Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút dòng vốn nông nghiệp công nghệ cao

Với lợi thế về đất đai, khí hậu và quy mô chăn nuôi lớn, Thanh Hóa đang được Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn lựa chọn nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu...

Mới đây, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn nhằm trao đổi thông tin, định hướng hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiếp cận ban đầu để các doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng và định hướng phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đã trình bày định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Thanh Hóa. Theo đó, hệ sinh thái dự kiến được triển khai đồng bộ các khâu từ phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất giống, tổ chức chăn nuôi đến chế biến sâu và xuất khẩu sản phẩm.

Đánh giá về địa phương, đại diện De Heus và Hùng Nhơn cho rằng Thanh Hóa có nhiều dư địa để nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiệu quả và bền vững mà tỉnh đang theo đuổi.

Đoàn công tác của hai Tập đoàn Hùng Nhơn và De HEUS làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Tập đoàn De Heus là đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn. Hai bên đã liên doanh triển khai nhiều dự án hợp tác tại Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu phát triển các tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết chăn nuôi an toàn sinh học, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa lần này, đại diện hai tập đoàn đề xuất tỉnh xem xét triển khai các cơ chế hợp tác phù hợp, tạo điều kiện để xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, gắn với thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã thông tin thêm về tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, để các doanh nghiệp có cơ sở nghiên cứu, xây dựng định hướng đầu tư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Cao Văn Cường, Thanh Hóa có lợi thế về quỹ đất, điều kiện khí hậu và nguồn nhân lực để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Đàn gia súc, gia cầm của tỉnh nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, với mức tăng trưởng ngành chăn nuôi bình quân đạt 3–4%/năm.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng cho biết sản lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất trên địa bàn hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thực tế. Đây là dư địa lớn để tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả của ngành.

Cùng với việc thu hút đầu tư có chọn lọc, Thanh Hóa đang điều chỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Tỉnh tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư mới và điều chỉnh tăng quy mô đối với các dự án chăn nuôi lợn, nhằm xây dựng nền nông nghiệp an toàn, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm đa dạng sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh: địa phương hiện có hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, cùng với các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nếu đáp ứng đúng các tiêu chí, định hướng phát triển ngành nông nghiệp mà tỉnh đang hướng tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan chủ động hỗ trợ, cung cấp thông tin để Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn nắm rõ hơn về các lĩnh vực mong muốn nghiên cứu, đầu tư tại Thanh Hóa trong thời gian tới.