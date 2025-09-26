Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Anh “mở khoá tài chính” cho ba lĩnh vực lớn tại Việt Nam

Như Quỳnh

26/09/2025, 11:45

Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD…

Diễn đàn “Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh” . Ảnh: SC
Diễn đàn “Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh” . Ảnh: SC

Ngày 25/9, tại TP.HCM, Diễn đàn “Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh” do Standard Chartered phối hợp với Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) tổ chức đã diễn ra, với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền, nghị sĩ, các cơ quan ngoại giao cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn tập trung vào các chủ đề hợp tác kinh tế song phương như huy động vốn từ các tổ chức tín dụng xuất khẩu, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tích hợp ESG và thúc đẩy thương mại.

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ANH QUỐC MỞ RỘNG SANG LĨNH VỰC MỚI

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, nhấn mạnh đây là dịp để hai bên trao đổi về các trụ cột hợp tác mới, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và quy hoạch phát triển đô thị TOD. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Anh đạt hơn 4,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, với tổng vốn đầu tư của Anh tại Việt Nam gần 4,7 tỷ USD.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SC
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SC

Đại diện phía Anh, ông Tim Reid, Tổng giám đốc điều hành UKEF, cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD, tập trung vào năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh. UKEF cũng đang đàm phán ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài chính Việt Nam và đã bổ nhiệm giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam để thúc đẩy hợp tác.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết sự hợp tác với UKEF nhằm mở rộng các cơ hội kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu phát triển tại Việt Nam. Theo bà, đối với các lĩnh vực đang được ưu tiên thì yếu tố phát triển bền vững và tăng trưởng toàn diện vẫn tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Sự kiện được đánh giá là một bước đi nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh, trong bối cảnh hai nước đều hướng đến phát triển bền vững, mở rộng thương mại và đầu tư song phương.

BA LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRONG HỢP TÁC

Chia sẻ bên lề sự kiện với VnEconomy, ông Tim Reid, Tổng giám đốc UKEF, cho biết Việt Nam có sức hút tự nhiên đối với các doanh nghiệp Anh, vốn luôn tìm kiếm những thị trường tăng trưởng mạnh. Với mức tăng trưởng 7,5% và mục tiêu 10% GDP trong tương lai gần, cơ hội tại Việt Nam là rất rõ ràng. Trong bức tranh năng động của Đông Nam Á, Việt Nam cũng nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất

Ông Tim Reid, Tổng giám đốc Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF). Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Ông Tim Reid, Tổng giám đốc Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF). Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Theo ông Tim Reid, đồng hành với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, UKEF ưu tiên hỗ trợ ba lĩnh vực chính trong thời gian tới gồm: năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững và y tế.

“Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trong chuyển dịch sang năng lượng sạch; đồng thời, các dự án hạ tầng như đường sắt cao tốc Bắc – Nam hay hệ thống giao thông kết nối cũng là ưu tiên lớn. Trước buổi phỏng vấn, tôi cũng được tiếp cận một dự án y tế mới – đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất,” ông nói.

Ông Reid nhấn mạnh, UKEF không cạnh tranh mà hợp tác với các ngân hàng thương mại, bằng cách cung cấp bảo lãnh của Chính phủ Anh để giảm chi phí và kéo dài thời hạn vay vốn. Theo ông, đây là lợi thế cụ thể mà UKEF có thể mang lại cho các dự án tại Việt Nam.

“Chúng tôi từng tham gia các dự án đường sắt cao tốc Ankara – Izmir ở Thổ Nhĩ Kỳ, điện gió ngoài khơi tại Đài Loan hay năng lượng mặt trời. Những thành công này cho thấy chuỗi cung ứng của Anh hoàn toàn có thể đóng góp thiết thực cho các dự án tương tự ở Việt Nam,” ông cho biết thêm.

Khi làm việc với doanh nghiệp Việt Nam, UKEF cũng áp dụng quy trình thẩm định chuẩn quốc tế, bao gồm phân tích tín dụng, đánh giá pháp lý, tài chính, môi trường, xã hội và nhân quyền. Đây cũng là quy trình mà các ngân hàng lớn, như Standard Chartered, đang áp dụng. Việt Nam không gặp khó khăn đặc thù, chỉ cần đi đúng quy trình là được.

Ngoài ra, UKEF cũng từng hỗ trợ một số nhà đầu tư nước ngoài tại Anh, với điều kiện họ không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể được tiếp cận hỗ trợ về vốn lưu động và mục tiêu đầu tư.

Sự kiện được đánh giá là một bước đi nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh, trong bối cảnh hai nước đều hướng đến phát triển bền vững, mở rộng thương mại và đầu tư song phương.

Năm nội dung chính trong hợp tác phát triển TOD giữa TP.HCM và Vương quốc Anh

14:25, 23/09/2025

Năm nội dung chính trong hợp tác phát triển TOD giữa TP.HCM và Vương quốc Anh

Phái đoàn năng lượng Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh

22:42, 23/06/2025

Phái đoàn năng lượng Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh

Việt Nam và Vương quốc Bỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải

12:45, 01/04/2025

Việt Nam và Vương quốc Bỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải

Quảng Trị : Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, không để vốn chờ dự án

Quảng Trị : Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, không để vốn chờ dự án

Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, thủ tục chậm hoàn thiện và tâm lý chờ khối lượng lớn mới thanh toán của nhà thầu là những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án đầu tư công ở Quảng Trị giải ngân ì ạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải thay đổi cách làm, không để vốn chờ dự án...

Ninh Bình: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh

Ninh Bình: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch và dự toán kinh phí thi tuyển ý tưởng quy hoạch, thiết kế phương án kiến trúc cho dự án Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phát động cuộc thi tuyển rộng rãi trong nước...

Sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19/12

Sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19/12

Đường Vành đai 3 TP.HCM, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An; Dự kiến, ngày 19/12, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật…

Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm

Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm

9 tháng qua, kinh tế Huế khởi sắc với GRDP tăng 9,7 - 10,2%, hàng loạt chỉ số quan trọng như xuất khẩu, du lịch, công nghiệp đều tăng trưởng mạnh

9 tháng, Thanh Hoá hút vốn đầu tư vượt 27.400 tỷ đồng

9 tháng, Thanh Hoá hút vốn đầu tư vượt 27.400 tỷ đồng

Thanh Hoá ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong phát triển kinh tế 9 tháng năm 2025, từ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, du lịch đến thu ngân sách và thu hút đầu tư. Song, bài toán giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn của doanh nghiệp vẫn đặt ra yêu cầu xử lý kịp thời...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

VnEconomy