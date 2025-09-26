Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Anh “mở khoá tài chính” cho ba lĩnh vực lớn tại Việt Nam

Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD…

Ngày 25/9, tại TP.HCM, Diễn đàn “Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh” do Standard Chartered phối hợp với Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) tổ chức đã diễn ra, với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền, nghị sĩ, các cơ quan ngoại giao cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn tập trung vào các chủ đề hợp tác kinh tế song phương như huy động vốn từ các tổ chức tín dụng xuất khẩu, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tích hợp ESG và thúc đẩy thương mại.

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ANH QUỐC MỞ RỘNG SANG LĨNH VỰC MỚI

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, nhấn mạnh đây là dịp để hai bên trao đổi về các trụ cột hợp tác mới, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và quy hoạch phát triển đô thị TOD. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Anh đạt hơn 4,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, với tổng vốn đầu tư của Anh tại Việt Nam gần 4,7 tỷ USD.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SC

Đại diện phía Anh, ông Tim Reid, Tổng giám đốc điều hành UKEF, cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD, tập trung vào năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh. UKEF cũng đang đàm phán ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài chính Việt Nam và đã bổ nhiệm giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam để thúc đẩy hợp tác.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết sự hợp tác với UKEF nhằm mở rộng các cơ hội kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu phát triển tại Việt Nam. Theo bà, đối với các lĩnh vực đang được ưu tiên thì yếu tố phát triển bền vững và tăng trưởng toàn diện vẫn tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Sự kiện được đánh giá là một bước đi nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh, trong bối cảnh hai nước đều hướng đến phát triển bền vững, mở rộng thương mại và đầu tư song phương.

BA LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRONG HỢP TÁC

Chia sẻ bên lề sự kiện với VnEconomy, ông Tim Reid, Tổng giám đốc UKEF, cho biết Việt Nam có sức hút tự nhiên đối với các doanh nghiệp Anh, vốn luôn tìm kiếm những thị trường tăng trưởng mạnh. Với mức tăng trưởng 7,5% và mục tiêu 10% GDP trong tương lai gần, cơ hội tại Việt Nam là rất rõ ràng. Trong bức tranh năng động của Đông Nam Á, Việt Nam cũng nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất

Ông Tim Reid, Tổng giám đốc Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF). Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Theo ông Tim Reid, đồng hành với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, UKEF ưu tiên hỗ trợ ba lĩnh vực chính trong thời gian tới gồm: năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững và y tế.

“Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trong chuyển dịch sang năng lượng sạch; đồng thời, các dự án hạ tầng như đường sắt cao tốc Bắc – Nam hay hệ thống giao thông kết nối cũng là ưu tiên lớn. Trước buổi phỏng vấn, tôi cũng được tiếp cận một dự án y tế mới – đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất,” ông nói.

Ông Reid nhấn mạnh, UKEF không cạnh tranh mà hợp tác với các ngân hàng thương mại, bằng cách cung cấp bảo lãnh của Chính phủ Anh để giảm chi phí và kéo dài thời hạn vay vốn. Theo ông, đây là lợi thế cụ thể mà UKEF có thể mang lại cho các dự án tại Việt Nam.

“Chúng tôi từng tham gia các dự án đường sắt cao tốc Ankara – Izmir ở Thổ Nhĩ Kỳ, điện gió ngoài khơi tại Đài Loan hay năng lượng mặt trời. Những thành công này cho thấy chuỗi cung ứng của Anh hoàn toàn có thể đóng góp thiết thực cho các dự án tương tự ở Việt Nam,” ông cho biết thêm.

Khi làm việc với doanh nghiệp Việt Nam, UKEF cũng áp dụng quy trình thẩm định chuẩn quốc tế, bao gồm phân tích tín dụng, đánh giá pháp lý, tài chính, môi trường, xã hội và nhân quyền. Đây cũng là quy trình mà các ngân hàng lớn, như Standard Chartered, đang áp dụng. Việt Nam không gặp khó khăn đặc thù, chỉ cần đi đúng quy trình là được.

Ngoài ra, UKEF cũng từng hỗ trợ một số nhà đầu tư nước ngoài tại Anh, với điều kiện họ không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể được tiếp cận hỗ trợ về vốn lưu động và mục tiêu đầu tư.

