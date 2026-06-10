Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6
Thu Hà
10/06/2026, 08:00
Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.
Bài toán tối ưu chi phí giao dịch luôn là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên hoặc có nhu cầu cơ cấu danh mục liên tục theo diễn biến thị trường.
GIAO DỊCH TRÊN IKIS, NHẬN HOÀN TOÀN BỘ PHÍ GIAO DỊCH VÀO NGÀY 15 VÀ 25 HÀNG THÁNG
Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc gia tăng hiệu quả giao dịch, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày 15 và 25 hàng tháng.
Theo thông tin từ website của Chứng khoán KIS, chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân của công ty, bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới tài khoản. Thời gian triển khai kéo dài đến hết ngày 25/6/2026.
Cụ thể, trong các ngày ưu đãi 15 và 25 hàng tháng, khách hàng khi thực hiện giao dịch cổ phiếu thông qua ứng dụng iKIS sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giao dịch phát sinh trong ngày. Mức hoàn tối đa lên tới 1.000.000 đồng cho mỗi khách hàng. Đáng chú ý, chương trình áp dụng cho toàn bộ giao dịch thực hiện trên cả hai tiểu khoản X và M thông qua ứng dụng iKIS. Tuy nhiên, phần phí Sở giao dịch 0,027% sẽ không nằm trong phạm vi được hoàn.
Theo Chứng khoán KIS, chương trình được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư giảm áp lực về chi phí, đặc biệt trong giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc nhu cầu giải ngân tăng mạnh. Thực tế với những nhà đầu tư giao dịch có tần suất cao, chi phí giao dịch là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lợi nhuận. Việc được hoàn toàn bộ phí trong các ngày cố định hàng tháng giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm giao dịch, đồng thời tạo thêm động lực trải nghiệm nền tảng số.
Không chỉ tập trung vào yếu tố ưu đãi, chương trình còn phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành chứng khoán, khi trải nghiệm người dùng và chính sách phí ngày càng trở thành lợi thế quan trọng trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Hiện nay, bên cạnh chất lượng tư vấn hay tốc độ xử lý lệnh, các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng giao dịch số với kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái đầu tư thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn cho người dùng.
ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ SỐ, GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giao dịch số, iKIS hiện là nền tảng được Chứng khoán KIS tập trung đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm dành cho nhà đầu tư cá nhân. Ứng dụng được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi thị trường, đặt lệnh nhanh, quản lý danh mục và cập nhật thông tin đầu tư ngay trên thiết bị di động.
Chứng khoán KIS nhận định xu hướng đầu tư hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang nền tảng số nhờ tính thuận tiện, tốc độ xử lý và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán không còn chỉ nằm ở mức phí mà còn ở chất lượng công nghệ và sự thuận tiện dành cho khách hàng.
Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi phí giao dịch được xem là giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm thực tế cho nhà đầu tư, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận và làm quen với các nền tảng giao dịch mới.
Đối với chương trình hoàn phí lần này, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu vào ngày 15 hoặc 25 hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi đáp ứng điều kiện, khoản hoàn phí sẽ được KIS tự động chuyển trực tiếp vào tiểu khoản X1 của khách hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch đủ điều kiện.
* Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/flash-trading-day).
SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn
SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.
Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt
Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ.
S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh
Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...
Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn
Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...
Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: