Chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hiệu quả nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa lá phiếu và niềm tin của cử tri thành chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới...

Chiều ngày 31/3/2026, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

THÀNH CÔNG TOÀN DIỆN, NỔI BẬT DẤU ẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp.

Điểm nổi bật nhất là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước; chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Theo Tổng Bí thư, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều khâu trong tổ chức bầu cử được cải tiến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm chính xác, minh bạch và thuận lợi cho cử tri. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Đó là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan ở Trung ương; cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở.

Theo Tổng Bí thư, thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền tổ chức quyết liệt, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng thì ở đó công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, nền nếp, đúng pháp luật và hiệu quả. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử.

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM, LẤY HIỆU QUẢ NHIỆM KỲ LÀM THƯỚC ĐO

Một bài học quan trọng khác được Tổng Bí thư chỉ rõ là công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng pháp luật và vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định trực tiếp đến chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Do đó, tất cả các khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu đều phải công khai, minh bạch, chặt chẽ và khách quan.

Bầu cử thành công không chỉ dừng ở việc bầu đủ số lượng đại biểu theo luật định, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân. Đây là yêu cầu xuyên suốt, chi phối toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt mức cao nhất từ trước tới nay không chỉ nhờ công tác tổ chức tốt, mà còn bởi cử tri được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực đặc thù thể hiện rõ tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định phải đi trước một bước, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không kịp thời, đầy đủ, rõ ràng thì rất dễ xuất hiện khoảng trống thông tin.

Thực tiễn cuộc bầu cử vừa qua cho thấy khi kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với các nền tảng số, dữ liệu dân cư và các kênh truyền thông đa dạng, hiệu quả tạo đồng thuận xã hội được nâng lên rõ rệt.

TỪ LÁ PHIẾU CỬ TRI ĐẾN TRÁCH NHIỆM HÀNH ĐỘNG

Tổng Bí thư lưu ý thành công của một cuộc bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử mà phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng đại biểu trúng cử là rất lớn, đòi hỏi phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành các sản phẩm lập pháp, các kết quả giám sát và các quyết định phục vụ trực tiếp cho người dân và sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã để lại dấu ấn quan trọng về sự hội tụ giữa ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển. Thành công này là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri trên cả nước.

Trên nền tảng đó, Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được kỳ vọng là các cơ quan dân cử của đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định các cơ quan trong hệ thống chính trị sẽ quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành sẽ khẩn trương hoàn thành những công việc còn lại sau bầu cử; Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả bầu cử là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; đồng thời yêu cầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sớm bắt tay vào triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, trước hết là tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, tạo tiền đề cho hoạt động hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ 2026–2031.