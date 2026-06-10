Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Bài toán tối ưu chi phí giao dịch luôn là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên hoặc có nhu cầu cơ cấu danh mục liên tục theo diễn biến thị trường.

GIAO DỊCH TRÊN IKIS, NHẬN HOÀN TOÀN BỘ PHÍ GIAO DỊCH VÀO NGÀY 15 VÀ 25 HÀNG THÁNG

Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc gia tăng hiệu quả giao dịch, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày 15 và 25 hàng tháng.

Theo thông tin từ website của Chứng khoán KIS, chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân của công ty, bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới tài khoản. Thời gian triển khai kéo dài đến hết ngày 25/6/2026.

Cụ thể, trong các ngày ưu đãi 15 và 25 hàng tháng, khách hàng khi thực hiện giao dịch cổ phiếu thông qua ứng dụng iKIS sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giao dịch phát sinh trong ngày. Mức hoàn tối đa lên tới 1.000.000 đồng cho mỗi khách hàng. Đáng chú ý, chương trình áp dụng cho toàn bộ giao dịch thực hiện trên cả hai tiểu khoản X và M thông qua ứng dụng iKIS. Tuy nhiên, phần phí Sở giao dịch 0,027% sẽ không nằm trong phạm vi được hoàn.

Nhà đầu tư được hoàn phí lên tới 1.000.000 VND khi giao dịch qua ứng dụng iKIS.

Theo Chứng khoán KIS, chương trình được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư giảm áp lực về chi phí, đặc biệt trong giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc nhu cầu giải ngân tăng mạnh. Thực tế với những nhà đầu tư giao dịch có tần suất cao, chi phí giao dịch là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lợi nhuận. Việc được hoàn toàn bộ phí trong các ngày cố định hàng tháng giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm giao dịch, đồng thời tạo thêm động lực trải nghiệm nền tảng số.

Không chỉ tập trung vào yếu tố ưu đãi, chương trình còn phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành chứng khoán, khi trải nghiệm người dùng và chính sách phí ngày càng trở thành lợi thế quan trọng trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Hiện nay, bên cạnh chất lượng tư vấn hay tốc độ xử lý lệnh, các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng giao dịch số với kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái đầu tư thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn cho người dùng.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ SỐ, GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giao dịch số, iKIS hiện là nền tảng được Chứng khoán KIS tập trung đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm dành cho nhà đầu tư cá nhân. Ứng dụng được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi thị trường, đặt lệnh nhanh, quản lý danh mục và cập nhật thông tin đầu tư ngay trên thiết bị di động.

Chứng khoán KIS nhận định xu hướng đầu tư hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang nền tảng số nhờ tính thuận tiện, tốc độ xử lý và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán không còn chỉ nằm ở mức phí mà còn ở chất lượng công nghệ và sự thuận tiện dành cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi phí giao dịch được xem là giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm thực tế cho nhà đầu tư, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận và làm quen với các nền tảng giao dịch mới.

Đối với chương trình hoàn phí lần này, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu vào ngày 15 hoặc 25 hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi đáp ứng điều kiện, khoản hoàn phí sẽ được KIS tự động chuyển trực tiếp vào tiểu khoản X1 của khách hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch đủ điều kiện.

* Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/flash-trading-day).