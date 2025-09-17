Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới

Như Nguyệt

17/09/2025, 10:42

Ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chuyển đổi số và Mặt trận số nêu rõ về thể chế, ở cấp Trung ương đã xây dựng Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Về nền tảng “Mặt trận số”, ngày 15/8/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng Mặt trận số với 2 phần mềm cốt lõi được triển khai: Phần mềm cơ sở dữ liệu online: https://csdl.mattranso.vn/ được xây dựng cho phép  các Tổ chức nhập quản lý dữ liệu 4 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu; Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố). Tổ chức cấp dưới nhập liệu để báo cáo kết quả hàng tuần lên tổ chức cấp trên. Phần mềm tự động tổng hợp, trích xuất thông tin báo cáo kết quả.

Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân https://pakn.mattranso.vn/: Xây dựng phần mềm cho phép người dân nhập liệu, các tổ chức quản lý dữ liệu 3 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu).

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống theo thẩm quyền được phân công.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Qua 1 tháng triển khai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực, chủ động triển khai. Việc cập nhật danh sách thôn, bản, tổ dân phố: 34/34 tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện; 2.280/3.321 (68,65%) xã, phường, đặc khu đã tạo danh sách các thôn, bản, tổ dân phố trực thuộc; tổng số thôn, bản, tổ dân phố được tạo 61.223 đơn vị (67,64%).

Một số đơn vị tiêu biểu 100% cấp xã đã tạo cấp thôn: Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Cà Mau.

Việc cập nhật danh sách cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã: 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật; 2.237/3.321 (67,36%) đơn vị cấp xã đã cập nhật. Tổng số cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh là 7.108; tổng số cán bộ cấp xã là 270.176.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu lên những kết quả đạt được trong chuyển đổi số cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai. Các ý kiến cũng nêu lên các giải pháp để đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; số hóa các nghiệp vụ lõi liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp, rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ…

Tiếp thu ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị nhanh chóng, chính xác, đảm bảo sự hài lòng của mỗi người dân.

Đại biểu tham dự Hội nghị.  Ảnh: Mặt trận.
Đại biểu tham dự Hội nghị.  Ảnh: Mặt trận.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới; tập trung triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo vận hành xuyên suốt từ cấp Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó cần thống nhất khung dữ liệu, đánh giá việc thực hiện số hóa trong hệ thống, trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số; có báo cáo định kì, thường xuyên về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, từ nay đến tháng 12/2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác giám sát và tổng hợp ý kiến nhân dân trên môi trường số; đồng thời số hóa các nghiệp vụ lõi, liên thông trong điều hành tác nghiệp và rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

20:09, 15/09/2025

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

20:57, 12/09/2025

Ra mắt Trang thông tin điện tử

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

11:31, 10/09/2025

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Từ khóa:

chuyển đổi số hệ thống thông tin Mặt trận Tổ quốc tích hợp dữ liệu

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Trong Báo cáo số 776/BC-CP vừa gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến đến cuối 2025 nợ công sẽ ở mức 36% – 37% GDP; bội chi ngân sách nằm dưới ngưỡng Quốc hội phê duyệt…

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Xây dựng xã hội học tập: Định hướng mới trong công tác khuyến học

Xây dựng xã hội học tập: Định hướng mới trong công tác khuyến học

Ngày 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại Trụ sở Trung ương Đảng. Sự kiện này không chỉ mang tính chất kỷ niệm mà còn là dịp để nhìn nhận lại những thành tựu và thách thức trong công tác khuyến học, khuyến tài tại Việt Nam.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Doanh nghiệp

2

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Thế giới

3

Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thế giới

5

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy