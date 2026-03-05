Huế xây dựng các giải pháp phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước
Nguyễn Thuấn
05/03/2026, 11:12
Thành phố Huế đang thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi nhằm xây dựng các giải pháp khoa học- công nghệ trong phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu...
UBND thành phố Huế vừa có buổi làm việc với Trường Đại học
Thủy lợi nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học– công nghệ
phục vụ quản lý tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và phát triển hệ sinh
thái đầm phá.
Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Thủy lợi đã giới
thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển của nhà trường cũng như
năng lực đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước,
phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, nhà trường đề xuất một
số nội dung hợp tác cụ thể với thành phố Huế trong thời gian tới.
Đáng chú ý là các dự án nhằm thiết lập nền tảng kỹ thuật để
giảm thiểu rủi ro sạt lở đất và lũ bùn đá trên địa bàn thành phố; ứng dụng công
nghệ trong dự báo, cảnh báo và quản lý ngập lụt, giảm thiểu thiệt hại cho khu vực
hạ du các lưu vực sông; ứng dụng IoT, GIS trong quản lý, vận hành và hỗ trợ ra
quyết định đối với các công trình thủy lợi.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Thủy lợi cũng đề xuất hợp tác
nghiên cứu các vấn đề xói lở bờ sông, bờ biển, lũ quét và sạt lở đất – những
thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trường đồng
thời kiến nghị triển khai nghiên cứu tổng hợp hiện trạng hệ thống đầm, phá hạ
lưu các lưu vực sông, từ đó đề xuất các giải pháp tiêu lũ, giảm ngập lụt, cải
thiện môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác đa mục tiêu.
Đánh giá cao những nghiên cứu, đề xuất hợp tác của Trường Đại học Thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, cho rằng đây là các lĩnh vực thiết thực, phù hợp với định hướng
phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay.
Theo lãnh đạo thành phố, Huế đặc biệt quan tâm đến việc
nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài, quản
lý hiệu quả tài nguyên nước và phát triển hệ thống đầm phá gắn với bảo vệ môi
trường, đảm bảo sinh kế cho người dân.
Trong đó, việc phát triển tổng thể hệ đầm phá Tam Giang - Cầu
Hai được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa góp phần nâng cao năng
lực tiêu thoát lũ, vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc thù và khai thác hiệu quả các
giá trị kinh tế – du lịch.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh mong muốn
thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng các
chương trình, đề án cụ thể; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát
triển của địa phương.
Thành phố cũng định hướng tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp
tác (MOU) giữa hai bên, làm cơ sở triển khai các nội dung phối hợp lâu dài, hiệu
quả và bền vững, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, quản lý tài
nguyên nước và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Huế.
Giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám
08:31, 17/10/2025
Nguy cơ rủi ro thiên tai, bão lũ, ngập lụt, lượng mưa tăng do La Niña
23:46, 01/10/2025
Lần đầu ứng dụng AI dự báo rủi ro và nguy cơ ngập lụt trong kịch bản biến đổi khí hậu 2025
Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội
Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...
Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính
Trong số hơn 2.000 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nằm trong danh mục cập nhật, có 157 cơ sở có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải và các yêu cầu liên quan về lập kế hoạch giảm phát thải, chiếm 7% số doanh nghiệp...
Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...
Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...
Chuyển dịch năng lượng và nhiên liệu sinh học: Động lực tạo đột phá cho kinh tế xanh
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của chuyển dịch năng lượng, từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: