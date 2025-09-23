Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Năm nội dung chính trong hợp tác phát triển TOD giữa TP.HCM và Vương quốc Anh

Như Quỳnh

23/09/2025, 14:25

Bản ghi nhớ hợp tác là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội…

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, ký kết MOU. Ảnh: Như Quỳnh
Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, ký kết MOU. Ảnh: Như Quỳnh

Ngày 23/9/2025 tại TP.HCM, Ủy ban nhân dân TP.HCM và Bộ Ngoại giao & Phát triển Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (Transit Oriented Development - TOD).

Lễ ký kết được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo “Nâng cao năng lực triển khai TOD”, do Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM và Ủy ban nhân dân TP.HCM phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển, hướng tới tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng – xây dựng, giao thông vận tải, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư song phương.

Bản ghi nhớ hợp tác là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội, với năm nội dung hợp tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát triển đô thị bền vững theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị, đặc biệt chú trọng đến mô hình đô thị TOD. Hoạt động hợp tác bao gồm chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng chính sách TOD, nghiên cứu cơ chế tài chính, chiến lược phát triển và mô hình vận hành TOD. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý đô thị TP.HCM là một trong những trọng tâm ưu tiên.

Hội thảo “Nâng cao năng lực triển khai TOD” diễn ra trong hai ngày 23 – 24/9 tập trung vào hai nội dung trọng tâm.

Thứ nhất là tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch các khu vực TOD dựa trên nguyên tắc quốc tế và bài học thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế dọc các tuyến đường sắt đô thị.

Thứ hai là xây dựng và triển khai các công cụ khai thác giá trị gia tăng từ đất, như thu phí, hợp tác công – tư (PPP), chuyển nhượng chỉ tiêu quy hoạch.

Thứ hai, xây dựng hạ tầng hiện đại, bền vững. Trong đó, cả hai bên đặt mục tiêu tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nội dung bao gồm: quản lý và khai thác hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới, kêu gọi đầu tư và nâng cao năng lực quản lý vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật của thành phố.

Thứ ba, phát triển hệ thống giao thông đô thị thông minh. Hai bên phối hợp thúc đẩy hiện đại hóa giao thông đô thị TP.HCM, bao gồm cả ngành đường sắt đô thị. Các hoạt động hợp tác cụ thể như: chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, đào tạo nhân lực ngành giao thông, ứng dụng công nghệ mới như mô hình thông tin công trình (BIM), phát triển giải pháp giao thông thông minh và các hình thức vận tải công cộng hiện đại.

Thứ tư, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan chức năng. Bản ghi nhớ khuyến khích các cơ quan, sở ngành hai bên tích cực giao lưu, trao đổi đoàn công tác nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác một cách hiệu quả, thực chất.

Thứ năm, hỗ trợ kỹ thuật và chính sách từ phía Vương quốc Anh. Trong đó, Bộ Ngoại giao & Phát triển Vương quốc Anh sẽ giữ vai trò đầu mối phối hợp các cơ quan liên quan của nước này nhằm hỗ trợ TP.HCM triển khai các sáng kiến trong lĩnh vực quản lý công, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển đô thị bền vững và hiệu quả.

Bản ghi nhớ là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ giữa TP.HCM và Vương quốc Anh trong việc phát triển hạ tầng giao thông và đô thị một cách bền vững, thông minh và đồng bộ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

Mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD – Transit-Oriented Development) được xem là giải pháp tiên tiến nhằm hình thành các khu đô thị sầm uất, đa chức năng quanh các tuyến metro và điểm trung chuyển. TOD giúp tối ưu sử dụng đất, giảm ùn tắc, đồng thời thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng sống đô thị.

