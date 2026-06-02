Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Như Nguyệt

02/06/2026, 15:29

Theo các chuyên gia, cần đề cao vai trò và chuyển một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ quan Nhà nước sang cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên để phù hợp với xu thế đổi mới quản trị quốc gia hiện nay.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Sáng 2/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo chủ trì hội nghị.

Theo đại diện Bộ Tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

Sau 13 năm thi hành, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng. Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ số, xã hội số, công dân số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, việc sửa đổi luật là cần thiết.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị làm rõ vai trò trách nhiệm chủ đạo của Nhà nước, vai trò các tổ chức xã hội. Đồng thời, đề cao vai trò và chuyển một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật từ cơ quan Nhà nước sang cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên để phù hợp với xu thế đổi mới quản trị quốc gia hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Ảnh: TTXVN.

Giáo sư Phan Trung Lý kiến nghị Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong hoạch định chính sách, bảo đảm nguồn lực, kiểm tra và định hướng nội dung.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia và cộng đồng giữ vai trò trực tiếp tham gia, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vì vậy, từng bước chuyển từ mô hình phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện sang mô hình xã hội hóa rộng rãi, đa chủ thể tham gia; lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả tiếp cận pháp luật làm thước đo.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, tinh gọn bộ máy, phát huy dân chủ xã hội và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong nâng cao ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - pháp luật cũng cho rằng các quy định trong dự thảo đã tạo ra khung pháp lý cơ bản tốt hơn so với luật cũ, nhưng chưa đủ để phát huy đầy đủ và toàn diện vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong tình hình mới.

Nếu không có cơ chế "đặt hàng", giao kinh phí cụ thể từ ngân sách nhà nước cho các đề án phổ biến giáo dục pháp luật của Mặt trận, các quy định này dễ rơi vào trạng thái hình thức, khó triển khai vì không có nguồn lực đáp ứng...

Để đưa luật vào cuộc sống hiệu quả, cần chuyển dịch từ tư duy "quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật" sang tư duy "huy động xã hội, trong đó Mặt trận làm nòng cốt có sự hỗ trợ của Nhà nước".

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông số hóa đạt hiệu quả thực chất, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số nêu rõ cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Đó là phải xây dựng pháp luật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Dự thảo luật gồm 5 chương với 49 điều, tăng 8 điều so với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Nội dung sửa đổi tập trung vào việc hoàn thiện quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tiếp cận pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với môi trường số và thực tiễn triển khai hiện nay.

15:44, 29/05/2026

09:24, 19/05/2026

14:19, 13/05/2026

Đối thoại Shangri-La: Dấu ấn Việt Nam trong kiến tạo an ninh khu vực

Bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 là một thông điệp cân bằng, xây dựng nhưng thể hiện rõ vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển khu vực trên nền tảng luật pháp quốc tế và hợp tác bao trùm.

Hợp lực khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước: “Chìa khóa” nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế

Doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, tăng trưởng có thể cao nhưng nền tảng nội sinh vẫn mỏng. Phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa doanh nghiệp trong nước - doanh nghiệp FDI - năng lực nội sinh của nền kinh tế vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là bài toán chiến lược quyết định khả năng nâng cấp mô hình tăng trưởng và vị thế của kinh tế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Việt Nam - Philippines nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh yêu cầu nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, mở rộng thương mại, đầu tư, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Chiều 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5-1/6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

