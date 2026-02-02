Cổ phiếu đang trong diện cảnh báo, TMT bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Ngày 30/12/2025, TMT đã thông qua giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào gia đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của công ty đã sơ xuất chậm công bố thông tin theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT đối với Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã TMT-HOSE).

Theo đó, ngày 29/1/2026, HoSE đã nhận được văn bản số 98/TB-TMT-HĐQT của TMT Motors công bố thông tin Nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Trạm sạc Việt Nam).

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, TMT Motors đã chậm công bố thông tin Nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT theo quy định.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, TMT đã thông qua giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là 4 tỷ đồng. Theo quy định về quản trị công ty, công ty phải công bố thông tin trên trong thời hạn 24h kể từ khi phát sinh. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào gia đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của công ty đã sơ suất chậm công bố thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, công ty cam kết sự việc chậm công bố thông tin này là do nguyên nhân khách quan, không nhằm mục đích che giấu thông tin hoặc làm sai lệch thông tin đối với nhà đầu tư và thị trường.

Theo TMT, ngay sau khi rà soát hồ sơ, công ty đã chủ động thực hiện ngay việc công bố thông tin bổ sung kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 4/2025, TMT ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 486,5 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái (648,798 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế tăng 105% từ âm gần 124 tỷ thành lãi gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của TMT đạt gần 2.106,5 tỷ đồng, giảm 9,4% so với năm 2024 (2.325 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt gần 62,8 tỷ đồng - kỳ lỗ ròng gần 325,4 tỷ đồng. Qua đó, giảm lỗ lũy kế từ gần 270 tỷ đồng hồi đầu năm còn lỗ hơn 207 tỷ đồng.

Theo TMT, trong năm 2025, công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương 62,7 tỷ đồng, góp phần giảm mức lỗ lũy kế xuống còn 207,2 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 23% so với thời điểm cuối năm 2024. TMT cho biết kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là hiệu quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện đã được công ty triển khai và thực hiện trong năm 2024.

TMT cho biết kế hoạch trong thời gian tới như: tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số bán hàng, tối ưu cơ cấu sản phẩm; tăng cường quản lý hàng tồn kho theo mô hình Min-Max linh hoạt, đảm bảo luân chuyển vốn hiệu quả; Tiếp tục rà soát khâu sản xuất để tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm; Tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu cơ cấu sản phẩm hiện có và chủ động nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

Năm 2025, TMT lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 3.838,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, TMT mới hoàn thành được 54,9% kế hoạch doanh thu thuần và 23,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu TMT được giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 là -215,03 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.