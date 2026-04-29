FPT được các quỹ ETF mua vào 7,2 triệu cổ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VNDiamond trong kỳ xem xét bán niên vào quý 2/2026, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VN30 và VNFinlead.

Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh chủ yếu tập trung vào ngày 29/04 trước khi có hiệu lực chính thức vào ngày 04/05/2026.

KDH đã chính thức bị thêm vào danh sách chờ loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond do không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL. Việc bị đưa vào danh sách chờ loại đồng nghĩa với việc tỷ trọng đóng góp của KDH sẽ bị giảm 50% so với trước đó – tương đương giảm về mức đóng góp khiêm tốn 0.8% với tương ứng quỹ FUEVFVND thanh lý gần 4 triệu cổ phiếu KDH.

Trong khi ở chiều ngược lại, FPT trở thanh cổ phiếu được tăng mạnh tỷ trọng trở lại do điều chỉnh “kỹ thuật” trong việc tính toán tỷ trọng vốn hóa khi mà tỷ trọng giới hạn hệ số đóng góp vốn hóa của FPT được điều chỉnh tăng lên mức 80.5% (+42.7%).

Ở nhóm cổ phiếu VN30, có sự điều chỉnh giảm tỷ trọng chủ yếu tập trung vào nhóm các cổ phiếu ngân hàng trong bối cảnh nhóm này bị điều chỉnh giảm nhẹ tỷ trọng vốn hóa tối đa nhờ vào hiệu suất tương đối ổn định kể từ thời đầu năm.

Ở chiều ngược lại, diễn biến tương tự tiếp tục xảy ra với FPT khi đây được xem là cổ phiếu tiếp tục được mua ròng mạnh trở lại trong rổ chỉ số VN30 nhờ vào việc nới lỏng tiêu chí giới hạn trọng số vốn hóa.

Tổng hợp giao dịch các quỹ ETF cho thấy, FPT được mua nhiều nhất 7,2 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SHB và OCB được mua hơn 1 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu còn lại cũng được mua bổ sung như MBB, VIX, HPG, ACB, TCB, BID, MSN, VNM...

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ra 4,1 triệu cổ phiếu, KDH bị bán 3,9 triệu cổ phiếu, MWG bị bán ra 1,7 triệu cổ phiếu, PNJ bị bán ra 1,4 triệu cổ. Các cổ phiếu khác cũng bị bán ra như REE, NVL, VIC, MSB, VHM...