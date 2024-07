Hải Phòng điều chỉnh dừng thực hiện 29 dự án thành phần thuộc Chương trình xây dựng 62 công viên vườn hoa

Tại kỳ họp thứ 18 diễn ra từ 17-19/7/2024 vừa qua, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 với nội dung cắt giảm 29 trong tổng số 62 công viên vườn hoa, giảm tổng mức đầu tư từ 2.631 tỷ đồng xuống còn hơn 1.060 tỷ đồng.

CẮT GIẢM 29 CÔNG VIÊN VƯỜN HOA, GIẢM TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Theo đó, xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 5/7/2024 của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, HĐND TP. Hải Phòng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 (Chương trình công viên vườn hoa) đã được HĐND thành phố thông qua tại nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/4/2022.

Theo nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của HĐND TP. Hải Phòng, thành phố này sẽ đầu tư xây dựng 62 công viên vườn hoa trên địa bàn 7 quận nội thành trong giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích 70ha, tổng mức đầu tư toàn bộ Chương trình là 2.631 tỷ đồng (80% nguồn vốn ngân sách thành phố tương ứng 2.126 tỷ đồng và 20% ngân sách các quận tương ứng 505 tỷ đồng). Trong đó, tiếp tục hoàn thiện 8 công viên vườn hoa đang được đầu tư xây dựng từ năm 2021 và đầu tư xây dựng 54 công viên, vườn hoa cây xanh giai đoạn 2022-2025 với tổng diện tích 64,48ha.

Tại nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư được HĐND TP. Hải Phòng thông qua, Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 (Chương trình công viên vườn hoa) đã có sự thay đổi về mục tiêu từ mỗi phường có tối thiểu một công viên vườn hoa thành cải thiện thực trạng các khu đất trống sử dụng không hiệu quả phù hợp tình hình thực tế sử dụng đất của địa phương.

Nội dung đầu tư của Chương trình được thay đổi từ đầu tư 62 công viên vườn hoa giảm xuống còn tổng cộng 33 công viên vườn hoa trên địa bàn 7 quận tổng diện tích 44,84ha. Theo đó, cùng với 8 công viên, vườn hoa đã xây dựng trong giai đoạn 2021-2022 (tổng diện tích 6,09ha), Hải Phòng tiếp tục đầu tư 25 công viên, vườn hoa giai đoạn 2022-2025 với tổng diện tích khoảng 38,75ha.

Tổng mức đầu tư Chương trình công viên vườn hoa sẽ giảm từ 2.631 tỷ đồng xuống còn hơn 1.060,3 tỷ đồng. Trong đó, ngoài các chi phí lập đề cương, báo cáo khả thi, thẩm tra, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh sử dụng hơn 656 triệu đồng từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của thành phố, Chương trình sẽ sử dụng hơn 1.059 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng.

Trong số này, có 8 dự án vườn hoa công viên đã thực hiện năm 2021-2022 sử dụng hơn 192,8 tỷ đồng (ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách quận là hơn 103,5 tỷ đồng, ngân sách quận hơn 89,2 tỷ đồng), 25 dự án vườn hoa công viên thực hiện giai đoạn năm 2022-2025 sẽ sử dụng 80% ngân sách thành phố (tương đương hơn 693,5 tỷ đồng) và 20% ngân sách các quận (tương ứng hơn 173,3 tỷ đồng).

HĐND thành phố Hải Phòng giao UBND thành phố quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện nội dung điều chỉnh Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật liên quan. Đồng thời giao HĐND, UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An, Dương Kinh và Đồ Sơn cân đối bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chương trình trên địa bàn các quận theo quy định.

CẮT GIẢM VÌ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Theo tìm hiểu, 29 dự án thành phần phải dừng thực hiện đưa ra khỏi danh mục Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 đều gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Trong số này có 23 dự án phải dừng thực hiện do đã có sự điều chỉnh về vốn đầu tư trung hạn của giai đoạn.

Trước đó, ngày 12/3/2024, UBND thành phố Hải Phòng đã có báo cáo về phương án điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được Ban Thường vụ Thành uỷ đồng ý chủ trương. Cụ thể, thành phố Hải Phòng thực hiện giảm nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 bố trí cho Chương trình công viên vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận là hơn 1.059 tỷ đồng và không thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, trong đó, dừng thực hiện 23 công viên.

Theo đó, trong 23 dự án thành phẩn phải dừng thực hiện do điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn thì quận Lê Chân có 6 công viên vườn hoa phải dừng, quận Hải An có 5 công viên vườn hoa, quận Ngô Quyền có 5 công viên vườn hoa, quận Kiến An có 4 công viên vườn hoa, quận Đồ Sơn 2 công viên vườn hoa, quận Dương Kinh 1 công viên vườn hoa).

Ngoài ra, các quận còn đề xuất dừng thực hiện đưa ra khỏi danh mục chương trình thêm 6 công viên nữa do khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó, quận Hồng Bàng có 3 vườn hoa gồm vườn hoa tại ngã tư Tôn Đức Thắng, vườn hoa tại khu đất hồ A Trại Chuối, vườn hoa tại Đồng bờ Mây đường Do Nha, quận Hải An 1 vườn hoa tại phường Đằng Hải, quận Kiến An 1 vườn hoa tại phường Tràng Minh, quận Đồ Sơn 1 vườn hoa tại phường Minh Đức.

Cơ quan chức năng xác định cả 29 dự án thành phần của Chương trình công viên vườn hoa phải dừng thực hiện đều gặp khó khăn vướng mắc chủ yếu là chưa phù hợp quy hoạch, không đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật khu vực chưa được đầu tư, khó khăn kết nối với dự án, khi hoàn thành không thực sự mang lại hiệu quả, giá trị cho người dân. Hơn nữa, các dự án này gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, chí phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các hộ có đất ở bị thu hồi lớn hơn nhiều so với chi phí giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt.

Do việc đề xuất dừng thực hiện 29 dự án thành phần, đưa ra khỏi danh mục Chương trình công viên vườn hoa và điều chỉnh quy mô diện tích, tổng mức đầu tư sẽ làm thành đổi mục tiêu, quy mô, phạm vi đầu tư, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tháo gỡ vướng mắc các dự án thành phần, cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình và đã được HĐND thành phố thông qua.