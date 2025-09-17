Chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới
Như Nguyệt
17/09/2025, 10:42
Ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số...
Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chuyển đổi số và Mặt
trận số nêu rõ về thể chế, ở cấp Trung ương đã xây dựng Đề án chuyển đổi số Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
Về nền tảng “Mặt trận số”, ngày 15/8/2025, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai
thí điểm nền tảng Mặt trận số với 2 phần mềm cốt lõi được triển khai: Phần mềm
cơ sở dữ liệu online: https://csdl.mattranso.vn/ được xây dựng cho
phép các Tổ chức nhập quản lý dữ liệu 4 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng
thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc
khu; Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố). Tổ chức cấp dưới nhập liệu để
báo cáo kết quả hàng tuần lên tổ chức cấp trên. Phần mềm tự động tổng hợp,
trích xuất thông tin báo cáo kết quả.
Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân https://pakn.mattranso.vn/: Xây
dựng phần mềm cho phép người dân nhập liệu, các tổ chức quản lý dữ liệu 3 cấp
(Cấp Trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận
Tổ quốc các xã, phường, đặc khu).
Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn
vị liên quan theo dõi và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ
thống theo thẩm quyền được phân công.
Qua 1 tháng triển khai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực, chủ động triển khai. Việc cập nhật
danh sách thôn, bản, tổ dân phố: 34/34 tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực
hiện; 2.280/3.321 (68,65%) xã, phường, đặc khu đã tạo danh sách các thôn, bản,
tổ dân phố trực thuộc; tổng số thôn, bản, tổ dân phố được tạo 61.223 đơn vị
(67,64%).
Một số đơn vị tiêu biểu 100% cấp xã đã tạo cấp thôn: Bắc
Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Cà Mau.
Việc cập nhật danh sách cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp
xã: 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật; 2.237/3.321 (67,36%) đơn vị cấp xã đã cập
nhật. Tổng số cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh
là 7.108; tổng số cán bộ cấp xã là 270.176.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu lên những kết quả đạt
được trong chuyển đổi số cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá
trình triển khai. Các ý kiến cũng nêu lên các giải pháp để đẩy mạnh tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; số hóa các
nghiệp vụ lõi liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp, rà soát nâng cấp hạ tầng
công nghệ…
Tiếp thu ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu
Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy nhanh việc
tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy
mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt
trận số.
Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết
và phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị xã hội các cấp; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị nhanh chóng,
chính xác, đảm bảo sự hài lòng của mỗi người dân.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ
quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng,
là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới; tập trung triển khai hệ
thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo vận hành xuyên
suốt từ cấp Trung ương đến địa phương.
Bên cạnh đó cần thống nhất khung dữ liệu, đánh giá việc thực
hiện số hóa trong hệ thống, trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng các lớp bồi dưỡng, tập
huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số;
có báo cáo định kì, thường xuyên về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, từ nay
đến tháng 12/2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung
tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia;
xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác giám sát và tổng
hợp ý kiến nhân dân trên môi trường số; đồng thời số hóa các nghiệp vụ lõi,
liên thông trong điều hành tác nghiệp và rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ.
