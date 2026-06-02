Hà Nội xem xét 21 nội dung tại kỳ họp HĐND chuyên đề triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét 21 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, bảo đảm đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.

Sáng 2/6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp chuyên đề, nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026.

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày danh mục các nội dung xin ý kiến HĐND thành phố. Tổng số có 21 nội dung được trình, gồm các nhóm nghị quyết về kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, đô thị, pháp chế, khoa học - công nghệ và môi trường cùng công tác nhân sự.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu ban hành các quy định đồng bộ, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhằm sớm đưa Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Luật Thủ đô 2026 trao cho thành phố các cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn và có khả năng tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ nguyên tắc: nội dung nào đã rõ, đã thống nhất thì ban hành và thực hiện ngay; nội dung nào còn khó, tác động sâu rộng thì tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng để hoàn thiện. Đồng thời, thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn hoặc văn bản được ban hành nhưng không có đủ thời gian tập huấn, tổ chức triển khai.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, kỳ họp thứ ba diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai Luật Thủ đô 2026. Đây không chỉ là kỳ họp giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, mà còn xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực triển khai luật và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Các nội dung trình kỳ họp đã được Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị, thẩm tra. Nhiều nội dung mới, khó, có tác động rộng đến phát triển của thành phố và đời sống nhân dân được các ban của HĐND thành phố xem xét trước khi trình kỳ họp quyết định.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND thành phố xem xét các nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố; điều chỉnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, kỳ họp xem xét các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; quy định liên quan đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; cùng một số chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng trên địa bàn.

Trong lĩnh vực đô thị, HĐND thành phố xem xét các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô; dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; tác động của dự án cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức PPP; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Đối với lĩnh vực pháp chế, các nội dung được xem xét gồm quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; điều kiện, thủ tục tặng, thu hồi danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”, “Công dân Thủ đô ưu tú”; cùng các quy định liên quan đến việc tiếp tục triển khai Luật Thủ đô.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và môi trường, HĐND thành phố xem xét các cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Ngoài các nội dung trên, kỳ họp cũng xem xét nghị quyết về công tác nhân sự và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.