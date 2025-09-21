Chủ Nhật, 21/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

Bạch Dương

21/09/2025, 11:14

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhà nước, với chuyên gia có quốc tịch Việt Nam, nếu muốn vào làm công chức, viên chức nhưng chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét tiếp nhận...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/9/2025.

Nghị định quy định đối tượng được áp dụng chính sách gồm:(1) Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đủ tiêu chí chuyên gia được đề cử, lựa chọn; (2) Cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp chủ trì chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (3) Các tổ chức, cá nhân liên quan khác.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

Chuyên gia theo Nghị định là người có kiến thức, kinh nghiệm trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng các tiêu chí sau. 

Về tiêu chí chung, tham gia, chủ trì nhiệm vụ khoa học - công nghệ, ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược trong danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do cấp có thẩm quyền ban hành, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí cụ thể sau đây. 

Thứ nhất, là tác giả hoặc đồng tác giả sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được ứng dụng, chuyển giao tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn; hoặc có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ thực hiện tại Việt Nam và đang công tác tại bộ phận nghiên cứu của viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp uy tín ở nước ngoài. 

Thứ hai, là tác giả hoặc đồng tác giả công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đạt giải thưởng quốc tế hoặc đã được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực và phù hợp với chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự kiến tham gia. 

Thứ ba, có bằng tiến sĩ từ các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng quốc tế uy tín và có thời gian tối thiểu 5 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở nước ngoài thuộc chuyên ngành phù hợp với chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự kiến tham gia;

Thứ ba, có bằng tiến sĩ và đã có ít nhất 05 năm làm việc tại vị trí nghiên cứu khoa học trong chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ hoặc trong bộ phận nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài;

Thứ tư, có tối thiểu 10 bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí danh tiếng hoặc là thành viên hội đồng khoa học của các tạp chí uy tín hoặc tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 02 nghiên cứu sinh tiến sĩ;

Thứ năm, trường hợp ứng viên không đáp ứng tiêu chí quy định tại các điều nêu trên thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn chuyên gia quyết định việc tuyển chọn chuyên gia triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

QUYỀN  VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHUYÊN GIA 

Theo Nghị định, chuyên gia có quyền và nghĩa vụ theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời được thực hiện một số quyền theo hợp đồng lao động. 

Được quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ và giải quyết vướng mắc kỹ thuật thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao. 

Được chủ động lựa chọn và đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều động nhân lực khoa học, công nghệ; tổ chức khoa học, công nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ; được chủ động lựa chọn, sử dụng nhân lực trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 

Được chủ động quyết định sử dụng kinh phí, nguồn lực được giao, bao gồm cả việc sử dụng kinh phí để mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết, bí quyết công nghệ với giá thỏa thuận. 

Được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí khảo sát, trao đổi khoa học với nhà khoa học nước ngoài để cập nhật công nghệ mới. 

Các quyền, nghĩa vụ khác (nếu có).

Bên cạnh đó, các chuyên gia có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; bảo vệ thông tin, dữ liệu về chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng lao động đã ký kết gây tổn thất về tài chính, làm thất thoát tài sản, hư hại sản phẩm hoặc làm lộ thông tin, tài liệu bí mật nhà nước.

Đồng thời phải tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu chuyên môn, tính trung thực, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ PHÚC LỢI VỚI CHUYÊN GIA

Về tiền lương, Nghị định quy định tiền lương của chuyên gia được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ và phù hợp mặt bằng thị trường trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

Tiền thưởng hằng năm do cơ quan, tổ chức chủ trì quyết định theo kết quả công việc, tối đa 4 tháng lương. 

Thưởng từ việc khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu được thực hiện theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Ngoài ra, chuyên gia được Nhà nước hỗ trợ một tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu. 

Hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc bố trí căn hộ, xe tiêu chuẩn; được chi trả kinh phí nghiên cứu, trao đổi khoa học ở nước ngoài khi có yêu cầu nhiệm vụ.

Về chăm sóc y tế và nghỉ dưỡng, chuyên gia được hưởng gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện hằng năm (tối đa 1% lương năm). Mỗi năm được nghỉ dưỡng 7 ngày trong nước, hỗ trợ kinh phí tối đa 1 tháng lương cho bản thân và gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi). Ngoài nghỉ phép theo luật lao động, chuyên gia và gia đình còn được chi trả vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm về nước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chuyên gia nước ngoài có nguyện vọng có thể được xem xét giảm điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật.

Với chuyên gia có quốc tịch Việt Nam, nếu muốn vào làm công chức, viên chức nhưng chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét tiếp nhận; đồng thời có thể được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý mà không bắt buộc đáp ứng điều kiện về tuổi, quy hoạch chức danh, trình độ lý luận chính trị hay thời gian giữ chức vụ liền kề.

Chính sách đối với thành viên gia đình chuyên gia (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi), ngoài các quyền lợi chung như 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước kèm hỗ trợ tối đa 1 tháng lương, nghỉ phép theo luật lao động và vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm, gia đình còn được hưởng thêm: hỗ trợ tìm trường và học phí cho con tại cơ sở giáo dục công lập; gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện hằng năm (tối đa 1% lương năm của chuyên gia); hỗ trợ giới thiệu, tạo điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp; được cấp thị thực nhiều lần và thẻ tạm trú theo thời gian làm việc của chuyên gia.

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

19:01, 16/09/2025

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn

09:10, 30/08/2025

Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn

Nhiều địa phương thiết lập chính sách ưu đãi đột phá để phát triển nhân lực công nghệ cao

08:22, 17/07/2025

Nhiều địa phương thiết lập chính sách ưu đãi đột phá để phát triển nhân lực công nghệ cao

Từ khóa:

chuyển đổi số chuyên gia công nghệ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ kinh tế số nhân lực công nghệ

Đọc thêm

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8 đạt 14,13 tỷ USD, tăng 2,1%. Nhóm hàng này hiện chiếm gần 36% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng qua...

Bước tiến mới trong hợp tác Airbility và CT UAV thực hiện thành công chuyến bay UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong

Bước tiến mới trong hợp tác Airbility và CT UAV thực hiện thành công chuyến bay UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong

Ngày 18/9, CT UAV và Công ty hàng không tiên tiến Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới…

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển công nghiệp bán dẫn nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), trao đổi thông tin và phát triển hệ sinh thái bán dẫn…

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?

Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?

CBDC - tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương là dạng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành và bảo đảm giá trị, khác với tiền mã hóa (như Bitcoin, Ethereum) vốn không được chính phủ hay ngân hàng trung ương bảo trợ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

Kinh tế số

2

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

Bất động sản

3

Sắp khởi công khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Đầu tư

4

Đức Phúc nhận hơn 9 tỷ đồng khi là quán quân Intervision 2025

Giải trí

5

Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy