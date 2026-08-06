VN-Index giảm mạnh nhất 8 phiên, thanh khoản xuống đáy

VN-Index đóng cửa giảm 0,66% (-11,68 điểm), cũng không mạnh hơn buổi sáng là mấy (-0,25%/-4,44 điểm). Phần lớn mức giảm thêm này là do cổ phiếu blue-chips suy yếu và chỉ cần vài mã lớn lùi 2-3 bước giá cũng đủ tạo sức ép.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 23 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Cả VIC lẫn VHM đều nằm trong số giảm giá, đặc biệt VHM trượt giảm mạnh 1,15%, đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,78% so với tham chiếu. VIC lùi 0,59%, đảo chiều thành -0,55%. GAS cũng tác động khá mạnh, cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 0,28%, đóng cửa giảm 0,99% tương đương trượt 1,27% buổi chiều. HPG, MBB, CTG, TCB là các mã lớn khác thuộc Top 10 vốn hóa cũng trượt giảm chiều nay.
VN30-Index kết phiên giảm 0,74% với 3 mã xanh và 25 mã đỏ. 13 mã trong số đỏ giảm quá 1% trong khi phiên sáng mới có 5 mã tương tự. Điều này cho thấy sức ép ở blue-chips có mạnh hơn, dù thanh khoản cũng chỉ tăng thêm hơn 10%. 3 cổ phiếu duy nhất xanh là VHM tăng 0,78%, VNM tăng 0,68% và FPT tăng 0,57%.
Với phần còn lại của thị trường, độ rộng tổng thể HoSE ghi nhận 107 mã tăng/211 mã giảm cuối phiên, cũng không thay đổi nhiều so với phiên sáng (84 mã tăng/200 mã giảm). Mặt bằng giá cũng không thấp hơn nhiều với 107 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên trong khi buổi sáng là 92 mã. Thanh khoản khớp lệnh cả phiên chiều tăng 10%, cho thấy bên bán không tạo thêm sức ép rõ rệt.
Đây là trạng thái bình thường của hiện tượng chốt lời kỹ thuật. Không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi ở nhịp phục hồi vừa qua cũng như không phải ai cũng muốn lướt sóng. Bên bán tạo hiệu ứng giá giảm mạnh chủ yếu do người mua đoán trước được hoạt động bán ra và lùi giá chào mua xuống thấp.
15 cổ phiếu thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm từ 1% trở lên tập trung hầu hết ở các blue-chips. Điều này cũng dễ hiểu vì thanh khoản VN30 thường cao. Số ít cổ phiếu tầm trung lọt vào danh sách là VIX giảm 2,14%, PNJ giảm 3,83%, NVL giảm 1,44%, VND giảm 1,47%, VPI giảm 3,23%, POW giảm 2,9%. Tổng giao dịch của 107 cổ phiếu giảm mạnh nhất chiếm 40,5% giao dịch sàn HoSE. Tuy nhiên nếu trừ đi giao dịch của 15 cổ phiếu hàng đầu thì chỉ còn 10,2%.
Ở phía tăng, các mã đi ngược chiều mạnh đều không có tính đại diện mà do cung cầu tại chỗ. VCI tăng 1,16% với 253,5 tỷ đồng không đại diện được cho nhóm chứng khoán vì đại đa số mã còn lại đỏ. DXG tăng 1,39% với 112,7 tỷ không đại diện cho bất động sản. VSC tăng 2,05% với 162,4 tỷ, DMX tăng 2,5% với 156,1 tỷ, GEL tăng 2,33% với 101,4 tỷ, GMD tăng 1,18% với 82,7 tỷ, DGW tăng 2,17% với 54,1 tỷ là những cổ phiếu nổi trội.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng không tăng bán ra, vị thế ròng rất nhỏ -37 tỷ đồng so với -84 tỷ đồng trong buổi sáng. Như vậy khối này cũng chuyển trạng thái giao dịch cầm chừng sau 3 phiên giải ngân khá ấn tượng.
VN-Index đóng cửa lùi xuống mức 1764,78 điểm, lại để mất đường trung bình 200 ngày (tương đương vùng 1772 điểm). Như vậy hai phiên đột phá qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật này đã không còn tin cậy. Đây là tín hiệu bất lợi, nhưng về mặt thị trường, tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay chỉ đạt chưa tới 13.000 tỷ đồng (không tính thỏa thuận) là ngưỡng thấp kỷ lục cho thấy áp lực bán nhỏ cũng hé mở khả năng nâng đỡ điểm số vì các trụ chỉ cần lên giá một chút cũng tạo được điểm.
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Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
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