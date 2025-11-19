Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Việt Nam hiện nằm trong Top 7 quốc gia đóng tàu hàng đầu thế giới, với gần 100 nhà máy đóng tàu biển và hàng trăm cơ sở hỗ trợ. Ngành đóng tàu và hàng hải Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, dựa trên đổi mới công nghệ và tự động hóa...

Sáng 19/11, triển lãm chuyên ngành quốc tế máy móc, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu Việt Nam (VIMOX 2025) khai mạc với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam…

Đây là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với thị trường hàng hải Việt Nam. Các đoàn quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Đan Mạch, Singapore, Hàn Quốc, Ý, Na Uy, cùng hệ sinh thái thiết bị – công nghệ trải dài từ động cơ, vật liệu, tự động hóa cho tới dịch vụ vận hành và logistics.

Theo ông Đỗ Thành Hưng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA), ngành đóng tàu Việt Nam có đủ điều kiện để bước vào giai đoạn phát triển mới. Với bờ biển dài 3.260km và vùng biển đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành hàng hải. Ngành này đã tích lũy được về “lượng” để có cơ sở chuyển đổi sang “chất” ở thời điểm mang tính bản lề và bước ngoặt trong tiến trình hiện đại hóa.

Triển lãm VIMOX 2025 không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, một siêu đô thị mới nổi với vai trò trung tâm cảng biển và logistics của quốc gia.

Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay có 82 doanh nghiệp quốc tế tham dự thuộc các lĩnh vực như: vật liệu, thiết bị thủy lực, robot công nghiệp, dây cáp và linh kiện từ châu Âu và châu Á, điều này càng chứng tỏ Việt Nam đang được nhìn nhận như mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hải khu vực.

Trong khuôn khổ triển lãm, hàng loạt nhà sản xuất thiết bị hàng hải toàn cầu đã giới thiệu các giải pháp tối ưu nhiên liệu, thiết kế tàu hiện đại, công nghệ giảm phát thải, hệ thống tự động hóa – những yếu tố đang định hình xu hướng của ngành hàng hải thế giới. Các hoạt động kết nối B2B diễn ra sôi động, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới hoặc mở rộng thị trường tại Việt Nam.

VIMOX 2025 không chỉ là một sự kiện triển lãm mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với chiến lược hợp tác phù hợp và khả năng nắm bắt vận hội mới, ngành đóng tàu Việt Nam có thể trở thành trung tâm quan trọng có uy tín toàn cầu.

Được biết, ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút hơn 2.000 lượt khách, phần lớn là chủ tàu, nhà máy đóng tàu, doanh nghiệp cung ứng thiết bị, viện thiết kế và các tổ chức quốc tế. Các hoạt động kết nối B2B diễn ra sôi động, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới hoặc mở rộng thị trường tại Việt Nam.

VIMOX 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 21/11 với chuỗi hội thảo chuyên sâu về công nghệ hàng hải, giải pháp giảm phát thải, xu hướng thiết kế tàu hiện đại và hợp tác đầu tư quốc tế.