Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Trụ điều chỉnh ép điểm số, PC1 sang tay hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành

Kim Phong

29/04/2026, 12:08

VIC giảm mạnh 3,37% sau khi có đỉnh cao lịch sử mới khiến VN-Index mất đà. Tuy vậy độ rộng lại cho thấy diễn biến phân hóa khá tích cực, nhất là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trụ giá khá tốt. PC1 xuất hiện một đợt “vét hàng” quy mô lớn nhưng chưa thành công.

Dòng tiền bắt đáy đang tạo chút phân hóa trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay.
Dòng tiền bắt đáy đang tạo chút phân hóa trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% tương đương -16,86 điểm. Riêng VIC “thổi bay” hơn 12 điểm, chưa kể loạt blue-chips khác. Rổ VN30 sáng nay khá kém với 11 mã tăng và 16 mã giảm, thanh khoản cũng giảm 10% so với sáng hôm qua.

Chỉ số đại diện nhóm blue-chips cũng đang giảm 0,83%. Top 10 vốn hóa thị trường chỉ có hai mã tăng là VCB tăng 0,17% và GAS tăng 1,09%. Ngoài VIC, VHM cũng chỉ tham chiếu, BID giảm 0,75%, CTG giảm 0,14%, TCB giảm 2,02%, HPG giảm 0,36%, VPB giảm 1,3%.

Như vậy các đầu tàu dẫn dắt điểm số khá đuối trong phiên sáng. Điều này “đảm bảo” mức giảm của VN-Index. Nhóm tăng giá tốt nhất trong rổ VN30 đại đa số là vốn hóa trung bình: VRE tăng 4,22%, GVR tăng 2,73%, DGC tăng 1,91%, LPB tăng 1,75%.

Một điểm khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips suy yếu với giao dịch chậm lại ở VIC và VHM. VIC giảm khoảng 19% thanh khoản so với sáng hôm qua, VHM giảm 34%. Cả rổ VN30 giảm tuyệt đối 430 tỷ đồng thì VIC và VHM giảm 376 tỷ. Tuy vậy, tổng thể giá trị khớp lệnh sàn HoSE vẫn tăng khoảng 837 tỷ đồng (+11%) so với sáng hôm qua.

Như vậy dòng tiền đang có tín hiệu hoạt động mạnh mẽ hơn ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30. Độ rộng sàn HoSE không quá tệ với 119 mã tăng và 160 mã giảm. Tuy vậy phân bổ dòng tiền  cho thấy có sự chênh lệch khá rõ: Nhóm giảm giá chiếm 53,1% tổng giá trị khớp sàn này trong khi nhóm tăng giá chiếm 37%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản gia tăng và chiếm tỷ trọng cao ở nhóm giảm giá cho thấy có sức ép mạnh lên từ phía bán, dù điều này cũng xác nhận lực cầu bắt đáy cũng tốt lên. Trong 160 cổ phiếu giảm giá cũng chỉ có 69 mã giảm quá 1%, bao gồm 18 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nói đơn giản thì giao dịch ở những cổ phiếu yếu nhất không quá lớn.

Dẫn đầu thanh khoản của nhóm giảm sâu là PC1, cổ phiếu tiếp tục có phiên sàn thứ 4 liên tiếp. Với mức giá rơi về sát đáy tháng 10 năm ngoái, lòng tham có tín hiệu nổi lên. PC1 không còn lượng dư bán hàng chục triệu cổ nữa, thậm chí xuất hiện cầu “vét hàng” ngay từ đầu phiên, mức cao nhất chỉ còn giảm 3,59%. Tuy nhiên đến cuối lượng bán vẫn đủ lớn để lấn át toàn bộ sức mua và PC1 đang chốt ở giá sàn. Tổng khối lượng khớp lệnh của mã này trong phiên sáng lên tới gần 34,2 triệu cổ tương đương 8,3% tổng khối lượng niêm yết. Giá trị giao dịch đạt 669,2 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản kỷ lục lịch sử của PC1.

Ngoài PC1, chỉ thêm 6 cổ phiếu khác xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng: VI giảm 3,37% với 532,7 tỷ; TCB giảm 2,02% với 245,8 tỷ; VPI giảm 1,8% với 179,8 tỷ; VPB giảm 1,3% với 160,2 tỷ; MWG giảm 1,29% với 153,9 tỷ; HDB giảm 1,13% với 107 tỷ.

Ở phía tăng giá, dòng tiền cũng không tạo được hiệu ứng gì nổi bật ở tình cảnh thanh khoản chung vẫn kém. Trong 119 mã tăng có 44 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ 16 mã thanh khoản được từ 10 tỷ đồng trở lên. Bù lại nhóm này có nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ: CII tăng 1,84%, DXG tăng 1,68%, TCH tăng 1,12%, VIX tăng 1,53%, DIG tăng 2,13%, KDC tăng 2,52%, CTD tăng 1,16%...

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay “tháo chạy” khỏi PC1 tới gần 11,5 triệu cổ phiếu sau nhiều ngày mất thanh khoản. Giá trị bán ròng đạt 178,4 tỷ đồng. Ngoài ra VIC -99,5 tỷ, FPT -65,5 tỷ, BID -62,3 tỷ, VCB -59,9 tỷ, NVL -57,3 tỷ. Phía mua ròng có VRE +92,3 tỷ, GEX +34,8 tỷ. Vị thế ròng của khối ngoại trên HoSE là -553 tỷ đồng.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu pc1 cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán

Đọc thêm

FPT được các quỹ ETF mua vào 7,2 triệu cổ

FPT được các quỹ ETF mua vào 7,2 triệu cổ

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm do chốt lời, giá dầu nhảy qua mốc 110 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm do chốt lời, giá dầu nhảy qua mốc 110 USD/thùng

Áp lực lạm phát đang lớn, các ngân hàng trung ương lớn có thể “án binh bất động” trong tuần này

Áp lực lạm phát đang lớn, các ngân hàng trung ương lớn có thể “án binh bất động” trong tuần này

Giá vàng trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong lúc chờ tin lãi suất Fed

Giá vàng trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong lúc chờ tin lãi suất Fed

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

