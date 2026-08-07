Có tiền bắt đáy, loạt cổ phiếu đảo chiều thành công

Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.

VN-Index yếu hơn những gì giao dịch cổ phiếu thể hiện.

Sau phiên giảm khá mạnh hôm qua và VN-Index lại “thủng” đường trung bình 200 ngày, rủi ro điều chỉnh đã cao lên đáng kể, nhất là khi 7 phiên tăng trước đó đem lại lợi nhuận ngắn hạn tốt cho nhiều nhà đầu tư. Thị trường khởi đầu phiên cuối tuần khá kém, chỉ số giảm sâu nhất đầu phiên mất gần 9 điểm (-0,49%). Tuy nhiên đến khoảng 10h15 đà phục hồi đã đưa VN-Index quay lại lên trên tham chiếu. Đóng cửa chỉ số tăng 0,19% tương đương +3,28 điểm.

Thực ra diễn biến phiên chiều nay không được tốt ở chỉ số, do nhóm cổ phiếu dẫn dắt tương đối kém. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được lúc 1h35 chiều còn không cao bằng đỉnh phiên sáng. Chỉ số đóng cửa cũng thấp hơn khoảng 6,5 điểm so với mức cao nhất này. Việc không duy trì được độ cao là do một số blue-chips tạo sức ép quá lớn.

Nổi bật là VHM hôm nay giảm đột biến 5,32%. Trụ này lao dốc từ đầu đến cuối và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. VIC cũng giảm mạnh 1,74%. Chỉ riêng hai cổ phiếu rất lớn này đã lấy đi gần 10 điểm khỏi VN-Index và khoảng 6 điểm của VN30-Index. Đó là chưa kể tới VPL giảm 2,35%, VRE giảm 1,38%. Rổ VN30 đóng cửa với 18 mã tăng/10 mã giảm, nhóm Vin giảm mạnh nhất, các cổ phiếu còn lại không đáng kể. VN30-Index may mắn hơn VN-Index do có nhiều cổ phiếu tầm trung bù lại, chốt phiên tăng 0,44%.

Độ rộng rổ VN30 xác nhận nhóm blue-chips giao dịch khá tốt. GAS, GVR kịch trần ngay từ sáng, ngoài ra VNM tăng 5,08%, BSR tăng 4,59%, CTG tăng 3,67%, STB tăng 3,32%, BID tăng 3,03%, SAB tăng 2,4%, LPB tăng 1,73%, TCB tăng 1,71%, MSN tăng 1,35%... cũng rất tốt. Toàn rổ này có tới 14 cổ phiếu tăng trên 1%, không thể là trạng thái giao dịch yếu được. Thanh khoản rổ này cũng tăng 29%, có sự phục hồi rất khá của dòng tiền.

Như vậy sức mạnh điểm số đang bị kiềm chế bằng các cổ phiếu lớn mà cụ thể là nhóm Vin. Cả VIC lẫn VHM đều đang “neo” ở vùng giá đỉnh cao lịch sử trong khi VRE đã hồi khoảng 24% tính đến giữa tuần này. Nếu không có các trụ ngân hàng thì VN-Index thậm chí đã đỏ.

Tổng thể sàn HoSE cũng như vậy, độ rộng góp phần củng cố trạng thái giao dịch tích cực hôm nay dù điểm số tăng không nhiều. Dù VN-Index phải đến tầm 10h15 mới xanh nhưng toàn thời gian trước đó số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn số giảm. Lúc 10h30 sàn HoSE có 168 mã tăng/91 mã giảm, kết phiên sáng là 165 mã tăng/109 mã giảm và đóng cửa là 164 mã tăng/139 mã giảm. Diễn biến độ rộng cho thấy có sự ổn định về giá cổ phiếu, bất chấp trạng thái yếu ớt của VN-Index.

83 cổ phiếu trong số xanh ghi nhận mức tăng từ 1% trở lên tại thời điểm đóng cửa. Dòng tiền bắt đáy nâng đỡ tạo thanh khoản lớn ở khá nhiều cổ phiếu. Gần như toàn bộ nhóm tăng trên 1% của VN30 đều có giao dịch quanh trăm tỷ đồng trở lên. NVL tăng 1,46%, DCM tăng 2,43%, PVD tăng 1,69% cũng nằm trong số này. Tính chung thanh khoản nhóm này chiếm 42,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía giảm, 67 cổ phiếu giảm quá 1% chỉ chiếm 19,5% tổng thanh khoản HoSE với 6 mã duy nhất giao dịch trên trăm tỷ đồng. Dẫn đầu là 3 cổ phiếu nhóm Vin: VIC khớp 1.147,2 tỷ đồng, VHM khớp 676,7 tỷ, VRE khớp 152,8 tỷ. Nếu trừ giao dịch nhóm nhóm Vin, toàn bộ 64 cổ phiếu còn lại chỉ chiếm 5,9% thanh khoản sàn. Điều này xác nhận sức ép từ bên bán khá nhẹ. Vài cổ phiếu đáng chú ý là PNJ giảm 1,23% với 143,4 tỷ, DXG giảm 2,28% với 140,9 tỷ, VSC giảm 1,68% với 105,6 tỷ, VPI giảm 1,27% với 97,2 tỷ, TCH giảm 2,48% với 62,5 tỷ, GEE giảm 1,18% với 50,9 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt đợt mua ròng 3 phiên với mức bán ròng nhẹ 59,4 tỷ đồng. Tuy nhiên một phần là nhờ thỏa thuận lớn tại DMX với quy mô tới 699,1 tỷ đồng. Nói cách khác, khối này đã quay lại bán ròng ở các cổ phiếu khác. Hôm qua khối này cũng đã bán ròng khoảng 131,2 tỷ đồng với cổ phiếu HoSE và bán ròng 126 tỷ đồng toàn thị trường. Những cổ phiếu bị bán chính hôm nay là VHM -283,9 tỷ, TCB -218,9 tỷ, VPB -204,7 tỷ, VIC -152,9 tỷ. Phía mua ròng ngoài DMX có VNM +160,3 tỷ, CTG +148,7 tỷ, BID +42,1 tỷ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2026 đang cho thấy nội tại của thị trường tích cực hơn đáng kể so với diễn biến giảm trong xuyên suốt cuối tháng 7. Theo dữ liệu từ MoneyGain, lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2 tăng gần 48% so với cùng kỳ. Ngay cả khi loại bỏ mức đóng góp đột biến từ nhóm Vingroup, tăng trưởng lợi nhuận phần còn lại của thị trường vẫn đạt khoảng 36%, cho thấy đà cải thiện không chỉ đến từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, mà phản ánh sự mở rộng thực chất của nhiều nhóm ngành, nhất là khi tăng trưởng lợi nhuận đang xuất hiện trên nền so sánh không thấp.

Kết quả kinh doanh quý 2 đang khiến định giá thị trường ở vùng thấp. Nếu nhìn theo chỉ số chung, P/E của VN-Index chưa phản ánh đầy đủ bức tranh định giá thực chất do ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup. Khi loại bỏ nhóm này, theo dữ liệu từ MoneyGain, P/E phần còn lại của thị trường hiện ở dưới 11 lần, tương đương vùng rất rẻ trong lịch sử.