Cổ phiếu PC1 được giải cứu: Mục tiêu công suất 1.000 MW vào năm 2030, doanh thu xây lắp quốc tế chiếm 40%

Sau nhiều phiên lau sàn liên tiếp, tin vui cho cổ đông PC1 một lượng lớn cổ phiếu hôm nay được "bắt đáy" giúp tâm lý được giải tỏa đáng kể dù đóng cửa phiên sáng vẫn lau sàn. Thanh khoản tăng đột biến đạt 34 triệu cổ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, PC1 đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Ban lãnh đạo PC1 khẳng định 4 trụ cột tăng trưởng cốt lõi gồm phát điện; tổng thầu EPC điện mở rộng ra thị trường quốc tế và ngoài lĩnh vực điện truyền thống; khu công nghiệp xanh và bất động sản nhà ở có tính thanh khoản cao; và khai khoáng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, doanh thu ước tính đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%. Ban lãnh đạo cho biết đặc thù mảng xây lắp khiến doanh thu quý đầu năm thường chiếm tỷ trọng thấp, với cao điểm rơi vào quý 4.

Một số nội dung đáng chú ý khác tại đại hội được ban lãnh đạo thông tin như thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba phương án.

Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, cùng với kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Theo chiến lược giai đoạn 2026-2030 PC1 có rất nhiều cơ hội đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Để quyết định đầu tư dài hạn PC1 luôn rất thận trọng trong công tác thẩm định hiệu quả dự án trước khi quyết định đầu tư. Trong quá trình đầu tư luôn có tính kế hoạch cao để đảm bảo đạt tiến độ đầu tốt nhất.

Mục đích sử dụng vốn phát hành tăng thêm để đầu tư các Dự án năng lượng (Bảo Lạc A - 30 MW, Thượng Hà - 3 MW, điện mặt trời Điện Biên - 72 MW), bất động sản (PC1 Gia Lâm), trả nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động.

"Trong 3 năm tới Công ty dự kiến không phát hành mới ESOP nên 3% là hợp lý chứ không cao", ban lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh.

Về chiến lược 2026-2030, PC1 tập trung đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tạo thành một chuỗi giá trị hệ sinh thái của PC1. Tập đoàn ưu tiên vào các nhóm thuỷ điện, điện mặt trời và đang định hướng đến một số dự án phạm vi quốc tế đồng hành cùng khối EPC, hạ tầng khu công nghiệp.

Mục tiêu đạt công suất 1.000 MW vào năm 2030. Về giá bán điện, tất cả nhà máy đang phát điện đã ký hợp đồng với EVN theo giá 20 năm từ ngày vận hành.

Với lĩnh vực bất động sản, Dự án Tháp Vàng - Gia Lâm đã hoàn thiện 100% và đang trong quá trình bàn giao cho khách hàng. Năm 2026 sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 580 tỷ, biên lợi nhuận ước tính bằng năm 2025.

PC1 cũng mới thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho các khối đầu tư và kinh doanh: năng lượng, tổng thầu EPC, bất động sản khu công nghiệp làm việc với các đối tác, khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh thu trong và ngoài ngành xấp xỉ 50:50%. PC1 luôn cố gắng kiểm soát hiệu quả của lĩnh vực này với biên lợi nhuận dao động trong khoảng 7-10% tùy từng hợp đồng, dự án. Giá trị Backlog hiện nay hơn 8.000 tỷ đồng.

Về định hướng "go global", ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mục tiêu của PC1 là doanh thu thị trường quốc tế chiếm 40% trong tổng doanh thu trong hoạt động xây lắp, trở thành nhà tổng thầu EPC các dự án năng lượng tái tạo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. PC1 đã ký hợp đồng và đang triển khai Dự án điện gió tại Philippines và tiếp tục phát triển thêm các dự án mới.

Với mảng Niken, nhu cầu Niken được dự báo tăng trong giai đoạn sắp tới do giới hạn nguồn cung từ Indonesia và sự tăng trưởng của Pin xe điện, pin lưu trữ tại trung tâm AI, BESS. Đối với giai đoạn 2 của Dự án, PC1 đang làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế để thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư.

PC1 hiện là một trong những tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp với trên 60 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV - 1, 2, 4 mạch, và cột thép liên kết thanh đến 750kV.

Trước đó, PC1 đã trải qua 3 phiên giảm sàn liên tiếp, với tổng khối lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 65 triệu cổ phiếu trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện một số tin đồn tiêu cực dù chưa được xác minh chính thức.