Chuyên gia kinh tế Singapore: "Đà Nẵng cần dám khác biệt để IFC thành công"
Nguyệt Hà
04/09/2025, 06:00
Không chỉ là một công trình biểu tượng, IFC Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế mang dấu ấn khác biệt. Để làm được điều này, Đà Nẵng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Mới đây nhất, đoàn 10 cán bộ của Đà Nẵng kết thúc chuyến làm việc và trao đổi kinh nghiệm với nhiều đại diện tập đoàn quốc tế tại Singapore. Đây là chương trình nằm trong thỏa thuận chung thúc đẩy xây dựng IFC giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Liên danh Terne Holdings và Công ty The One Destination.
Trong cuộc trò chuyện với VnEconomy, ông Jason Hoang - CEO InvestStream, đối tác của liên danh Terne Holdings và The One Destination chia sẻ thẳng thắn về chiến lược, tầm nhìn và những điều kiện cần thiết để Đà Nẵng hiện thực hóa "giấc mơ" này.
FINTECT - SME - TÀI CHÍNH XANH: BỘ BA CHIẾN LƯỢC CỦA IFC ĐÀ NẴNG
Ông có thể chia sẻ lý do khiến ông tin rằng Đà Nẵng
nên có IFC ngay lúc này?
Theo tôi, có bốn lý do chính.
Thứ nhất: Động lực vĩ mô. Việt Nam đang ở vị thế
mà Trung Quốc từng có cách đây 20 năm: lao động trẻ, chăm chỉ, học nhanh, tốc
độ triển khai ấn tượng.
Thứ
hai: Bối cảnh cạnh tranh vùng. TP.HCM là đầu tàu tài chính truyền thống, Hà
Nội là trung tâm chính trị. Đà Nẵng muốn bứt lên thì phải khác biệt - tôi cho
rằng đó là fintech, SME và tài chính xanh. Đây là các cơ hội mà TP.HCM chưa
chắc muốn tập trung ở giai đoạn đầu.
Thứ
ba: Dòng vốn quốc tế. Với kinh nghiệm của mình, tôi thấy cơ hội từ Australia
rất lớn. Nếu một công ty Australia có liên hệ kinh doanh với Việt Nam, họ có
thể tiếp cận nguồn lực từ Bộ ngoại giao và Thương mại (DFAT). Muốn triển khai
100 lập trình viên ở Việt Nam cho dự án AI, họ có thể được tài trợ, Đại sứ quán
Australia sẽ kết nối đối tác, hỗ trợ ngôn ngữ, thị thực. Thành thật mà nói, nếu
nguồn lực đã sẵn như vậy, tôi chọn Việt Nam chứ không phải Thái Lan.
Thứ
tư: Thời điểm chính sách. Tôi nhận được câu hỏi "Nếu phải công bố IFC
cuối năm nay, liệu có kịp không?" và tôi trả lời "Có". Cảm nhận
của tôi là Đà Nẵng đang có lực đẩy mạnh mẽ từ cấp cao nhất của Chính phủ. Đây chính là lúc bắt tay thực hiện.
Trong chiến lược đó, yếu tố khác biệt nào có ý nghĩa sống còn với Đà Nẵng trong bối cảnh sẽ phải cạnh tranh với IFC TP.HCM?
Phải có điểm khác biệt. Nếu Đà Nẵng
làm IFC giống hệt TP.HCM, hai nơi sẽ đi song song và Đà Nẵng không thể cạnh
tranh với những lợi thế quá rõ rệt của TP.HCM. Do đó, phải đặc thù hóa, chuyên
biệt hóa chức năng.
Tôi cho rằng chúng ta cần dựng "Bức tường Hadrian số hóa" trong tư duy: IFC TP.HCM tập trung vào ngân hàng - thị trường tài chính truyền thống, còn Đà Nẵng đi sâu vào FinTech, SME, và tài chính xanh. Khi đó, ai làm fintech thì tự biết đi Đà Nẵng, còn ai thuần banking thì TP.HCM là điểm đến.
Nếu
TP.HCM không chọn green finance, Đà Nẵng có thể thắng ở mảng đó. Và khi đã chọn
thì phải đi tới nơi tới chốn với "bộ tứ" quan trọng: chính sách phù
hợp, sandbox thật sự, nhà đầu tư mạo hiểm, và cả hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.
TẦM NHÌN "4 DỄ" VÀ HAI TRỤ MỀM
Vậy tầm nhìn cụ thể của ông về IFC Đà Nẵng là gì?
Tầm nhìn của tôi rất thực tế: Đà Nẵng phải là nơi "dễ đến - dễ ở -
dễ làm việc - dễ thoát vốn" cho fintech, SME và tài chính xanh. Tôi nhấn
mạnh từng chữ "dễ" vì nhà đầu tư đánh giá bằng trải nghiệm.
Đầu
tiên là dễ đến: Visa - xuất nhập cảnh. Hiện tại, tôi cầm hộ chiếu Australia,
mỗi lần vào Việt Nam khá phiền: khoảng 75 USD/lượt, có lúc 150-170 USD. Cần cải
thiện mạnh cho nhân sự IFC, thậm chí nghĩ đến làn riêng ở sân bay. Tôi vừa vào
TP.HCM 2 ngày trước - trải nghiệm cửa khẩu khiến tôi chỉ muốn không quay lại.
Trong khi ở Singapore, từ lúc xuống máy bay đến lounge chỉ 2 phút. Cảm giác an
toàn - minh bạch bắt đầu ngay ở cửa khẩu.
Thứ
hai là dễ ở: An ninh - tiện ích - trường học - y tế. Tôi hay lấy ví dụ
Singapore: bạn có thể để điện thoại 1.200 USD trên bàn đi mua bát mì 2 USD,
quay lại vẫn còn. Cảm giác ấy tạo niềm tin cho gia đình đi theo. Đà Nẵng có lợi
thế biển đẹp, thiên nhiên, golf, tốc độ đô thị vừa phải - hãy biến lợi thế sống
thành lợi thế cạnh tranh của IFC.
Thứ
ba là dễ làm việc: Hạ tầng số - thủ tục - sandbox. Đã gọi sandbox thì phải thử
nghiệm thực sự, đặc biệt với fintech - blockchain. Sandbox phải là không gian
thử nhanh - sai nhanh - sửa nhanh trong khung pháp lý an toàn.
Cuối
cùng là dễ thoát vốn: các quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ vào nơi mà đường thoái sáng
sủa - IPO, M&A, bán cho nhà đầu tư chiến lược. Tôi từng nói chuyện với một
số nhà đầu tư: nếu 80% thị trường không thanh khoản, không có "cửa
thoát" thì ai sẽ đến?
Bên
cạnh đó, còn cần hai "trụ mềm": Khung pháp lý "quốc tế hiểu -
doanh nghiệp tin" - common law (một hệ thống pháp luật dựa trên các án
lệ, tức là các phán quyết của tòa án trong các vụ án cụ thể) trong phạm vi IFC là điều gần như không thể tránh nếu muốn
thu hút dòng vốn thật. Và truyền thông - minh bạch: hiện giờ IFC vẫn là một cái "hộp đen". Không minh bạch thì không có niềm tin, và không có niềm tin thì không
có vốn.
Theo ông triển vọng 5-10 năm của IFC Đà Nẵng là gì, nếu mọi thứ đi
đúng hướng?
Triển vọng của IFC Đà Nẵng phụ
thuộc vào 3 điều kiện nền: môi trường an toàn - tin cậy, khung pháp lý phù hợp,
và khả năng luân chuyển vốn. Nếu không đảm bảo an toàn - tin cậy sẽ không ai
dám đến và xuống tiền.
Đó
là câu chuyện đã xảy ra với IFC London - từng là trung tâm tài chính hàng đầu
thế giới, nhưng khi hạ tầng công cộng trục trặc, quản trị kém, niềm tin suy
giảm, nhiều doanh nghiệp đã rời đi.
Về
pháp lý, tôi ủng hộ áp dụng common law trong một không gian pháp lý đặc thù
IFC. Nếu chỉ áp dụng luật địa phương, rất khó mời nhà đầu tư. Common law là
ngôn ngữ pháp lý chung mà giới tài chính quốc tế hiểu và tin.
Về
dòng vốn, tôi cho rằng cần tính tới crypto -
blockchain: sandbox hiện tại chưa phải sandbox đúng nghĩa. IFC có thể là nơi
thử nghiệm cách tiếp cận cởi mở hơn với loại hình huy động vốn này, quản trị rủi ro chặt nhưng không bóp nghẹt.
Nếu
3 điều kiện ấy được thực thi quyết liệt, tôi tin 5-10 năm nữa Đà Nẵng có cơ hội
trở thành điểm đến tự nhiên cho fintech - SME - tài chính xanh ở dải duyên hải,
kết nối logistics - cảng biển - thương mại.
BÀI HỌC TỪ SINGAPORE VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH RIÊNG
Khi so sánh Đà Nẵng với các trung tâm tài chính đã thành công, ông rút ra bài
học gì?
Singapore khởi đầu là làng chài nghèo, nhưng nhờ ba trụ cột - ý chí
chính trị cam kết dài hạn, hệ thống luật minh bạch bảo vệ nhà đầu tư, cùng đầu
tư mạnh cho nhân lực - chỉ sau 20-30 năm đã vươn lên thành trung tâm tài chính
toàn cầu. Hong Kong tận dụng vị trí cửa ngõ Trung Quốc, giữ hệ thống pháp lý
chuẩn Anh. Labuan được Malaysia thiết kế như trung tâm tài chính ngoài khơi với
luật riêng.
Bài
học là không cần sao chép Singapore, mà chọn lĩnh vực mũi nhọn để tạo lợi thế
cạnh tranh. Muốn có IFC cần ba điều kiện: khung pháp lý khác biệt và minh bạch;
hệ thống nhân lực được đào tạo bài bản, có khả năng làm việc trong môi trường
quốc tế; và tính đặc thù - phải có lợi thế cạnh tranh riêng.
Đà
Nẵng có một số lợi thế tự nhiên: vị trí địa lý - nằm trung tâm hành lang kinh
tế Đông-Tây, kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar, đồng thời trên trục Bắc-Nam của
Việt Nam. Cơ sở hạ tầng khá tốt: sân bay quốc tế, cảng biển Tiên Sa. Môi trường
sống: chi phí hợp lý, an toàn, chất lượng sống cao. Và những trường đại học uy
tín đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng.
Tôi
đã thấy chất lượng nhân sự Việt Nam. Chẳng hạn, cùng một dự án nhưng làm ở Việt Nam chỉ
mất một tuần, trong khi ở Australia phải mất một tháng - đó không chỉ là chi
phí, mà còn là tốc độ và kỷ luật. Cộng thêm chất lượng sống ở Đà Nẵng đủ tốt để
một gia đình sinh sống 2-3 năm, nhà đầu tư sẵn sàng dời đội ngũ tới đây.
Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông đánh giá như thế nào về triển vọng IFC Đà Nẵng trong 10-15 năm tới?
Nhìn ngắn hạn 3-5 năm, Đà Nẵng cần tập trung xây dựng niềm tin. Không ai
đưa hàng tỷ USD vào trung tâm tài chính chưa chứng minh được tính minh bạch.
Giai đoạn đầu giống "chuẩn bị đường băng": xây khung pháp lý, đào tạo
nhân sự, thu hút vài tổ chức tiên phong.
Trong
10 năm tới, triển vọng khả thi nhất là Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính
chuyên biệt - không cạnh tranh trực tiếp với Singapore hay Hong Kong, mà chọn
mảng chuyên sâu. Tôi nghĩ có ba lĩnh vực: Tài chính xanh - tài trợ năng
lượng tái tạo, hạ tầng bền vững; Fintech và tài chính số - sandbox, thanh toán
xuyên biên giới; Vốn cho kinh tế biển - quỹ đầu tư công nghệ hàng hải,
logistics xanh.
Tầm
nhìn dài hạn đến 2035-2040, nếu đi đúng hướng, Đà Nẵng có thể trở thành trung
tâm tài chính toàn cầu, với vị trí địa lý ở trung tâm của tiểu vùng Mekong và Đông Dương. Các công ty từ
Thái Lan, Indonesia,
Malaysia.. có thể xem Đà Nẵng là nơi đặt trụ
sở tài chính khu vực của họ.
Để
đạt được điều đó, chiến lược quan trọng nhất là kết nối quốc tế. Không thể có
IFC khép kín. Phải có hiệp định công nhận lẫn nhau - giấy phép ở Đà Nẵng được
chấp nhận khi giao dịch ở Singapore hay Tokyo.
Đó
cũng là lý do chúng tôi tham gia trực tiếp đào tạo 10 nhân sự của thành phố.
Chúng tôi muốn họ không chỉ học lý thuyết, mà thực sự được "thử lửa"
như đang vận hành tổ chức tài chính. Tôi thường nói: "Các bạn chính là
tương lai của IFC Đà Nẵng. Nếu các bạn không chắc chắn về kiến thức, kỹ năng
của mình, liệu các định chế quốc tế có dám đặt niềm tin không?"
IFC
Đà Nẵng có cơ hội rất sáng nếu dám khác biệt, dám mở đúng chỗ, đóng đúng chỗ,
và làm rất thực tế từ con người đến thủ tục. Tôi xin nhắc lại thông điệp cốt lõi để phát triển mang tính đột phá: Nếu chính chúng ta chưa chắc, không ai dám đi cùng. Và khi
đã chắc, hãy đi nhanh - vì cơ hội sẽ không ở đó mãi.
Xin
cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc
08:04, 09/07/2024
TP.HCM thúc đẩy hợp tác, học hỏi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế
11:00, 16/07/2025
Đề xuất lập trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
Giá xăng dầu trong nước ngày 28/8 được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 144 đồng – 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu: Hướng đi bền vững của tỉnh Tuyên Quang
Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung vào xuất khẩu “chính ngạch” và chế biến sâu, gia tăng giá trị thực tại của sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nghiên cứu tập trung phát triển trọng tâm những khu vực theo lộ trình, thứ tự ưu tiên; xác định lợi thế so sánh giữa Tuyên Quang với các tỉnh biên giới phía Bắc để có hướng đi phù hợp điều kiện của tỉnh theo hướng phát triển bền vững...
Hàng loạt mỹ phẩm nhập khẩu tiếp tục vào danh sách “khuyến cáo”
Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), quá trình giám sát thông tin an toàn sản phẩm quốc tế thời gian qua cho thấy nhiều loại mỹ phẩm nhập khẩu bị thu hồi có khả năng đến tay người tiêu dùng thông qua mua sắm trực tuyến hoặc “xách tay”…
Gấp rút hoàn thành khu triển lãm thành tựu 80 năm ngành công thương
Triển lãm thành tựu phát triển Ngành Công Thương nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của ngành đối với đất nước. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống
Chính quyền TP.HCM đang có kế hoạch “giải cứu” chợ truyền thống trước tình hình khó khăn của hàng loạt chợ đang “đuối sức”; trong đó dự kiến sẽ “đóng cửa” một số chợ hoạt động yếu kém, bị bỏ hoang...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: