Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

Cụ thể: ngày 02/04/2025, HOSE đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu SRF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 10/04/2025.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết dịnh số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành Viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 29/08/2025, HOSE cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của Công ty. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty có kết luận soát xét là kết luận ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:... h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ”,

Do đó, HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu SRF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán, SRF ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ tăng 189% từ hơn 290,5 triệu đồng lên hơn 548,9 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 830% từ hơn 671 triệu đồng lên hơn 5,57 tỷ đồng. SRF cho biết sự biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ chủ yếu do doanh thu tài chính tăng từ hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, công ty đã chủ động trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho suy giảm giá trị. Việc trích lập này được thực hiện nhằm khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo tài chính các năm 2023 và 2024.

Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2025. Bên kiểm toán cho biết đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét này, bên kiểm toán chưa thể thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về các số dư nợ phải thu tại ngày 30/06/2025 và tại ngày 01/01/2025, cũng như chưa thể thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phủ thu tại các thời điểm tương ứng với tổng giá trị lần lượt là 33,616 tỷ đồng và 77,945 tỷ đồng.

Do đó, bên kiểm toán chưa thể xác định được liệu có can thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục khác có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.

Đối với số dư các khoản phải thu, công ty đã ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh; công nợ được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và có đẩy đủ hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính, cùng chứng từ thanh toán theo quy định.

Thêm vào đó, thư xác nhận công nợ đã được công ty phát hành đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của kiểm toán, đồng thời gửi đến khách hàng/chủ đầu tư để đối chiếu và xác nhận lại với đơn vị kiểm toán.



Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, công ty không thể chủ động đảm bảo việc các thư xác nhận công nợ được gửi trả lại đúng thời hạn, dẫn đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

SRF thành lập ngày 18/9/1999, lên sàn giao dịch HOSE vào ngày 21/10/2009 có trụ sở chính đặt tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM. Công ty có vốn điều lệ hiện tại là hơn 355,667 tỷ đồng. Hoạt động chính trong lĩnh vực: Tư vấn, khảo sát thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt công trình điện lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, phóng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, cơ khí thuộc các ngành công nghiệp và dân dụng...