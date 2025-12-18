Thứ Năm, 18/12/2025

Cổ đông QCG thông qua việc bán các công ty con, công ty liên kết để trả nợ

Hà Anh

18/12/2025, 07:43

Đại diện gần 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QCG đã gửi ý kiến tán thành và trên cơ sở này, cả hai phương án đều được thông qua theo đúng quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu QCG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu QCG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, ngày 17/12, QCG công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết; đồng thời hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp với các nhà đầu tư có năng lực, bao gồm cả bên liên quan.

Theo đó, 30/4.454 cổ đông, đại diện gần 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã gửi ý kiến tán thành và trên cơ sở này, cả hai phương án đều được thông qua theo đúng quy định.

Trước đó, HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả 2.882,8 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, theo ban lãnh đạo QCG, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny Island.

Tuy nhiên, do đối tác vi phạm thỏa thuận, công ty khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, TAND TP HCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. 

Cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phúc thẩm, buộc công ty hoàn trả khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án trên. Đến nay, công ty đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Tại ngày 30/9/2025, QCG đang sở hữu 3 công ty con gồm: CTCP Bến Du Thuyền Đà Nẵng; CTCP Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường; CTCP Giai Việt; và 2 công ty liên kết là CTCP Xây dựng - Kinh doanh Nhà Phạm Gia, CTCP Bất động sản Hiệp Phúc - trong đó, CTCP Bến Du Thuyền Đà Nẵng có giá trị lớn nhất với vốn điều lệ 773 tỷ đồng, do QCG nắm giữ 65,48% cổ phần.

VnEconomy

Trên thị trường, ngày 16/17/12 giá cổ phiếu QCG ghi nhận phiên thứ 2 giảm giá và ngày 17/2 giảm thêm 6,86% xuống 16.300 đồng/cổ phiếu.

Quốc Cường Gia Lai trình cổ đông bán các công ty con, công ty liên kết để trả nợ

20:34, 05/12/2025

QCG: Giá cổ phiếu giảm liên tục do yếu tố thị trường và Tổng giám đốc công ty bị bắt

08:52, 30/07/2024

QCG: Giá cổ phiếu giảm liên tục do yếu tố thị trường và Tổng giám đốc công ty bị bắt

HOSE yêu cầu QCG giải trình việc giá cổ phiếu có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

08:59, 29/07/2024

HOSE yêu cầu QCG giải trình việc giá cổ phiếu có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

2.882,8 tỷ đồng Bắc Phước Kiển chứng khoán Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island QCG Trương Mỹ Lan

1

Trung Quốc chống lại cuộc chiến giảm giá ô tô

Thế giới

2

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Kinh tế số

3

Sacombank hợp tác cùng MISA mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đồng hành cùng SMEs

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao

Bất động sản

5

Nam Long chính thức mở bán dự án Elyse - Đảo Đại Phước

Bất động sản

