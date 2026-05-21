Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù
Đỗ Mến
21/05/2026, 11:44
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...
Sáng 21/5, phiên tòa xét xử đối với 10
bị cáo trong vụ án liên quan đến việc đầu tư xây dựng mới dự án Bệnh viện Bạch Mai,
Bệnh viện Việt Đức – cơ sở 2 chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim
Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế mức án từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, nguồn vốn
đầu tư cho 2 dự án là vốn ngân sách Nhà nước. Do vậy việc quản lý, sử dụng phải
tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nói chung,
cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo đảm sử dụng nguồn
vốn hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, một số cá nhân tại
Ban Y tế trọng điểm là đơn vị đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư của 2 dự án
đã làm trái quy định của pháp luật… dẫn đến việc dự án bị đình trệ, kéo dài,
không đạt được mục tiêu đề ra, gây hậu quả thất thoát, lãng phí lớn tài sản của
Nhà nước.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo
thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng -
nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) bị xác định là người
giữ vai trò chính.
Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã
tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm; sau đó có hành vi ký quyết định
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và lập dự án, lập phương án thiết
kế kiến trúc; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…
“Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo không kiểm tra tính đúng đắn,
đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực
hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước số
tiền hơn 803 tỷ đồng”, Viện kiểm sát luận tội.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét
xử khi lượng hình xem xét bị cáo Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ
đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án.
Bị cáo cũng có thành
tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều Huân chương; có nhiều tâm
huyết đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế…
Quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận đã không làm tốt
vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát sao để phát hiện sớm sai phạm. Bị cáo nhận
thấy trách nhiệm của bản thân rất lớn khi công trình bị kéo dài, người dân
không được sử dụng.
Thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng bị cáo cho rằng
đã ký đúng thẩm quyền, đúng quy trình, không cố ý làm trái.
Nhóm tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:
Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng
Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc
Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) bị đề nghị từ
4-5 năm tù; Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng
SHT) từ 3-4 năm tù;
Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế
trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế),
Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) và Hoàng
Xuân Hiệp (Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng) cùng chung mức đề nghị từ
30-36 tháng tù.
Hai bị cáo thuộc Bộ Y tế gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc
Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị từ 12-13 năm tù về tội “Vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 20 năm
tù về tội “Nhận hối lộ”;
Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành
Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y
tế trọng điểm) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử
dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, từ 15-16 năm tù về tội “Nhận hối
lộ”.
Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn
Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
