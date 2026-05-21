Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, do Bộ Y tế xây dựng.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Y tế, việc đề xuất lộ trình tăng nêu trên để bảo đảm tính đồng bộ với lộ trình cải cách tiền lương. Theo dự kiến, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 8%. Việc đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội tương ứng 8% đảm bảo sự tương quan, hài hòa giữa các chính sách an sinh xã hội với chính sách tiền lương của khu vực công, tránh tạo ra khoảng cách quá lớn giữa các nhóm đối tượng trong xã hội.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng thụ hưởng chính sách, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 176/2024/NĐ-CP, năm 2025, cả nước thực hiện trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho khoảng 4,5 triệu người (tăng khoảng 1,6 triệu người so với năm 2024). Trong đó, 2 triệu người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Tổng ngân sách thực hiện là 45.000 tỷ đồng/năm. Hiện 97% tỉnh, thành phố thực hiện chi trả thông qua đơn vị dịch vụ chi trả, 100% địa phương đã triển khai chi trả không dùng tiền mặt, 2,4 triệu đối tượng nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng.

Thời gian qua, đã có 16 tỉnh, thành phố quy định mở rộng đối tượng thụ hưởng và 5 tỉnh, thành phố nâng mức hỗ trợ cao hơn mức quy định. Đơn cử, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (650.000 đồng/tháng), Hải Phòng và Quảng Ninh (700.000 đồng/tháng), Tuyên Quang (530.000 đồng/tháng)...

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đã từng bước đáp ứng được nhu cầu trợ giúp xã hội của một bộ phận dân cư có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá, độ bao phủ của chính sách hưu trí xã hội chưa cao, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu nhưng chưa được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, ước tính Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Năm 2025, tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội là 5,98 triệu người, chỉ chiếm 41,53% số người sau độ tuổi nghỉ hưu, trong đó số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là 3,48 triệu người; số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 2,5 triệu người.

Dự kiến đến hết năm 2026, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chiếm khoảng 42% số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, vẫn còn khoảng 8,51 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 58%) chưa thuộc diện bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội.