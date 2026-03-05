Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Chuyển động xanh

Huế xây dựng các giải pháp phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước

Nguyễn Thuấn

05/03/2026, 11:12

Thành phố Huế đang thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi nhằm xây dựng các giải pháp khoa học- công nghệ trong phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu...

Huế xây dựng hệ thống dự báo ngập lụt chủ động trên toàn lưu vực
Huế xây dựng hệ thống dự báo ngập lụt chủ động trên toàn lưu vực

UBND thành phố Huế vừa có buổi làm việc với Trường Đại học Thủy lợi nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học– công nghệ phục vụ quản lý tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và phát triển hệ sinh thái đầm phá. 

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Thủy lợi đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển của nhà trường cũng như năng lực đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, nhà trường đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể với thành phố Huế trong thời gian tới.

Đáng chú ý là các dự án nhằm thiết lập nền tảng kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro sạt lở đất và lũ bùn đá trên địa bàn thành phố; ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo và quản lý ngập lụt, giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du các lưu vực sông; ứng dụng IoT, GIS trong quản lý, vận hành và hỗ trợ ra quyết định đối với các công trình thủy lợi.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thủy lợi cũng đề xuất hợp tác nghiên cứu các vấn đề xói lở bờ sông, bờ biển, lũ quét và sạt lở đất – những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trường đồng thời kiến nghị triển khai nghiên cứu tổng hợp hiện trạng hệ thống đầm, phá hạ lưu các lưu vực sông, từ đó đề xuất các giải pháp tiêu lũ, giảm ngập lụt, cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác đa mục tiêu.

Đánh giá cao những nghiên cứu, đề xuất hợp tác của Trường Đại học Thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, cho rằng đây là các lĩnh vực thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay.

Theo lãnh đạo thành phố, Huế đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài, quản lý hiệu quả tài nguyên nước và phát triển hệ thống đầm phá gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Trong đó, việc phát triển tổng thể hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc thù và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế – du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng các chương trình, đề án cụ thể; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

Thành phố cũng định hướng tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên, làm cơ sở triển khai các nội dung phối hợp lâu dài, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, quản lý tài nguyên nước và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Huế.

Từ khóa:

biến đổi khí hậu dự báo ngập lụt giảm thiểu rủi ro sạt lở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hệ sinh thái đầm phá hợp tác Đại học Thủy lợi hợp tác khoa học công nghệ huế MOU hợp tác ngập lụt phòng chống thiên tai quản lý tài nguyên nước sạt lở đất UBND thành phố Huế ứng dụng công nghệ IoT

