Cơ hội cho ngành dệt may tiếp cận công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu bền vững

Song Hà

17/12/2025, 07:21

HanoiTex & HanoiFabric 2025 chính là "cầu nối vàng" giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguyên liệu thân thiện môi trường và mở rộng cánh cửa hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Máy cắt vải tự động được giới thiệu tại triển lãm.
Máy cắt vải tự động được giới thiệu tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế Dệt và May, Thiết bị, Nguyên phụ liệu và Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) diễn ra ngày 16/12/2025 tại Hà Nội, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu dệt may năm 2025 dự báo đạt kim ngạch khoảng 46 tỷ USD, tăng hơn 5% so với năm 2024. Với kết quả này, ngành dệt may tiếp tục duy trì vị thế “top 3” thế giới.

Đặc biệt, mức xuất siêu 21 tỷ USD, cùng tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52% là minh chứng rõ nét cho sự chủ động ngày càng cao về nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước.

Tuy nhiên, trước bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động phức tạp và tổng cầu thế giới suy giảm, các doanh nghiệp cần một chiến lược phát triển mới. Thay vì tăng trưởng theo chiều rộng, trọng tâm phải là "tăng cường phát triển theo chiều sâu".

Điều này đòi hỏi sự tập trung mạnh mẽ vào các công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao, như: Thiết kế, sử dụng thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy sản xuất nguyên phụ liệu, phát triển hệ thống phân phối, từng bước chuyển mình lên vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất bền vững.

Theo lãnh đạo Cục công nghiệp, HanoiTex & HanoiFabric 2025 là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp dệt may tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện, bền vững; kết nối các đối tác uy tín, các thị trường, khách hàng tiềm năng, thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, tăng dần tỷ lệ nội địa hoá, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các FTA.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cũng cho rằng tăng trưởng của ngành dệt may không chỉ là con số, mà còn là dấu mốc quan trọng khi toàn ngành bước vào giai đoạn mang tính chiến lược, định hình mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030.

Lễ khai mạc HanoiTex & HanoiFabric 2025.
Lễ khai mạc HanoiTex & HanoiFabric 2025.

"Bối cảnh mới đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm, khi Việt Nam đã và đang hưởng lợi từ những FTA thế hệ mới đã có hiệu lực", ông Giang nhận định, đồng thời cho rằng HanoiTex & HanoiFabric 2025 là cơ hội quan trọng để các nhà sản xuất thiết bị, công nghệ và nguyên phụ liệu xây dựng nền tảng kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, các nhãn hàng, từ đó tạo ra những bước đột phá cho ngành dệt may Việt Nam trong tầm nhìn đến năm 2030.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nhấn mạnh: bước sang giai đoạn 2026 trở đi, ngành dệt may sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là sự biến động trong chính sách thương mại tại Hoa Kỳ và các thị trường chủ lực. Nguy cơ gia tăng thuế nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ làm chi phí xuất khẩu tăng, thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng khắt khe về quy tắc xuất xứ, minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng ngày càng siết chặt, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc chuỗi và đầu tư mạnh cho truy xuất nguồn gốc để duy trì khả năng tiếp cận thị trường.

Không chỉ chịu áp lực từ bên ngoài, lãnh đạo Vinatex cho biết ngành dệt may còn đứng trước những thách thức nội, tại khi mô hình tăng trưởng dựa vào nhân công giá rẻ và xuất khẩu số lượng lớn dần mất lợi thế. Chi phí lao động tăng, cạnh tranh khu vực gay gắt hơn, trong khi các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị (ESG) đã trở thành điều kiện bắt buộc để tiếp cận thị trường.

Vì vậy, theo ông Hiếu, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn, cần “làm mới” động lực tăng trưởng thông qua đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh tự động hóa, số hóa quản trị, phát triển thương hiệu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để giữ vững năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trước những yêu cầu đặt ra, ông Hiếu nhấn mạnh: HanoiTex & HanoiFabric 2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu tiên tiến; tăng cường kết nối, hợp tác và cập nhật xu hướng phát triển của ngành dệt may thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025 diễn ra từ 16/12 đến hết ngày 18/12/2025 với sự tham gia của hơn 250 gian hàng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam.

Với các danh mục máy móc thiết bị công nghệ ngành dệt - may, các loại vải, vải không dệt, vải lót, các loại sợi bông, nguyên liệu dệt, phụ liệu may mặc…Triển lãm dự kiến thu hút hơn 10 nghìn lượt khách tham quan, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng tỷ lệ nôi địa hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam.

