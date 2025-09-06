Cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ TDH đạt hơn 18,9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 08/09/2025.

Theo đó, HOSE đã có quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025 là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023 và 2024) của Thuduc House là số âm (-62,753 tỷ đồng và -304,703 tỷ đồng).

Theo TDH công bố, lợi nhuận sau thuế bán niên 2025 trên báo cáo tài chính riêng là âm gần 28 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ), còn trên báo cáo tài chính bán niên 2025 hợp nhất lỗ hơn 33,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 18,9 tỷ đồng).

Năm 2025, TDH lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 139,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 tăng, chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do: Một là, khoản thu nhập từ việc thu hồi được khoản thi hành án trong vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm số tiền là 18 tỷ đồng.

Hai là, công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc sắp xếp lại công nợ phải trả trên 10 năm.

Và cuối cùng là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trong kỳ (17,5 tỷ đồng trên báo cáo riêng và hơn 21 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất) là kết quả của chiến lược tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Ngoài ra, công ty cũng không trích lập các khoản dự phòng, phản ánh tình hình tài chính cải thiện tích cực hơn so với các kỳ trước.