Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Anh “mở khoá tài chính” cho ba lĩnh vực lớn tại Việt Nam
Như Quỳnh
26/09/2025, 11:45
Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD…
Ngày 25/9, tại TP.HCM, Diễn đàn “Tăng cường hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh” do Standard Chartered phối hợp với Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) tổ chức đã diễn ra, với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền, nghị sĩ, các cơ quan ngoại giao cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hai nước.
Diễn đàn tập trung vào các chủ đề hợp tác kinh tế song phương như huy động vốn từ các tổ chức tín dụng xuất khẩu, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tích hợp ESG và thúc đẩy thương mại.
HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ANH QUỐC MỞ RỘNG SANG LĨNH VỰC MỚI
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, nhấn mạnh đây là dịp để hai bên trao đổi về các trụ cột hợp tác mới, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và quy hoạch phát triển đô thị TOD. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Anh đạt hơn 4,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, với tổng vốn đầu tư của Anh tại Việt Nam gần 4,7 tỷ USD.
Đại diện phía Anh, ông Tim Reid, Tổng giám đốc điều hành UKEF, cho biết cơ quan này đang xúc tiến các dự án tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam với hạn mức tối thiểu 6,5 tỷ USD, tập trung vào năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh. UKEF cũng đang đàm phán ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài chính Việt Nam và đã bổ nhiệm giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam để thúc đẩy hợp tác.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết sự hợp tác với UKEF nhằm mở rộng các cơ hội kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu phát triển tại Việt Nam. Theo bà, đối với các lĩnh vực đang được ưu tiên thì yếu tố phát triển bền vững và tăng trưởng toàn diện vẫn tiếp tục được đặt lên hàng đầu.
Sự kiện được đánh giá là một bước đi nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh, trong bối cảnh hai nước đều hướng đến phát triển bền vững, mở rộng thương mại và đầu tư song phương.
BA LĨNH VỰC ƯU TIÊN TRONG HỢP TÁC
Chia sẻ bên lề sự kiện với VnEconomy, ông Tim Reid, Tổng giám đốc UKEF, cho biết Việt Nam có sức hút tự nhiên đối với các doanh nghiệp Anh, vốn luôn tìm kiếm những thị trường tăng trưởng mạnh. Với mức tăng trưởng 7,5% và mục tiêu 10% GDP trong tương lai gần, cơ hội tại Việt Nam là rất rõ ràng. Trong bức tranh năng động của Đông Nam Á, Việt Nam cũng nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất
Theo ông Tim Reid, đồng hành với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, UKEF ưu tiên hỗ trợ ba lĩnh vực chính trong thời gian tới gồm: năng lượng tái tạo, hạ tầng bền vững và y tế.
“Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trong chuyển dịch sang năng lượng sạch; đồng thời, các dự án hạ tầng như đường sắt cao tốc Bắc – Nam hay hệ thống giao thông kết nối cũng là ưu tiên lớn. Trước buổi phỏng vấn, tôi cũng được tiếp cận một dự án y tế mới – đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất,” ông nói.
Ông Reid nhấn mạnh, UKEF không cạnh tranh mà hợp tác với các ngân hàng thương mại, bằng cách cung cấp bảo lãnh của Chính phủ Anh để giảm chi phí và kéo dài thời hạn vay vốn. Theo ông, đây là lợi thế cụ thể mà UKEF có thể mang lại cho các dự án tại Việt Nam.
“Chúng tôi từng tham gia các dự án đường sắt cao tốc Ankara – Izmir ở Thổ Nhĩ Kỳ, điện gió ngoài khơi tại Đài Loan hay năng lượng mặt trời. Những thành công này cho thấy chuỗi cung ứng của Anh hoàn toàn có thể đóng góp thiết thực cho các dự án tương tự ở Việt Nam,” ông cho biết thêm.
Khi làm việc với doanh nghiệp Việt Nam, UKEF cũng áp dụng quy trình thẩm định chuẩn quốc tế, bao gồm phân tích tín dụng, đánh giá pháp lý, tài chính, môi trường, xã hội và nhân quyền. Đây cũng là quy trình mà các ngân hàng lớn, như Standard Chartered, đang áp dụng. Việt Nam không gặp khó khăn đặc thù, chỉ cần đi đúng quy trình là được.
Ngoài ra, UKEF cũng từng hỗ trợ một số nhà đầu tư nước ngoài tại Anh, với điều kiện họ không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể được tiếp cận hỗ trợ về vốn lưu động và mục tiêu đầu tư.
Sự kiện được đánh giá là một bước đi nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh, trong bối cảnh hai nước đều hướng đến phát triển bền vững, mở rộng thương mại và đầu tư song phương.
Năm nội dung chính trong hợp tác phát triển TOD giữa TP.HCM và Vương quốc Anh
14:25, 23/09/2025
Phái đoàn năng lượng Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác điện gió ngoài khơi tại Vương quốc Anh
22:42, 23/06/2025
Việt Nam và Vương quốc Bỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải
Quảng Trị : Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, không để vốn chờ dự án
Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, thủ tục chậm hoàn thiện và tâm lý chờ khối lượng lớn mới thanh toán của nhà thầu là những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án đầu tư công ở Quảng Trị giải ngân ì ạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải thay đổi cách làm, không để vốn chờ dự án...
Ninh Bình: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh
Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch và dự toán kinh phí thi tuyển ý tưởng quy hoạch, thiết kế phương án kiến trúc cho dự án Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phát động cuộc thi tuyển rộng rãi trong nước...
Sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19/12
Đường Vành đai 3 TP.HCM, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An; Dự kiến, ngày 19/12, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật…
Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm
9 tháng qua, kinh tế Huế khởi sắc với GRDP tăng 9,7 - 10,2%, hàng loạt chỉ số quan trọng như xuất khẩu, du lịch, công nghiệp đều tăng trưởng mạnh
9 tháng, Thanh Hoá hút vốn đầu tư vượt 27.400 tỷ đồng
Thanh Hoá ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong phát triển kinh tế 9 tháng năm 2025, từ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, du lịch đến thu ngân sách và thu hút đầu tư. Song, bài toán giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn của doanh nghiệp vẫn đặt ra yêu cầu xử lý kịp thời...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: