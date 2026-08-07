Dự báo 9 cổ phiếu mới nhất được thêm vào rổ FTSE GEIS, 5 cổ phiếu khác bị loại

SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh mạnh trong tháng 7 trước tác động đồng thời của các yếu tố trong nước và quốc tế, gồm lo ngại pháp lý tại một số doanh nghiệp niêm yết, mặt bằng lãi suất cao và môi trường toàn cầu kém thuận lợi do căng thẳng địa chính trị. VN-Index chốt tháng ở 1.735,8 điểm, giảm 6,7% so với cuối tháng 6, nhưng đã hồi phục khoảng 4% từ đáy trong tháng là 1.668 điểm.

Trong lịch sử, theo SSI Research, tháng 8 là một trong những giai đoạn thuận lợi nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam, với 8/10 năm gần nhất tăng điểm và mức sinh lời bình quân khoảng 5% trong các năm tăng. Ngay cả hai tháng 8 giảm điểm, vào năm 2017 và 2019, mức giảm cũng tương đối khiêm tốn dưới 1%.

Định giá cũng trở nên hấp dẫn hơn. P/E dự phóng năm 2026 ở mức 12,2 lần, hoặc khoảng 9,5 lần nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, tiệm cận các vùng từng ghi nhận trong những giai đoạn căng thẳng như nhịp bán tháo Covid-19 năm 2020 và đợt điều chỉnh liên quan đến thuế quan năm 2025.

Ở cấp độ cổ phiếu, nhiều mã đã quay về vùng giá năm 2023 dù lợi nhuận cùng kỳ đã tăng gấp hai đến bốn lần.

Áp lực bán liên quan đến margin cũng có thể giảm dần. Dư nợ margin tăng 26,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 6% so với quý trước, trong quý 2/2026, khiến thị trường nhạy cảm hơn trong nhịp điều chỉnh mạnh tháng 7. Khi một phần đòn bẩy nhiều khả năng đã được giải tỏa trong đợt bán tháo, áp lực bán bắt buộc có thể hạ nhiệt trong một đến hai tháng tới, tạo bối cảnh tích cực hơn cho diễn biến ngắn hạn.

Do đó, SSI Research cho rằng cơ hội giao dịch có thể xuất hiện trong tháng 8. Tuy nhiên, thị trường chưa cho thấy tín hiệu thay đổi xu thế trong trung hạn, do áp lực lãi suất nhiều khả năng kéo dài trong nửa cuối năm 2026 trước nhu cầu tín dụng cao và các mục tiêu tăng trưởng tham vọng của Chính phủ.

Công ty chứng khoán đồng thời kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 8, được hỗ trợ bởi việc đón đầu dòng vốn thụ động đợt đầu tiên dự kiến đổ vào tháng 9 sau khi FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường Mới nổi.

Việt Nam cũng có thể hưởng lợi từ quá trình tái phân bổ rộng hơn của dòng vốn toàn cầu. Sau giai đoạn tăng mạnh trong nửa đầu năm nhờ các chủ đề AI và bán dẫn, một số thị trường khu vực đã chịu áp lực chốt lời rõ hơn và giao dịch ở mức định giá kém hấp dẫn hơn. Ngược lại, Việt Nam kết hợp được tăng trưởng lợi nhuận bền bỉ, định giá hấp dẫn hơn và tỷ trọng sở hữu nước ngoài tương đối thấp, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để thu hút thêm dòng vốn.

SSI Research cũng cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.

Về lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý 2/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng doanh thu trên ba sàn tăng 37,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 47,7% so với cùng kỳ. Trên HOSE, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hợp nhất tăng 45,8% so với cùng kỳ, thấp hơn nhẹ so với mức 49,8% của quý 1/2026.

Nếu loại trừ nhóm Vingroup, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 27,9% so với cùng kỳ, so với mức 31,8% trong quý I/2026, qua đó đưa mức tăng trưởng lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 lên 29,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận vẫn diễn ra trên diện rộng giữa các ngành, với phần lớn nhóm ngành ghi nhận mức tăng hai chữ số. Chỉ một số ít nhóm ngành, gồm du lịch, hàng cá nhân và gia dụng, cùng ô tô, ghi nhận tăng trưởng âm.

Ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai nhóm đóng góp lớn nhất, với lợi nhuận ròng trong quý 2/2026 trên HOSE tăng lần lượt 24,6% và 232% so với cùng kỳ. Cả hai nhóm đều tăng tốc so với quý 1/2026 và đóng góp tổng cộng khoảng 70% vào mức tăng lợi nhuận của toàn thị trường trong quý.

Các ngành đã ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý 1/2026 tiếp tục duy trì động lực tích cực trong quý 2/2026, bao gồm bán lẻ, tiện ích, dầu khí, vật liệu xây dựng và phân bón.

Nhìn chung, kết quả quý 2/2026 vượt kỳ vọng ở một số ngành, đặc biệt là ngân hàng, dầu khí, bán lẻ và bất động sản. Tuy nhiên, SSI dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2026 do tác động trễ của mặt bằng lãi suất cao hơn và hiệu ứng suy giảm của thị trường tài sản khi thị trường bất động sản tiếp tục chững lại.