Cổ đông BCM không thông qua kế hoạch đấu giá công khai 150 triệu cổ phiếu trên HOSE
Hà Anh
19/09/2025, 07:10
Chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.
Trước đó, Becamex IDC đã chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - trong đó, Becamex IDC trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 150 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE); giá khởi điểm uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu; và dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC dự kiến huy động tối thiểu 7.500 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường; 500 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; 3.330 tỷ đồng góp vốn vào các Công ty hiện hữu (2.276 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore); và còn lại 1.670 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc lãi vay hoặc các khoản nợ gốc lãi trái phiếu đến hạn.
Đến ngày 17/9, Becamex IDC đã thực hiện kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đối với tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thì chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.
Trước đó, Becamex IDC lên kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/4 trên HOSE. Tuy nhiên, đến ngày 11/4, BCM thông báo tạm hoãn đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP phê duyệt nhằm đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, cổ đông trong điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi cho đợt chào bán.
Theo kế hoạch, BCM sẽ chào bán 300 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu (tương đương thị giá cổ phiếu BCM hiện nay trên sàn). Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.
Theo bản cáo bạch trước đó thì tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được phân bổ cho: Đầu tư vào KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng Mở rộng tại tỉnh Bình Dương; Tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Công ty Liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex-VSIP (BVP); Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam-Singapore (VSSES); và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các trái phiếu và khoản vay hiện tại, tổng giá trị 5.060 tỷ đồng.
Được biết BCM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2025 với doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+116% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+272% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp và chuyển nhượng đất tại Bình Dương cũng như lợi nhuận từ liên doanh tăng mạnh, đặc biệt từ VSIP và kết quả khả quan này đã giúp lợi nhuận trong nửa đầu năm hoàn thành 73% kế hoạch cả năm 2025 của công ty.
Đẩy nhanh chuyển nhượng đất tại Thành phố mới Bình Dương giai đoạn 2025–2026. BCM dự kiến chuyển nhượng 20 ha đất bất động sản nhà ở cho các chủ đầu tư thứ cấp, được hỗ trợ bởi tiến độ xây dựng nhanh và nâng cấp hạ tầng sau khi khu vực này được sáp nhập hành chính vào TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025.
Đóng góp từ khu công nghiệp mở rộng và liên doanh. Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, mang lại doanh thu dự báo 1,55 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các liên doanh VSIP và BWID dự kiến đóng góp 2,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (+7% so với cùng kỳ).
Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì BCM duy trì vị thế là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi quỹ đất lớn và tăng trưởng ổn định từ các liên doanh - đặc biệt là VSIP, dự kiến đạt mức tăng 2 chữ số đến năm 2026.
Qua đó, SSI đã duy trì khuyến nghị "khả quan" với giá mục tiêu 89.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 27%.
BCM lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn
20:52, 05/06/2025
Giá giảm mạnh, BCM tạm hoãn đấu giá 300 triệu cổ phiếu ngày 28/4 tới
08:54, 14/04/2025
Tháng 8/2024, BCM đã phát hành thành công 1.800 tỷ trái phiếu riêng lẻ
VCF trả cổ tức 480% bằng tiền, công ty mẹ sắp nhận hơn 1.260 tỷ đồng
Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/10.
FPTS vẫn chưa bán được cổ phiếu MSH
FPTS đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH trong thời gian từ ngày 18/08-16/09, nhưng không bán được bất kỳ cổ phiếu nào do giá thị trường không phù hợp.
Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện cảnh báo
HOSE thông báo đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025 nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định
Quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại MWG
Quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán 3,264 triệu cổ phiếu MWG vào phiên ngày 12/9.
Vi phạm quy định về các khoản vay, GDT bị phạt tiền
Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: