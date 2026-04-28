Nhà đầu tư thận trọng với hiện tượng kéo trụ trước kỳ nghỉ lễ

Hà Anh

28/04/2026, 23:19

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/4/2026

Theo VCBS, VN-Index ghi nhận mức tăng tích cực trong phiên hôm nay nhưng thanh khoản chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước và dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành khi phần lớn chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kết phiên ngày 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm, tương đương 1,22% lên mức 1875,84 điểm. Ngược chiều, HnxIndex giảm 2,51 điểm, tương đương 1% xuống mức 249,44 điểm.

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu này, thị trường có thể sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong phiên cuối tuần.

Tuy nhiên, việc thị trường neo giữ ở vùng cao quanh đỉnh cũ sẽ tạo ra các nhịp rung lắc mạnh trong phiên và rủi ro có thể gia tăng mạnh nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Bên cạnh đó, hoạt động ETF diễn ra trong bối cảnh dòng tiền nội thận trọng cũng có thể sẽ tạo biến động mạnh cho thị trường.

Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng cơ cấu tỷ trọng tiền mặt về mức hợp lý để tránh rủi ro margin và các thông tin tiêu cực không thuận lợi có thể xuất hiện trong kỳ nghỉ lễ.

Đối với các vị thế đang có, nhà đầu tư chủ động bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng, hoặc đóng vị thế nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop”.

VN-Index nhìn chung vẫn phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu nhất định và thiếu sự đồng thuận chung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 23 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1875,84 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Tiện ích. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản tăng mạnh hơn 5%, theo sau là ngành Bán lẻ.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Mặc dù dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa sang các ngành khác, nhưng nhìn chung vẫn phụ thuộc vào một nhóm cổ phiếu nhất định và thiếu sự đồng thuận chung. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm lý giao dịch cẩn trọng”.

VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá cao quanh 1.890 điểm trong 03 phiên liên tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm. VN-Index tiếp tục tăng điểm kiểm tra lại các vùng giá đỉnh 1.890 điểm - 1.900 điểm thời điểm cuối tháng 02 và đầu tháng 03/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Cần lưu ý, các chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm sẽ đi vào vùng quá mua ngắn hạn và VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá cao quanh 1.890 điểm trong 03 phiên liên tiếp.

Dưới ảnh hưởng tích cực của Vin Group, VN-Index tiếp tục tăng điểm tốt từ vùng giá 1.600 điểm lên vùng đỉnh thời điểm cuối tháng 02 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Thị trường phân hóa mạnh và chất lượng thị trường đang suy giảm khi chỉ số VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ. Trên thị trường hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng giá yếu kém hơn chỉ số VN-Index và nhóm Vin Group. Diễn biến này gây áp lực lớn lên tâm lý của nhà đầu tư khi rủi ro thua lỗ ở nhiều cổ phiếu gia tăng trong khi VN-Index vẫn tăng điểm mạnh. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn hiện tại đang chịu áp lực giảm tỉ trọng đầu cơ. Bên cạnh đó sau giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quí I, thị trường sẽ có kỳ nghỉ lễ và khoảng trống thông tin sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường được kéo nhờ Vingroup và động lực tăng của nhóm này không còn nhiều, làm tăng khả năng điều chỉnh đối với VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 22.6 điểm (+1,2%), đóng cửa tại mức 1875,8 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì đà tăng trong suốt phiên giao dịch với đóng góp chính đến từ các cổ phiếu nhóm Vingroup (cụ thể là VIC và VHM). Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu trên sàn HSX giảm điểm với độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với VN-Index trong ngắn hạn. Thị trường tiếp tục được kéo bởi nhóm Vingroup, mặc dù vậy sau khi loại nhóm này thì VN-Index giảm điểm trong phiên hôm nay khi hầu hết các nhóm ngành khác giảm. Với việc các cổ phiếu nhóm Vingroup đã công bố kết quả kinh doanh quý 1, chúng tôi cho rằng trong các phiên tới, động lực tăng của nhóm này không còn nhiều và làm tăng khả năng điều chỉnh đối với VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, không mở mua mới và theo dõi sát diễn biến của chỉ số”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng lên 1900 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm với thanh khoản ở mức thấp. Đồng thời chỉ số vẫn giữ trên ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA5 phiên và khối lượng ở mức thấp cho thấy khả năng chỉ số đang trong nhịp tích lũy sau nhịp tăng trước đó. Quan sát diễn biến nhóm ngành, chúng tôi nhận thấy áp lực nhóm Dầu khí đang mạnh nhưng nhiều cổ phiếu đã đi qua giai đoạn bán cao trào (SC) và đang ở nhịp giảm thứ cấp (Secondary test) trong khi nhóm công nghệ như FPT đang có diễn biến tích lũy và giữ trên mức đáy 52 tuần. Chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp và gần ngưỡng sợ hãi (dưới 40). Do đó, chúng tôi đánh giá cao kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng lên 1900 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và có thể mua thêm ở nhịp điều chỉnh của thị trường tập trung vào các nhóm ngành như Bán lẻ, Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Đầu tư công…nhà đầu tư hạn chế mua đuổi”.

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm trong những phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và phủ nhận hoàn toàn sự giảm điểm ở phiên trước đó nhờ lực cầu tiếp tục duy trì ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD đều hướng lên cho thấy chỉ số vẫn đang duy trì nhịp tăng vốn có. Tuy nhiên, chỉ báo RSI cũng đã dần tiến vào vùng quá mua nên mức độ rung lắc có thể sẽ gia tăng trong những phiên tới, và chỉ số có thể sẽ cần một nhịp tích lũy ngắn hạn để củng cố động lực tăng bền vững hơn. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band. Đáng chú ý là các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều có tín hiệu suy yếu, cho thấy xu hướng đi lên của chỉ số có sự giảm tốc nhất định nên cần lưu ý khả năng rung lắc có thể xuất hiện trong những phiên tới.

VN-Index ghi nhận mức tăng tích cực trong phiên hôm nay nhưng thanh khoản chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước và dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành khi phần lớn chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro, hoặc có thể lướt sóng ngắn hạn nhằm hạ giá vốn trên chính số lượng cổ phiếu đang nắm giữ - trong đó dành ưu tiên nhiều hơn cho các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền chú ý đến như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ”.

Quá trình kiểm định lại vùng đỉnh cũ nhiều khả năng sẽ đi kèm các nhịp rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index chuyển biến tích cực trở lại song độ lan tỏa còn khá hạn chế. Vùng 1.880 – 1.920 vẫn là mục tiêu ngắn hạn của chỉ số, trong khi hỗ trợ gần duy trì tại 1.840 – 1.850. Quá trình kiểm định lại vùng đỉnh cũ nhiều khả năng sẽ đi kèm các nhịp rung lắc và cần sự cải thiện rõ rệt về độ rộng cũng như dòng tiền để củng cố tính bền vững của xu hướng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 592,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 517,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Ngay cả khi VHM, VRE tăng bùng nổ kịch trần chiều nay, VN-Index cũng không thể lên cao thêm được mà còn tụt xuống. Độ rộng cho thấy cổ phiếu giảm giá la liệt, bao gồm khá nhiều blue-chips lớn phản ánh hành động giao dịch ngược hẳn với điểm số.

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và hạ tầng dầu khí ở các nước Vùng Vịnh khó có thể phục hồi sớm sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, hai ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu...

Vốn hóa Nvidia vượt xa mốc 5 nghìn tỷ USD

Vốn hóa Nvidia vượt xa mốc 5 nghìn tỷ USD

Sau khi vượt mốc 5 nghìn tỷ USD vào tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Nvidia tiếp tục tăng cao hơn trên mốc này...

Chứng khoán trong nước lập kỷ lục, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn đổ xô mua cổ phiếu Mỹ

Chứng khoán trong nước lập kỷ lục, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc vẫn đổ xô mua cổ phiếu Mỹ

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc vẫn là nước mua ròng cổ phiếu Mỹ nhiều nhất, với giá trị gần 10 tỷ USD...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

DeepSeek không còn tạo "cú nổ" với mô hình AI mới

Kinh tế số

2

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Dân sinh

4

Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

5

Công nghệ lõi: "Tấm vé" làm chủ cuộc đua xe điện Việt

Doanh nghiệp

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

