Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh và giá trị cao

Trước bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 giải pháp trọng tâm nhằm tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, hạ tầng và nhân lực, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc sáng 13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trình bày tham luận quan trọng, nêu rõ định hướng chiến lược và sáu giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường vai trò của ngành trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

ĐỊNH VỊ LẠI VAI TRÒ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Theo Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng, thế giới những năm qua đã chứng kiến nhiều biến động sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Các quốc gia ngày càng chú trọng tiếp cận vấn đề lương thực, thực phẩm một cách hệ thống và bền vững, từ đầu vào sản xuất đến đầu ra của nông sản.

Cùng với đó, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng đã gây tổn thất nghiêm trọng cho năng suất cây trồng, hệ sinh thái nông nghiệp và đời sống người dân. Trong khi đó, phát thải và trung hòa carbon đang trở thành công cụ để nhiều quốc gia lớn đặt ra rào cản kỹ thuật trong thương mại toàn cầu.

Nông nghiệp và môi trường giờ đây không chỉ là lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, mà còn là trọng tâm của các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, đóng vai trò then chốt trong thực hiện các mục tiêu khí hậu và an ninh sinh thái toàn cầu”. Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, bền vững, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gắn với phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của các cấp.

Ngành sẽ tập trung đột phá về thể chế phát triển, bảo đảm “đi trước mở đường” cho các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, nhất là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị. Cùng với đó là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp – nông thôn, tài nguyên và môi trường.

Một trụ cột quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

SÁU GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết để thực hiện các mục tiêu chiến lược, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong kỷ nguyên mới. Công tác này được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ.

Thứ hai, chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo dư địa và không gian phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tháo gỡ các vướng mắc về quản lý đất đai, nước, khoáng sản; đẩy mạnh bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển. Đồng thời, ngành sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông quốc gia về dân cư, thuế, quy hoạch và xây dựng.

Thứ ba, rà soát, hoàn thiện quy hoạch, chiến lược, chương trình và dự án phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo đồng bộ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và gắn kết chặt chẽ với đời sống người dân.

Với ý chí, khát vọng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường quyết tâm bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, của tăng trưởng xanh, của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên”. Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ tư, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ngành cũng sẽ xây dựng cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035, đồng thời đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng gắn với thị trường, công nghệ và giảm phát thải.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và ứng dụng chuyển đổi số trong mọi khâu quản lý, điều hành.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp liên ngành và liên cấp, nhất là với các Ban Đảng Trung ương, Quốc hội, các bộ, ngành, chính quyền địa phương để phục vụ người dân, cộng đồng và doanh nghiệp tốt hơn.

Kết thúc bài tham luận, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng kiến nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để ngành Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Ông cũng bày tỏ mong muốn các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.