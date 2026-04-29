Trụ điều chỉnh ép điểm số, PC1 sang tay hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành

VIC giảm mạnh 3,37% sau khi có đỉnh cao lịch sử mới khiến VN-Index mất đà. Tuy vậy độ rộng lại cho thấy diễn biến phân hóa khá tích cực, nhất là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trụ giá khá tốt. PC1 xuất hiện một đợt “vét hàng” quy mô lớn nhưng chưa thành công.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% tương đương -16,86 điểm. Riêng VIC “thổi bay” hơn 12 điểm, chưa kể loạt blue-chips khác. Rổ VN30 sáng nay khá kém với 11 mã tăng và 16 mã giảm, thanh khoản cũng giảm 10% so với sáng hôm qua.

Chỉ số đại diện nhóm blue-chips cũng đang giảm 0,83%. Top 10 vốn hóa thị trường chỉ có hai mã tăng là VCB tăng 0,17% và GAS tăng 1,09%. Ngoài VIC, VHM cũng chỉ tham chiếu, BID giảm 0,75%, CTG giảm 0,14%, TCB giảm 2,02%, HPG giảm 0,36%, VPB giảm 1,3%.

Như vậy các đầu tàu dẫn dắt điểm số khá đuối trong phiên sáng. Điều này “đảm bảo” mức giảm của VN-Index. Nhóm tăng giá tốt nhất trong rổ VN30 đại đa số là vốn hóa trung bình: VRE tăng 4,22%, GVR tăng 2,73%, DGC tăng 1,91%, LPB tăng 1,75%.

Một điểm khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips suy yếu với giao dịch chậm lại ở VIC và VHM. VIC giảm khoảng 19% thanh khoản so với sáng hôm qua, VHM giảm 34%. Cả rổ VN30 giảm tuyệt đối 430 tỷ đồng thì VIC và VHM giảm 376 tỷ. Tuy vậy, tổng thể giá trị khớp lệnh sàn HoSE vẫn tăng khoảng 837 tỷ đồng (+11%) so với sáng hôm qua.

Như vậy dòng tiền đang có tín hiệu hoạt động mạnh mẽ hơn ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30. Độ rộng sàn HoSE không quá tệ với 119 mã tăng và 160 mã giảm. Tuy vậy phân bổ dòng tiền cho thấy có sự chênh lệch khá rõ: Nhóm giảm giá chiếm 53,1% tổng giá trị khớp sàn này trong khi nhóm tăng giá chiếm 37%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản gia tăng và chiếm tỷ trọng cao ở nhóm giảm giá cho thấy có sức ép mạnh lên từ phía bán, dù điều này cũng xác nhận lực cầu bắt đáy cũng tốt lên. Trong 160 cổ phiếu giảm giá cũng chỉ có 69 mã giảm quá 1%, bao gồm 18 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nói đơn giản thì giao dịch ở những cổ phiếu yếu nhất không quá lớn.

Dẫn đầu thanh khoản của nhóm giảm sâu là PC1, cổ phiếu tiếp tục có phiên sàn thứ 4 liên tiếp. Với mức giá rơi về sát đáy tháng 10 năm ngoái, lòng tham có tín hiệu nổi lên. PC1 không còn lượng dư bán hàng chục triệu cổ nữa, thậm chí xuất hiện cầu “vét hàng” ngay từ đầu phiên, mức cao nhất chỉ còn giảm 3,59%. Tuy nhiên đến cuối lượng bán vẫn đủ lớn để lấn át toàn bộ sức mua và PC1 đang chốt ở giá sàn. Tổng khối lượng khớp lệnh của mã này trong phiên sáng lên tới gần 34,2 triệu cổ tương đương 8,3% tổng khối lượng niêm yết. Giá trị giao dịch đạt 669,2 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản kỷ lục lịch sử của PC1.

Ngoài PC1, chỉ thêm 6 cổ phiếu khác xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng: VI giảm 3,37% với 532,7 tỷ; TCB giảm 2,02% với 245,8 tỷ; VPI giảm 1,8% với 179,8 tỷ; VPB giảm 1,3% với 160,2 tỷ; MWG giảm 1,29% với 153,9 tỷ; HDB giảm 1,13% với 107 tỷ.

Ở phía tăng giá, dòng tiền cũng không tạo được hiệu ứng gì nổi bật ở tình cảnh thanh khoản chung vẫn kém. Trong 119 mã tăng có 44 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ 16 mã thanh khoản được từ 10 tỷ đồng trở lên. Bù lại nhóm này có nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ: CII tăng 1,84%, DXG tăng 1,68%, TCH tăng 1,12%, VIX tăng 1,53%, DIG tăng 2,13%, KDC tăng 2,52%, CTD tăng 1,16%...

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay “tháo chạy” khỏi PC1 tới gần 11,5 triệu cổ phiếu sau nhiều ngày mất thanh khoản. Giá trị bán ròng đạt 178,4 tỷ đồng. Ngoài ra VIC -99,5 tỷ, FPT -65,5 tỷ, BID -62,3 tỷ, VCB -59,9 tỷ, NVL -57,3 tỷ. Phía mua ròng có VRE +92,3 tỷ, GEX +34,8 tỷ. Vị thế ròng của khối ngoại trên HoSE là -553 tỷ đồng.