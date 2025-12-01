Thứ Hai, 01/12/2025

Chuyển đổi xanh và số: Động lực bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Vân Nguyễn

01/12/2025, 13:51

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 một lần nữa đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế và định hình chiến lược chuyển đổi kép xanh - số của Việt Nam, mở ra cơ hội để TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bứt phá trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế...

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh .
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh .

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút hơn 1.500 đại biểu và gần 100 đoàn quốc tế tham dự. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thông điệp của Diễn đàn là "Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích". Chuyển đổi xanh và số được coi là xu thế không thể đảo ngược và là động lực chính của phát triển.

Trong bối cảnh này, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra hai định hướng lớn: mở rộng quan hệ quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng.

TP. Hồ Chí Minh, với khát vọng trở thành đô thị hiện đại, đã xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 không chỉ là sự kiện quốc tế quan trọng mà còn mở ra triển vọng hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phục hồi kinh tế khu vực và toàn cầu.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-482025.html

VnEconomy

Từ khóa:

chuyển đổi xanh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 đột phá chiến lược hợp tác phát triển khoa học công nghệ quốc gia thu nhập cao Thủ tướng Phạm Minh Chính TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy