Cloud Icon L'Avenir: Vị trí tâm điểm và hệ sinh thái đa tầng

Tại "Đông Đắk Lắk" dự ánCloud Icon L’Avenir hiện diện như một tác phẩm nghệ thuật, lấy cảm hứng từ hành trình viễn du của danh họa Van Gogh. Sở hữu vị trí độc tôn cùng kiến trúc Pháp tinh tế, dự án mở ra một không gian sống khoáng đạt, được nâng tầm bởi hệ sinh thái tiện ích đa tầng và bảo chứng quản lý từ thương hiệu quốc tế danh tiếng.

Dự án do Cloud Icon L’Avenir do Cloud Gate làm chủ đầu tư và được phát triển dự án bởi Cloud Property.

DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHÁP HÒA QUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN NGUYÊN BẢN

Để chuyển tải trọn vẹn tinh thần phóng khoáng của đại dương vào công trình, Cloud Gate Group đã bắt tay cùng Huni Architectes – bậc thầy kiến trúc đến từ nước Pháp. Cloud Icon L’Avenir hiện diện như một tác phẩm nghệ thuật sống, nơi ranh giới giữa kiến trúc hiện đại, ánh sáng tự nhiên và sóng biển được xóa nhòa bằng nhịp điệu tinh tế, thanh lịch.

Điểm nhấn của phân khu là hai tòa tháp đôi kiêu hãnh vươn mình soi bóng xuống mặt biển. Tháp L1 cao 31 tầng, cung cấp 669 căn, được quy hoạch bài bản với 2 tầng tiện ích đặc quyền, 27 tầng căn hộ du lịch và 2 tầng căn hộ Mezza (tầng lửng) độc đáo. Tháp L1 sở hữu các dòng căn hộ đa dạng từ Studio, 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, có diện tích linh hoạt từ 27 – 97m2 đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng.

Bên cạnh 2 tầng tiện ích, 27 tầng căn hộ du lịch và 3 tầng Mezza, tháp L2 còn sở hữu riêng 1 tầng Sky Villa – dòng sản phẩm tinh tuyển. Các căn hộ tại đây chủ yếu là dòng Studio, 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ với diện tích tối ưu từ 29,5 - 69m2

Từ độ cao hơn 100m của các tòa tháp, toàn cảnh vùng biển Đông Đắk Lắk mở ra một cách trọn vẹn. Mỗi căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama bất tận, nơi đại dương bao la, những con đường nội đô rực rỡ và đường chân trời hòa quyện vào nhau. Thiết kế đón trọn ánh sáng tự nhiên giúp mỗi góc nhỏ trong căn nhà đều là điểm chạm của cảm xúc, mang lại không gian sống trên cao riêng tư, khoáng đạt.

Cloud Icon L'Avenir sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường ven biển Độc Lập sầm uất.

Không chỉ là một công trình biểu tượng, Cloud Icon L'Avenir còn sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường ven biển Độc Lập sầm uất. Từ đây, nhịp sống năng động của trung tâm đô thị biển nằm ngay trong lòng bàn tay khi cư dân chỉ mất vài phút để kết nối đến các tọa độ trọng điểm: 3 phút đến Quảng trường Tháp Nghinh Phong – biểu tượng kiến trúc đương đại của khu vực; 4 - 5 phút kết nối trực tiếp đến Chợ đêm Tuy Hòa và trung tâm thương mại Vincom; 12 - 20 phút di chuyển tới Ga Tuy Hòa và Sân bay Tuy Hòa, đón trọn dòng khách nội địa lẫn quốc tế; 25 phút tiếp cận Khu Công nghiệp Hòa Phát, mở ra cơ hội đón đầu làn sóng chuyên gia cao cấp đến lưu trú.

Đặc biệt hơn, Cloud Icon L’Avenir nằm trong quần thể Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí L’Aurora quy mô lên tới 4,69 ha, sở hữu 4 mặt tiền trung tâm tiếp giáp các trục đường: Độc Lập, Lê Duẩn, Võ Trứ và Trần Nhân Tông.

Nhờ đó, cư dân tại phân khu được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích nội – ngoại khu hoàn chỉnh. Bước chân ra khỏi căn hộ, các dịch vụ cao cấp đã sẵn sàng phục vụ: từ phòng Gym sở hữu bể sục và hệ thống massage hiện đại, thư viện yên tĩnh, Club House sôi động, Kid Zone, Game Center cho đến hệ thống hầm đỗ xe thông minh, Sky Garden xanh mát và vườn nướng BBQ cho những buổi tối ấm áp. Ngay kế bên là chuỗi tiện ích ngoại khu cao cấp của tổng thể dự án nư Công viên biển, Phố đi bộ, Vườn thiền – Yoga, Khu thể thao ngoài trời bao gồm các trò chơi mặt nước cùng bãi tắm trải dài và khu Lounge sang trọng.

Cloud Icon L’Avenir dự kiến ra mắt các sản phẩm tại giai đoạn 1: studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ,…

BẢO CHỨNG TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ QUỐC TẾ

Một trong những giá trị gia tăng giúp nâng tầm không gian sống tại đây chính là lộ trình phát triển bài bản của chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm 78 căn shophouse (đã bàn giao) cùng 33 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, dự kiến chính thức khai trương vào quý 2/2026 dưới sự vận hành của The Amayen - Handwritten Collection by Accor – một trong những thương hiệu khách sạn danh tiếng toàn cầu.

Tiếp nối sự đồng bộ đó, ở giai đoạn II, bên cạnh 3 tòa căn hộ biển Cloud Icon L'Avenir mang phong cách hiện đại được quản lý và vận hành bởi MVillage & Cloud Property, chủ đầu tư sẽ phát triển thêm 2 tòa tháp khách sạn mang thương hiệu Ibis Hotel & Handwritten. Sự xuất hiện của các ông lớn ngành quản lý khách sạn không chỉ đảm bảo dịch vụ lưu trú chuẩn mực, tinh tế cho du khách mà còn mang lại sự an tâm cho những chủ nhân sở hữu căn hộ có thời hạn tại đây.

Giữa không gian lộng gió của vùng biển miền Trung, Cloud Icon L’Avenir không chỉ đơn thuần là một nơi an cư, mà là một tác phẩm nghệ thuật, một hành trình viễn du đưa con người tìm lại sự tự do và năng lượng sống đích thực.

* Thông tin chi tiết:

Chủ đầu tư: Cloud Gate Group

Nhà phát triển bất động sản: Cloud Property

Hotline: 08 6638 6638

Website dự án: cloudicon.com.vn

Website: cggroup.com.vn