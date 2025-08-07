Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường, giữ đơn hàng, tăng xuất khẩu

Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp đã và đang tích cực áp dụng công nghệ sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn...

DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI XANH

Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) là một trong những doanh nghiệp tiên phong trên hành trình chuyển đổi xanh. Theo ông Lê Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Lasuco, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: “Đầu ra của quá trình này được tận dụng triệt để làm đầu vào cho quá trình khác”. Nguyên tắc này giúp Lasuco hạn chế tối đa việc loại bỏ chất thải, đồng thời giảm chi phí xử lý và tác động tiêu cực đến môi trường.

Từ năm 1999 đến nay, Lasuco đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để lắp đặt, nâng cấp các lò hơi và tua-bin nhằm đốt bã mía, tận dụng năng lượng trong sản xuất. Với công suất ép 7.500 tấn mía cây mỗi ngày, ngoài việc sử dụng toàn bộ lượng bã mía, công ty còn bổ sung nguồn nhiên liệu biomass từ vỏ keo, sản xuất khoảng 81.000 tấn mùn mỗi năm.

Chính điều này góp phần làm cho lượng điện phát tăng đều qua các năm: năm 2023 đạt 27 triệu kWh, năm 2024 đạt 49,3 triệu kWh và dự kiến năm 2025 sẽ tăng lên 62 triệu kWh. Trong đó, khoảng 42% sản lượng điện dư thừa được bán cho EVN, phần còn lại quay trở lại phục vụ vận hành sản xuất.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn phối hợp với hai doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức đợt kiểm tra thực địa vùng mía tại Thanh Hóa, nhằm rà soát kỹ thuật và hoàn thiện các bước để đăng ký tín chỉ carbon theo chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở sản xuất năng lượng, Lasuco còn là một trong số ít doanh nghiệp ở Thanh Hóa từng bán tín chỉ carbon. Cụ thể, từ năm 2013 đến hết năm 2020, công ty đã bán gần 200.000 CER (tấn carbon) cho Tổ chức NEPCO– Thái Lan.

Gần đây, vào tháng 12/2024, Lasuco tiếp tục ký hợp đồng với hai đối tác Nhật Bản là Idemitsu Kosan và Sagri để triển khai dự án giảm phát thải carbon tại vùng nguyên liệu mía Lam Sơn. Trong năm 2025, dự án được thí điểm trên diện tích 500 ha và dự kiến mở rộng lên 8.000 ha vào năm 2027.

Điều này được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa ngành mía đường Thanh Hóa phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Dự án đang trong quá trình đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn VM0042 của tổ chức Verra. Đây là điều kiện để Lasuco tham gia thị trường tín chỉ carbon quốc tế, từ đó mở ra cơ hội phát triển bền vững, tăng thêm nguồn thu và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nông dân trồng mía.

XANH HÓA NGÀNH MAY MẶC, NÂNG CAO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU

Không chỉ ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, đặc biệt là trong ngành dệt may – lĩnh vực có tỷ trọng xuất khẩu lớn của Thanh Hóa.

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào thành tích này có vai trò đáng kể của các doanh nghiệp dệt may thực hiện tốt chuyển đổi xanh để giữ vững đơn hàng xuất khẩu.

Một trong những điển hình là Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta, tại xã Hoằng Hóa. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất bóng thể thao và may mặc xuất khẩu, với thị trường tại 32 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đan Mạch, Brazil...

Công ty hiện sử dụng vải cotton thân thiện với môi trường.

Ông Lê Ngọc Giáp, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta, cho biết doanh nghiệp luôn xác định chất lượng sản phẩm là “chìa khóa vàng” để phát triển bền vững. Ngoài đầu tư thiết bị hiện đại từ Nhật Bản, các dòng sản phẩm của Delta liên tục được cải tiến để phù hợp với điều kiện khí hậu trong nước mà vẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn FIFA đối với các loại bóng thể thao.

Với định hướng chuyển đổi xanh, Delta từng bước đưa yếu tố môi trường vào quy trình sản xuất. Công ty hiện sử dụng vải cotton thân thiện với môi trường do Tổng Công ty Dệt may Nam Định cung cấp. Đáng chú ý, quá trình đốt lò hơi của doanh nghiệp đã chuyển sang dùng 100% viên nén mùn cưa thay vì điện, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo mục tiêu phát thải thấp.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 300 doanh nghiệp dệt may đang hoạt động. Theo Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, xây dựng nhà máy thông minh, điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp với yêu cầu bền vững của các nhãn hàng quốc tế. Nhờ vậy, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp may mặc tại Thanh Hóa đã xuất khẩu được 55,1 triệu sản phẩm, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

LAN TỎA CHUYỂN ĐỔI XANH TRONG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Ngoài Lasuco và Delta, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh.

Có thể kể đến như trang trại bò sữa Thống Nhất (Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa); Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông (thuộc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa, tại Bỉm Sơn)... Các doanh nghiệp, đơn vị này đều tích cực áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý chất thải hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi xanh, thời gian qua các sở, ngành, hội và hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như “Chuyển đổi xanh – động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ”, “Diễn đàn kinh tế xanh – vì một quốc gia phát triển bền vững”...

Các sự kiện này không chỉ mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi, mà còn là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ chiến lược, giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế xanh.

Từ những mô hình hiệu quả ban đầu, quá trình chuyển đổi xanh tại Thanh Hóa đang từng bước lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ động thích ứng với xu thế toàn cầu, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.