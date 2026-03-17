Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Chứng khoán MBS vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành xây dựng trong đó kỳ vọng quý 1/2026, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp dự báo ghi nhận khả quan nhờ doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 1, backlog toàn ngành được hưởng lợi trong bối cảnh xây dựng dân dụng và giải ngân đầu tư công tiếp tục đẩy mạnh. Cụ thể hơn trong năm 2026, nguồn căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội dự kiến tăng trưởng lần lượt 14%/4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nguồn cung nhà ở xã hội dự kiến tăng 50% so với cùng kỳ trong năm nay.

Hơn nữa, giải ngân đầu tư công dự báo tăng 18% so với cùng kỳ nhờ tập trung triển khai các dự án đường sắt như Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và các đường vành đai chiến lược như Vành đai 4 (HN), Vành đai 3 (TP.HCM). Nhờ đó, backlog của các doanh nghiệp có mức tăng từ 7% - 45% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp tập trung vào mảng xây dựng dân dụng có mức tăng trước mạnh mẽ hơn, lý do chính đến từ việc các chủ đầu tư lớn tăng tốc triển khai dự án quy mô lớn nhằm đẩy mạnh bán hàng trong năm 2026 và Chính phủ phân quyền đối với các chủ đầu tư lớn trong việc triển khai các dự án trọng điểm.

Mức tăng trưởng mạnh nhất đến từ CTD, ngoài backlog lớn ở các dự án xây dựng dân dụng, CTD còn trúng thầu tại các dự án xây dựng hạ tầng lớn như sân bay Phú Quốc và sân bay Gia Bình.

Đối với các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng (VCG, CII, HHV), backlog tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ trúng thầu tại các dự án cao tốc và BOT. Cụ thể hơn, nhờ trúng thầu tại các dự án mới như cao tốc Ninh Bình, dự báo VCG ghi nhận backlog tăng trưởng 7% so với cùng kỳ lên mức 26.000 tỷ đồng.

Đối với 2 doanh nghiệp vận hành BOT như CII và HHV, nhờ trúng thầu tại dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 2, backlog tăng trưởng lần lượt 30% và 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh backlog mở rộng, giá trúng thầu ở mức cao hơn trong khi giá nguyên vật liệu như thép và xi măng duy trì ổn định so với cùng kỳ. Theo trao đổi với doanh nghiệp, CTD được hưởng lợi từ việc xây dựng các công trình có kĩ thuật phức tạp như Sân vận động Trống Đồng, Cần Giờ do đó giá trúng thầu có thể ở mức cao hơn. Nhờ đó, MBS dự báo biên gộp CTD có thể cải thiện 0,3 điểm % so với cùng kỳ lên mức 3,4%.

Đối với VCG, biên lợi nhuận gộp tăng 1,5 điểm % so với cùng kỳ nhờ mảng Bất động sản trong khi mảng xây lắp ổn định quanh 5%. Các doanh nghiệp BOT như CII và HHV đi ngang nhờ các dự án BOT đi vào vận hành ổn định.

Trong bối cảnh doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp ổn định hơn, lợi nhuận ròng trong quý 1/2026 của các doanh nghiệp xây lắp dự báo tăng trưởng tích cực so với nền thấp của quý 1/25.

CTD có thể ghi nhận khoảng 120 tỷ đồng tăng 111% so với cùng kỳ và CII tăng 233% so với nền thấp 2025. Bên cạnh đó, VCG và HHV ghi nhận mức tăng lần lượt 21% và 13% nhờ doanh thu tăng trưởng tốt.

Cho cả năm 2026, MBS đánh giá động lực tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây lắp dân dụng sẽ có mức tăng tốt hơn nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp cải thiện. Đối với CTD, doanh thu dự báo tăng 24% nhờ hợp tác với các chủ đầu tư lớn ở các đại dự án như Công trình phục vụ APEC hay sân bay Gia Bình.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án kĩ thuật phức tạp giúp giá thầu tốt hơn nhờ đó biên gộp cải thiện 0,4 điểm % so với cùng kỳ. Tổng hợp lại, lợi nhuận ròng của CTD năm tài chính 2026 dự kiến tăng 83% so với cùng kỳ.

Đối với VCG, dù hoạt động kinh doanh chính Bất động sản và xây lắp ổn định, tuy nhiên việc không còn khoản lãi từ thoái vốn khiến lợi nhuận ròng có thể giảm 56% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp BOT như CII và HHV được hưởng lợi nhờ trúng thầu tại BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 2) giúp mở rộng backlog và doanh thu mảng xây dựng. Cụ thể hơn, lợi nhuận ròng của CII có thể tăng trưởng 70% so với nền thấp 2025 nhờ doanh thu và biên gộp tăng trong bối cảnh mảng BOT ổn định. Đối với HHV nhờ hoàn tất dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh và lưu lượng xe tại BOT tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng có thể tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.