dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng được nên không thể hoàn thành xây dựng công viên trong năm 2025 như chủ trương của thành phố.

Dự án công viên đường vòng cầu Niệm (phường An Biên, Hải Phòng) chưa được giải phóng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành trong năm 2025.

Tương tự, dự án vườn hoa Thành Tô được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt từ tháng 4/2024, tổng mức đầu tư hơn 21,2 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 8.874m2 tại khu vực ngã 3 Cát Bi – Nguyễn Văn Hới trên địa bàn phường Thành Tô (nay là phường Hải An) đến nay cũng vẫn đang chờ giải phóng mặt bằng.

Ban đầu, dự án có tiến độ hoàn thành xây dựng trong năm 2024 nhưng do quận Hải An (trước đây) không kịp thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đăng ký danh mục dự án sử dụng đất, đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất nên UBND quận Hải An đề xuất dời thời gian hoàn thành sang năm 2025.

Đến nay, theo ghi nhận từ UBND phường Hải An, việc giải phóng mặt bằng đối với khu đất vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân được xác định do đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng diện tích đất trên không hợp tác với cơ quan kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng. Một lãnh đạo UBND phường Hải An thông tin sớm nhất cũng phải đến đầu năm 2026, cơ quan có thẩm quyền mới có thể thực hiện kiểm đếm bắt buộc để thực hiện thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dự án dải cây xanh cách ly thuộc khu đường sắt Hà Nội – Hải Phòng cũng rơi vào tình trạng quá thời hạn hoàn thành dự án nhưng vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Dự án được UBND TP. Hải Phòng ra quyết định phê duyệt từ tháng 11/2023, tổng mức đầu tư hơn 97,4 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 11.369m2 tại khu đất nông nghiệp đất ở ven tuyến đường sắt thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng). Theo chủ trương của UBND TP. Hải Phòng, dự án phải hoàn thành xây dựng trong giai đoạn năm 2023 - 2024.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án khu vực Hồng Bàng, dự án đã có các quyết định phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết định phê duyệt về lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng về khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán thi công. Đến nay, đã quá thời hạn phải hoàn thành gần một năm nhưng dự án vẫn đang trong giai đoạn thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

CHẬM VÌ PHẢI CHỜ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Dự án vườn hoa Đằng Hải, quận Hải An (nay là phường Hải An) được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2023, diện tích hơn 11.470m2, tổng mức đầu tư hơn 28,9 tỷ đồng, thời gian hoàn thành năm 2023. Tuy nhiên, ngay khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án nảy sinh vấn đề có hơn 3.200m2 đất nằm trong định hướng quy hoạch phát triển giao thông của quận Hải An. UBND quận Hải An (trước đây) lại phải đề xuất thành phố điều chỉnh loại diện tích này ra khỏi quy hoạch vườn hoa Đằng Hải.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hải An, phải đến năm 2025, thành phố Hải Phòng mới phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, đưa hơn 3.200m2 trùng lặp ra khỏi dự án vườn hoa. Đến nay, dự án mới được điều chỉnh nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở… Mặt khác, năm 2023, quận Hải An đã bố trí ngân sách đền bù giải phóng mặt bằng nhưng do thời gian thực hiện dự án ngắn nên quận Hải An lại đề nghị cho kéo dài dự án vườn hoa Đằng Hải sang năm 2024.

Tuy nhiên, năm 2024, thành phố Hải Phòng lại điều chỉnh chương trình xây dựng các công viên trên địa bàn các quận, dự án vườn hoa Đằng Hải chưa được điều chỉnh thời gian kéo dài sang năm 2024. Do đó, dù UBND quận Hải An (trước đây) đã bố trí kinh phí nhưng chưa thể thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành xây dựng theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án công viên xung quanh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm (phường An Biên) thi công dở dang kéo dài.

Dự án công viên xung quanh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5/2023, mặc dù không vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhưng cũng dở dang khó có thể hoàn thành trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 37,8 tỷ đồng, sử dụng hơn 66.143 m2 đất bên cạnh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (nay là phường An Biên), thời gian thực hiện 2023 – 2024.

Dự án công viên này không phải thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng sử dụng một phần diện tích đất vùng đệm nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1). Từ tháng 9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng (đơn vị quản lý khu đất xung quanh nhà máy xử lý nước thải) đã bàn giao phần diện tích vùng đệm nhà máy xử lý nước thải cho UBND quận Lê Chân để triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án quận Lê Chân (nay là khu vực Lê Chân) đã ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng với tiến độ thực hiện trong 90 ngày. Do xác định thời gian thi công quyết toán công trình trong 90 ngày là không đủ, UBND quận Lê Chân (trước đây) đã đề xuất được kéo dài thời gian thi công, quyết toán công trình sang năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới hoàn thành việc san lấp, xây dựng một phần, công viên vẫn là một công trường xây dựng dở dang kéo dài.