Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Thu Hà

10/06/2026, 08:00

Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.

VnEconomy

Bài toán tối ưu chi phí giao dịch luôn là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên hoặc có nhu cầu cơ cấu danh mục liên tục theo diễn biến thị trường.

GIAO DỊCH TRÊN IKIS, NHẬN HOÀN TOÀN BỘ PHÍ GIAO DỊCH VÀO NGÀY 15 VÀ 25 HÀNG THÁNG

Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc gia tăng hiệu quả giao dịch, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày 15 và 25 hàng tháng.

Theo thông tin từ website của Chứng khoán KIS, chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân của công ty, bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới tài khoản. Thời gian triển khai kéo dài đến hết ngày 25/6/2026.

Cụ thể, trong các ngày ưu đãi 15 và 25 hàng tháng, khách hàng khi thực hiện giao dịch cổ phiếu thông qua ứng dụng iKIS sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giao dịch phát sinh trong ngày. Mức hoàn tối đa lên tới 1.000.000 đồng cho mỗi khách hàng. Đáng chú ý, chương trình áp dụng cho toàn bộ giao dịch thực hiện trên cả hai tiểu khoản X và M thông qua ứng dụng iKIS. Tuy nhiên, phần phí Sở giao dịch 0,027% sẽ không nằm trong phạm vi được hoàn.

Nhà đầu tư được hoàn phí lên tới 1.000.000 VND khi giao dịch qua ứng dụng iKIS.
Nhà đầu tư được hoàn phí lên tới 1.000.000 VND khi giao dịch qua ứng dụng iKIS.

Theo Chứng khoán KIS, chương trình được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư giảm áp lực về chi phí, đặc biệt trong giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc nhu cầu giải ngân tăng mạnh. Thực tế với những nhà đầu tư giao dịch có tần suất cao, chi phí giao dịch là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lợi nhuận. Việc được hoàn toàn bộ phí trong các ngày cố định hàng tháng giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm giao dịch, đồng thời tạo thêm động lực trải nghiệm nền tảng số.

Không chỉ tập trung vào yếu tố ưu đãi, chương trình còn phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành chứng khoán, khi trải nghiệm người dùng và chính sách phí ngày càng trở thành lợi thế quan trọng trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Hiện nay, bên cạnh chất lượng tư vấn hay tốc độ xử lý lệnh, các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng giao dịch số với kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái đầu tư thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn cho người dùng.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ SỐ, GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giao dịch số, iKIS hiện là nền tảng được Chứng khoán KIS tập trung đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm dành cho nhà đầu tư cá nhân. Ứng dụng được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi thị trường, đặt lệnh nhanh, quản lý danh mục và cập nhật thông tin đầu tư ngay trên thiết bị di động.

Chứng khoán KIS nhận định xu hướng đầu tư hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang nền tảng số nhờ tính thuận tiện, tốc độ xử lý và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán không còn chỉ nằm ở mức phí mà còn ở chất lượng công nghệ và sự thuận tiện dành cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi phí giao dịch được xem là giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm thực tế cho nhà đầu tư, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận và làm quen với các nền tảng giao dịch mới.

Đối với chương trình hoàn phí lần này, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu vào ngày 15 hoặc 25 hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi đáp ứng điều kiện, khoản hoàn phí sẽ được KIS tự động chuyển trực tiếp vào tiểu khoản X1 của khách hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch đủ điều kiện.

* Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/flash-trading-day).

Từ khóa:

Chứng khoán KIS

Đọc thêm

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ.

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số trong 5 tháng

Đầu tư

2

Cuộc đua hút vốn FDI mở rộng ra ngoài các cực tăng trưởng truyền thống

Đầu tư

3

Nhiều dự án giao thông nguy cơ lỡ hẹn tiến độ

Đầu tư

4

Bài toán y tế xung quanh World Cup 2026

Sức khỏe

5

Vụ "Shark Thủy": Nhà đầu tư cần xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy