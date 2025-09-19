Cổ đông BCM không thông qua kế hoạch đấu giá công khai 150 triệu cổ phiếu trên HOSE

Chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Trước đó, Becamex IDC đã chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - trong đó, Becamex IDC trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 150 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE); giá khởi điểm uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu; và dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC dự kiến huy động tối thiểu 7.500 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường; 500 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; 3.330 tỷ đồng góp vốn vào các Công ty hiện hữu (2.276 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore); và còn lại 1.670 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc lãi vay hoặc các khoản nợ gốc lãi trái phiếu đến hạn.

Đến ngày 17/9, Becamex IDC đã thực hiện kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đối với tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thì chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.

Trước đó, Becamex IDC lên kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/4 trên HOSE. Tuy nhiên, đến ngày 11/4, BCM thông báo tạm hoãn đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP phê duyệt nhằm đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, cổ đông trong điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi cho đợt chào bán.

Theo kế hoạch, BCM sẽ chào bán 300 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu (tương đương thị giá cổ phiếu BCM hiện nay trên sàn). Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch trước đó thì tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được phân bổ cho: Đầu tư vào KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng Mở rộng tại tỉnh Bình Dương; Tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Công ty Liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex-VSIP (BVP); Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam-Singapore (VSSES); và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các trái phiếu và khoản vay hiện tại, tổng giá trị 5.060 tỷ đồng.

Được biết BCM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2025 với doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+116% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+272% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp và chuyển nhượng đất tại Bình Dương cũng như lợi nhuận từ liên doanh tăng mạnh, đặc biệt từ VSIP và kết quả khả quan này đã giúp lợi nhuận trong nửa đầu năm hoàn thành 73% kế hoạch cả năm 2025 của công ty.

Đẩy nhanh chuyển nhượng đất tại Thành phố mới Bình Dương giai đoạn 2025–2026. BCM dự kiến chuyển nhượng 20 ha đất bất động sản nhà ở cho các chủ đầu tư thứ cấp, được hỗ trợ bởi tiến độ xây dựng nhanh và nâng cấp hạ tầng sau khi khu vực này được sáp nhập hành chính vào TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025.

Đóng góp từ khu công nghiệp mở rộng và liên doanh. Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, mang lại doanh thu dự báo 1,55 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các liên doanh VSIP và BWID dự kiến đóng góp 2,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (+7% so với cùng kỳ).

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì BCM duy trì vị thế là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi quỹ đất lớn và tăng trưởng ổn định từ các liên doanh - đặc biệt là VSIP, dự kiến đạt mức tăng 2 chữ số đến năm 2026.

Qua đó, SSI đã duy trì khuyến nghị "khả quan" với giá mục tiêu 89.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 27%.