Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

Hoài An

04/09/2025, 14:43

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý Công ty Cổ phần Searefico (mã SRF) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: ngày 02/04/2025, HOSE đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu SRF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 10/04/2025.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết dịnh số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành Viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 29/08/2025, HOSE cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của Công ty. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty có kết luận soát xét là kết luận ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:... h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ”,

Do đó, HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu SRF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán, SRF ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ tăng 189% từ hơn 290,5 triệu đồng lên hơn 548,9 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 830% từ hơn 671 triệu đồng lên hơn 5,57 tỷ đồng. SRF cho biết sự biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ chủ yếu do doanh thu tài chính tăng từ hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, công ty đã chủ động trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho suy giảm giá trị. Việc trích lập này được thực hiện nhằm khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo tài chính các năm 2023 và 2024.

Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2025. Bên kiểm toán cho biết đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét này, bên kiểm toán chưa thể thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về các số dư nợ phải thu tại ngày 30/06/2025 và tại ngày 01/01/2025, cũng như chưa thể thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phủ thu tại các thời điểm tương ứng với tổng giá trị lần lượt là 33,616 tỷ đồng và 77,945 tỷ đồng.

Do đó, bên kiểm toán chưa thể xác định được liệu có can thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục khác có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.

Đối với số dư các khoản phải thu, công ty đã ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh; công nợ được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và có đẩy đủ hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính, cùng chứng từ thanh toán theo quy định.

Thêm vào đó, thư xác nhận công nợ đã được công ty phát hành đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của kiểm toán, đồng thời gửi đến khách hàng/chủ đầu tư để đối chiếu và xác nhận lại với đơn vị kiểm toán. 

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, công ty không thể chủ động đảm bảo việc các thư xác nhận công nợ được gửi trả lại đúng thời hạn, dẫn đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

SRF thành lập ngày 18/9/1999, lên sàn giao dịch HOSE vào ngày 21/10/2009 có trụ sở chính đặt tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM. Công ty có vốn điều lệ hiện tại là hơn 355,667 tỷ đồng. Hoạt động chính trong lĩnh vực: Tư vấn, khảo sát thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt công trình điện lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, phóng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, cơ khí thuộc các ngành công nghiệp và dân dụng...

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

14:14, 18/08/2025

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu KPF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

07:30, 16/06/2025

Cổ phiếu KPF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Chưa nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán 2024, cổ phiếu PSH sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

16:30, 13/06/2025

Chưa nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán 2024, cổ phiếu PSH sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Từ khóa:

báo cáo tài chính có ý kiên kiểm toán ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ có ý kiên trái ngược SRF Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán

Đọc thêm

VPBankS chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO, nới room ngoại lên 100%

VPBankS chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO, nới room ngoại lên 100%

VPBankS vừa công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 375 triệu cổ phiếu trong đợt IPO. Công ty cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

Mua cổ phiếu không báo cáo, Phó tổng giám đốc TIN bị phạt tiền

Mua cổ phiếu không báo cáo, Phó tổng giám đốc TIN bị phạt tiền

Ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN-UPCoM) đã mua 609.237 cổ phiếu vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

Theo danh sách được công bố, có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này - trong đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT, được mua 136.800 cổ phiếu.

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC-HOSE) công bố góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp (Công ty Kinh Bắc – Đồng Tháp).

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Kinh tế số

2

Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo

Tiêu điểm

3

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Đầu tư

4

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

5

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: