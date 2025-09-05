Cơ hội “lướt sóng” bất động sản đang ngày càng thu hẹp
Thanh Xuân
05/09/2025, 19:14
Hiện nay, các chính sách và quy định pháp luật vẫn tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao tính minh bạch, siết chặt quản lý và hạn chế đầu cơ. Do đó, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, ưu tiên chiến lược dài hạn và tập trung vào tính bền vững đối với các quyết định xuống tiền...
Trong những năm qua, nhiều đô thị lớn từng liên tục xuất hiện các cơn
sốt bất động sản. Thời điểm đó, không ít nhà đầu tư chỉ cần mua rồi sang tay
trong vài tháng là có thể thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, trao đổi với
VnEconomy, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam nhận định xu hướng
này đang dần hạ nhiệt.
Đâu là nguyên nhân chính khiến hoạt động “lướt sóng” bất động
sản từng phổ biến hiện nay đã giảm, thưa bà?
Thực tế, giá bán bất động sản nhà ở xây sẵn, đặc biệt trên thị trường
sơ cấp ở một số thành phố lớn như: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cao
trong thời gian dài. Do đó, đối với nhà đầu tư, biên độ lợi nhuận cho việc đầu
tư ngắn hạn không còn hấp dẫn như trước. Tương tự, thanh khoản trên thị trường
thứ cấp cũng gặp khó khăn bởi mức giá chuyển nhượng tiếp tục neo cao, theo kỳ vọng
lợi nhuận của người bán.
Ngoài ra, năm 2023 và 2024, Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt chính
sách tín dụng đối với bất động sản (thông qua Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Luật
Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2024) để kiểm soát rủi ro, tránh tình trạng đầu
cơ và bong bóng. Kết quả có thể kể tới là lãi suất vay tăng cao, điều kiện vay
vốn đầu tư ngắn hạn trở nên khó khăn, làm giảm đáng kể khả năng tiếp cận vốn
cho nhà đầu tư “lướt sóng” dựa trên vay vốn. Từ đầu năm 2025 đến nay, tín dụng
vào bất động sản tuy tăng đáng kể so với năm 2023 và 2024 nhờ nới lỏng chính
sách, nhưng các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích là nhà ở xã hội, nhà ở hợp
túi tiền dành cho người dưới 35 tuổi, mà nguồn cung nhà ở cho các phân khúc này
lại không nhiều.
Chuyên gia có thể chia sẻ thêm, việc kiểm soát chặt chẽ tín dụng và
các thay đổi về pháp lý đã tác động thế nào đến khả năng và chiến lược đầu tư
ngắn hạn của nhà đầu tư bất động sản?
Với những ảnh hưởng nêu trên, một số thay đổi trong chiến lược đầu
tư có thể kể đến là nhà đầu tư có xu hướng chuyển từ “lướt sóng” sang đầu tư
dài hạn, tập trung vào bất động sản ít rủi ro hơn, pháp lý minh bạch, có giá trị
sử dụng thực, vị trí đem lại tiềm năng tăng giá bền vững. Mặt khác, nhà đầu tư hiện
nay đang cân nhắc sử dụng nhiều vốn tự có hơn hoặc vay ít hơn, nhằm giảm thiểu
rủi ro do phụ thuộc vào biến động lãi suất và sự thay đổi của chính sách tín dụng.
Nhìn chung, nhà đầu tư cần thời gian cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định
xuống tiền.
Theo bà, trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh, nhà đầu tư nên
chú ý những yếu tố nào nhằm đảm bảo lợi nhuận bền vững, thay vì chỉ theo đuổi lợi
nhuận nhanh từ “lướt sóng”?
Nhà đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm có pháp lý đầy đủ và minh bạch.
Điều này giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tranh chấp, tài sản sẽ có nền tảng vững
chắc để tăng trưởng bền vững.
Song song với đó, việc quản lý dòng tiền cũng đóng vai trò quan trọng,
bao gồm: theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô, phân bổ danh mục đầu tư hợp lý và
sử dụng đòn bẩy tài chính có kiểm soát. Thực tế, quản lý dòng tiền tốt có thể
giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc ra quyết định, duy trì được các kế hoạch
dài hạn, giảm rủi ro về thanh khoản hoặc lãi suất.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần chú trọng vào khả năng ra hàng, tính
cạnh tranh của sản phẩm. Việc lựa chọn sản phẩm có vị trí thuận lợi, pháp lý rõ
ràng, thiết kế phù hợp và giá cả hợp lý sẽ giúp đảm bảo khả năng giữ giá, hạn
chế rủi ro giảm giá khi thị trường biến động. Đặc biệt, vị trí vẫn là yếu tố then
chốt quyết định giá trị bất động sản. Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên khu vực có
hạ tầng đang hoặc sắp được nâng cấp, quy hoạch rõ ràng, dân cư tăng trưởng ổn định,
nhu cầu thực cao.
Vậy, liệu “lướt sóng” có còn cơ hội quay trở lại mạnh mẽ, khi thị trường
đang chuyển dần sang phát triển dựa trên giá trị thực?
Các chính sách và quy định pháp luật ngày càng được hoàn thiện nhằm
tăng tính minh bạch, siết chặt quản lý và hạn chế đầu cơ. Điều này khiến nhà đầu
tư phải suy xét nhiều hơn với chiến lược ngắn hạn như “lướt sóng”. Hơn nữa, sau
nhiều biến động và rủi ro của giai đoạn trước, tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi. Họ
có xu hướng ưu tiên sản phẩm có pháp lý, vị trí tốt, tiềm năng khai thác thực tế
và khả năng tăng giá bền vững hơn là chỉ kỳ vọng vào sóng tăng ngắn hạn.
Thêm vào đó, mặt bằng giá bất động sản tại nhiều khu vực cũng tăng
mạnh trong những năm qua, khiến biên lợi nhuận từ “lướt sóng” dần thu hẹp. Đặt
giữa bối cảnh chi phí vốn cao, nếu thanh khoản không tốt, rủi ro với nhà đầu tư
ngắn hạn sẽ gia tăng, nhất là khi đòn bẩy tài chính không còn mang lại lợi thế
như trước.
Do vậy, dù cơ hội cho việc “lướt sóng” vẫn tồn tại nhưng không còn
là xu hướng chủ đạo.
10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập
23:23, 04/09/2025
Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản
13:40, 22/08/2025
Bức tranh trái ngược của thị trường bất động sản Đà Nẵng
Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái đầu tư đồng bộ
Đà Nẵng đang nổi lên như trung tâm kinh tế – tài chính với các dự án lớn về khu công nghiệp, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển sâu. Sự hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ kỳ vọng thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và thu hút nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, sẽ kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ trợ…
Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu
Trong công điện ký ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp truy xuất nguồn gốc, khắc phục cảnh báo của Liên minh châu Âu...
Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.
Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị trong giai đoạn phát triển mới.
Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu
Tháng 7 và tháng 8/2025, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến làn sóng mở bán rầm rộ từ các chủ đầu tư, bất chấp tâm lý e ngại thường thấy trước tháng Ngâu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: