Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

Như Nguyệt

28/10/2025, 15:51

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai thiết thực và đạt nhiều kết quả quan trọng...

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mặt trận.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Ngày 28/10, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu tiêu biểu đến từ các ban, đơn vị đại diện cho gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÓ NHIỀU BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định Đại hội có ý nghĩa quan trọng, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, là dấu mốc đặc biệt sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quóc Việt Nam.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra hạn chế, tồn tại. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thi đua yêu nước, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai thiết thực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nỗ lực, cố gắng, tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mặt trận.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Mặt khác, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, xoá nhà tạm, nhà dột nát, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả của bão lũ…

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tham mưu tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bước phát triển mới.

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đã động viên, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó góp phần tạo động lực, khí thế mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của toàn cơ quan.

SAU SẮP XẾP, CƠ QUAN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM GỒM 19 ĐẦU MỐI TRỰC THUỘC

Từ ngày 1/7/2025, việc vận hành tổ chức bộ máy và hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm bảo thực hiện đúng theo Quyết định 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; Quyết định số 251-QĐ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Tuy bước đầu triển khai vận hành bộ máy mới còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các vấn đề đã dần được giải quyết.

Sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 19 đầu mối trực thuộc gồm: 9 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 3 đơn vị sự nghiệp; 7 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội.

Hiện nay Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 1.131 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan.

Trong đó có 29 cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 1.097 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan (666 công chức tại 20 ban, đơn vị Cơ quan, Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; 145 viên chức tại Văn phòng, Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo, các đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 286 người lao động tại Văn phòng, các ban tham mưu giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan).

Với tinh thần sáng tạo, đội ngũ cán bộ đã đề xuất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, xây dựng các mô hình hoạt động tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội.

TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tích cực chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua trọng tâm trên phạm vi toàn quốc, gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mặt trận.
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cùng với đó, việc tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở được diễn ra thường xuyên, liên tục.

Từ đó, hoạt động thi đua của các ban, đơn vị có nhiều đổi mới, chủ động trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Công tác khen thưởng đảm bảo trên các lĩnh vực, đã chú trọng khen thưởng các cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới ở trong Cơ quan và toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5 năm qua, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham mưu xét duyệt, hiệp y và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng 103 Huân chương bậc cao các loại, 235 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 52 Cờ thi đua cho 155 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;

Tặng thưởng 19.616 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 163 Cờ thi đua, 11.095 Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 53.929 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các phong trào thi đua và nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

14:38, 21/10/2025

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề lớn từ góp ý của cử tri cả nước

15:01, 20/10/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề lớn từ góp ý của cử tri cả nước

Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

15:50, 17/10/2025

Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Đại hội thi đua yêu nước

