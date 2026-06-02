Hà Nội xem xét 21 nội dung tại kỳ họp HĐND chuyên đề triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026

Dũng Hiếu

02/06/2026, 17:39

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét 21 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, bảo đảm đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hanoimoi.

Sáng 2/6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp chuyên đề, nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026.

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày danh mục các nội dung xin ý kiến HĐND thành phố. Tổng số có 21 nội dung được trình, gồm các nhóm nghị quyết về kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, đô thị, pháp chế, khoa học - công nghệ và môi trường cùng công tác nhân sự.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu ban hành các quy định đồng bộ, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhằm sớm đưa Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Luật Thủ đô 2026 trao cho thành phố các cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn và có khả năng tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ nguyên tắc: nội dung nào đã rõ, đã thống nhất thì ban hành và thực hiện ngay; nội dung nào còn khó, tác động sâu rộng thì tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng để hoàn thiện. Đồng thời, thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn hoặc văn bản được ban hành nhưng không có đủ thời gian tập huấn, tổ chức triển khai.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, kỳ họp thứ ba diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai Luật Thủ đô 2026. Đây không chỉ là kỳ họp giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, mà còn xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực triển khai luật và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Các nội dung trình kỳ họp đã được Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị, thẩm tra. Nhiều nội dung mới, khó, có tác động rộng đến phát triển của thành phố và đời sống nhân dân được các ban của HĐND thành phố xem xét trước khi trình kỳ họp quyết định.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND thành phố xem xét các nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố; điều chỉnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, kỳ họp xem xét các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; quy định liên quan đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; cùng một số chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng trên địa bàn.

Trong lĩnh vực đô thị, HĐND thành phố xem xét các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô; dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; tác động của dự án cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức PPP; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Đối với lĩnh vực pháp chế, các nội dung được xem xét gồm quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; điều kiện, thủ tục tặng, thu hồi danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”, “Công dân Thủ đô ưu tú”; cùng các quy định liên quan đến việc tiếp tục triển khai Luật Thủ đô.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và môi trường, HĐND thành phố xem xét các cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Ngoài các nội dung trên, kỳ họp cũng xem xét nghị quyết về công tác nhân sự và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" từ cơ sở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn

HĐND Thành phố Hà Nội Luật Thủ đô 2026 quy hoạch tổng thể thủ đô

Định hướng đổi mới mô hình phát triển quốc gia

Trong định hướng đổi mới mô hình kinh tế của đất nước, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần từng bước hình thành một hệ sinh thái tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra động lực phát triển bền vững trong dài hạn. Theo đó, mô hình tăng trưởng cần chuyển dần từ phụ thuộc vào tài nguyên và phát triển kinh tế truyền thống sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng, đồng thời con người cần phải được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển...

Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo các chuyên gia, cần đề cao vai trò và chuyển một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ quan Nhà nước sang cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên để phù hợp với xu thế đổi mới quản trị quốc gia hiện nay.

Đối thoại Shangri-La: Dấu ấn Việt Nam trong kiến tạo an ninh khu vực

Bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 là một thông điệp cân bằng, xây dựng nhưng thể hiện rõ vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển khu vực trên nền tảng luật pháp quốc tế và hợp tác bao trùm.

Hợp lực khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước: “Chìa khóa” nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế

Doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, tăng trưởng có thể cao nhưng nền tảng nội sinh vẫn mỏng. Phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa doanh nghiệp trong nước - doanh nghiệp FDI - năng lực nội sinh của nền kinh tế vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là bài toán chiến lược quyết định khả năng nâng cấp mô hình tăng trưởng và vị thế của kinh tế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “quản lý đến đâu quy định đến đó” sang tư duy “kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Vì sao nhập siêu kéo dài chưa tạo sức ép lớn lên tỷ giá?

Nhìn lại lạm phát tại Mỹ vào các năm thay chủ tịch Fed

Rủi ro môi trường từ cuộc đua đất hiếm giữa Trung Quốc và các quốc gia phương Tây

Nhật Bản: Bất chấp nỗ lực can thiệp từ Chính phủ, đồng yên vẫn suy yếu

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định vị TP.HCM thành siêu đô thị đa cực

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

