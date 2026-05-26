Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra xung lực mới cho quan hệ song phương

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan bước sang giai đoạn phát triển mới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphirom đánh giá đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, mở ra nhiều kỳ vọng mới cho quan hệ hai nước trong bối cảnh hợp tác song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

CHUYẾN THĂM MANG Ý NGHĨA LỊCH SỬ TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC

Đại sứ Urawadee Sriphirom cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến công du cấp cao đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam tới Thái Lan sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Đại sứ, sự kiện này không chỉ được Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm mà còn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn.

Chiều 18/10/2024, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Urawadee Sriphiromya tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Vương quốc Thái Lan nhấn mạnh năm 2026 cũng đánh dấu chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm vì vậy được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

“Đây là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa lịch sử”, Đại sứ Urawadee Sriphirom cho biết.

Theo Đại sứ, về phương diện chiến lược, một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm là việc hai bên dự kiến thảo luận chi tiết để thông qua Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026–2031 nhằm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ cho hay kế hoạch này sẽ bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác then chốt, tạo nền tảng để hai nước tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Bên cạnh đó, Đại sứ Vương quốc Thái Lan đánh giá chuyến thăm còn góp phần thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, tăng cường sự tin cậy giữa hai bên, đồng thời tạo điều kiện để trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam hiện ngày càng khẳng định vai trò chủ động và tích cực tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Đại sứ Urawadee Sriphirom nhấn mạnh Thái Lan đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn như APEC, Liên hợp quốc và UNESCO. “Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ gặt hái những kết quả hết sức tốt đẹp”, Đại sứ nói.

QUAN HỆ VIỆT NAM – THÁI LAN BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN SÂU RỘNG

Đánh giá về thành tựu hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây, Đại sứ Urawadee Sriphirom cho rằng quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện nhất từ trước tới nay.

Quan hệ hợp tác song phương hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay và tiếp tục được nâng lên tầm cao mới qua từng năm. Năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) – cấp độ hợp tác cao nhất mà Việt Nam thiết lập với các quốc gia khác.

Doanh nghiệp Thái Lan tiếp thị thương hiệu đến doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, bất chấp các cú sốc toàn cầu, thương mại song phương vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, hiện đã vượt mốc 23 tỷ USD và đang tiến sát mục tiêu 25 tỷ USD.

Về đầu tư, Thái Lan đã tăng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Điều này phản ánh niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân Thái Lan vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi của Chính phủ Việt Nam.

“Tôi đã nghe nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam từ 40 năm trước chia sẻ rằng họ rất hài lòng và cho rằng, quan hệ giữa hai nước hiện nay đang ở giai đoạn gần gũi, gắn bó nhất từ trước tới nay”, Đại sứ Urawadee Sriphiromya chia sẻ.

Đại sứ nhận định dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, năng lượng, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, du lịch, giáo dục và văn hóa giữa hai nước cũng tiếp tục phát triển tích cực. Các đường bay trực tiếp ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tăng cường giao lưu giữa người dân hai nước.

Theo Đại sứ Urawadee Sriphirom, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Thái Lan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm củng cố ổn định khu vực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu trong thời gian tới.