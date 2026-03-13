Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VHC mua 15 triệu cổ phiếu quỹ giá 63.000 đồng

Hà Anh

13/03/2026, 09:03

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 6.842 tỷ đồng. Thời gian mua lại cổ phiếu dự kiến trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sơ đồ giá cổ phiếu VHC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VHC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT VHC đã thông qua phương án mua lại 15 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông, giá mua tối đa 63.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tối đa 945 tỷ đồng.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 6.842 tỷ đồng. Thời gian mua lại cổ phiếu dự kiến trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Được biết, VHC đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu đạt 12,0 nghìn tỷ đồng (-4% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+13% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 100% và 90% dự báo cả năm của VCSC.

THeo VCSC, mặc dù kết quả doanh thu nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, nhưng kết quả lợi nhuận lại thấp hơn chủ yếu do thu nhập tài chính thuần và thu nhập khác thuần thấp hơn dự kiến. Trong năm 2025, thu nhập tài chính đã giảm 14% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do mức giảm 18% cùng kỳ năm trước của lãi tỷ giá thực hiện, và mức giảm mạnh 94% cùng kỳ năm trước của thu nhập lãi từ các khoản ứng trước để mua nguyên liệu. Trong khi đó, thu nhập khác thuần giảm 63% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động bán cá nguyên liệu và phế phẩm giảm 24% cùng kỳ năm trước.

Trong quý 4/2025, doanh thu của VHC đã giảm mạnh 15% cùng kỳ năm trước, do mức giảm 10% cùng kỳ năm trước của mảng phi lê cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan (ví dụ: cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn chăn nuôi). Mức giảm này được bù đắp một phần bởi mức giá bán trung bình khả quan trong bối cảnh sản lượng xuất khẩu giảm 31% cùng kỳ năm trước (theo Agromonitor).

VCSC cho rằng nguyên nhân của mức giảm này chủ yếu đến từ tác động sau hiện tượng đẩy mạnh xuất khẩu sớm (hậu front-loading) và nguồn cung cá nguyên liệu thắt chặt, kết hợp với chi phí thu mua cao làm hạn chế sản lượng sản xuất; điều này khiến sản lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh (-22% cùng kỳ năm trước) và đơn hàng từ Trung Quốc tiếp tục suy yếu (-36% cùng kỳ năm trước). Các yếu tố trên được bù đắp một phần bởi mức tăng mạnh 7% cùng kỳ năm trước của thị trường EU. Do giá cá nguyên liệu tăng 12% cùng kỳ năm trước trong suốt năm 2025, nên VCSC đã ghi nhận sự sụt giảm của biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2025 (-1,0 điểm % cùng kỳ quý trước) vì công ty phải tăng cường thuê ngoài cá nguyên liệu với giá cao do lượng tồn kho thấp.

Trong năm 2025, doanh thu của VHC đã giảm 4% cùng kỳ năm trước trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu gặp nhiều thách thức. Thị trường Mỹ (-7% cùng kỳ năm trước) chịu áp lực từ tác động thuế quan và cạnh tranh gia tăng khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam được hưởng thuế chống bán phá giá 0%. Doanh số tại Trung Quốc (-34% cùng kỳ năm trước) cũng phải đối mặt với tình trạng nhu cầu yếu kéo dài, đồng thời phản ánh chiến lược chuyển dịch dần khỏi thị trường này của VHC.

Theo VCSC, những khó khăn trên được bù đắp một phần bởi thị trường châu Âu (+10% cùng kỳ năm trước), nhờ nhu cầu thay thế tăng cao trong bối cảnh nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu thắt chặt. Bước sang năm 2026, VCSC kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ sẽ hỗ trợ doanh thu tăng mạnh trở lại, khi hiệu ứng tích trữ hàng (front-loading) trước đó dần được hấp thụ và nguồn cung cá nguyên liệu phục hồi, kết hợp với nhu cầu ổn định tại các thị trường chủ lực của VHC.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá cổ phiếu VHC giảm 0,51% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu này đã giảm hơn 15% từ ngày 2/2 (69.200 đồng/cổ phiếu).

