Hải Phòng chuyển mục đích hơn 21ha đất trồng lúa để xây dựng 5 công viên tại An Dương

Tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI (dự kiến sẽ diễn ra ngày 11/11/2024), HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua nghị quyết bổ sung 6 dự án phải thu hồi đất diện tích hơn 28ha tại huyện An Dương (nơi sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp quận thuộc thành phố Hải Phòng từ 1/1/2025), trong đó, có 5 dự án công viên vườn hoa với hơn 21ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng đã có Tờ trình đề nghị HĐND thành phố thông qua bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố năm 2024.

Tại Tờ trình, UBND TP. Hải Phòng đề nghị bổ sung các dự án công trình thực hiện thu hồi đất theo quy định tại điều 79 Luật Đất đai 2024 với tổng cộng 6 dự án công trình trên địa bàn huyện An Dương, tổng diện tích phải thu hồi 28,93ha.

Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 6 dự án công trình làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 21,29ha.

Trong số 6 dự án công trình phải thu hồi đất, phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện An Dương, nơi sẽ nâng cấp thành quận từ 1/1/2025 thì chỉ có 1 dự án giao thông là dự án xây dựng nâng cấp cải tạo các tuyến đường gom dọc đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, 5 dự án còn lại đều là dự án công viên cây xanh bổ sung tiêu chí đô thị cho An Dương trở thành quận.

Các dự án công trình này đều được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện An Dương làm chủ đầu tư, khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 173 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện 5 dự án công viên vườn hoa cây xanh này là 28,67ha, trong đó, có 21,08ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích để làm cơ sở triển khai.

Cụ thể, dự án xây dựng công viên cây xanh An Đồng (cấp đô thị) thuộc xã An Đồng (huyện An Dương) giai đoạn 1 có diện tích 22ha, trong đó, có 14,95ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã Đồng Thái (huyện An Dương) có diện tích 0,82ha, trong đó, có 0,65ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Dự án xây dựng vườn hoa cây xanh Trang Quan (xã An Đồng, huyện An Dương) có diện tích 2,35ha, trong đó, có 2,19ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã Hồng Phong (huyện An Dương) có diện tích 1,5ha, trong đó, có 1,34ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã Hồng Thái (huyện An Dương) diện tích 2ha, trong đó, có 1,95ha đất trồng lúa phải chuyển mục đích.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các công trình dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện An Dương rà soát, kết quả các dự án này đều phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Các dự án này cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương, quy hoạch nông thôn mới cấp xã đã được phê duyệt, đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ thực hiện trong kỳ tại văn bản phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của UBND thành phố.

Theo Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025, thì từ 1/1/2025, huyện An Dương sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp quận với tổng diện tích 78,96km2, quy mô dân số hơn 171.000 tại 10 phường.