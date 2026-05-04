Coastal Quảng Ngãi: Những “bộ óc” quốc tế cùng kiến tạo chuẩn sống mới bên biển miền Trung

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực duyên hải miền Trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Trong bối cảnh đó, dự án Coastal Quảng Ngãi thu hút sự chú ý nhờ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, thiết kế và cảnh quan, đồng thời chú trọng yếu tố bản địa hóa để phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân địa phương.

Coastal Quảng Ngãi có quy mô gần 94ha, nằm tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hội tụ các đối tác quốc tế danh tiếng như: Sweco, Giò Forma, SHMA và 100 Architects - những tên tuổi đã góp phần định hình nhiều công trình, đô thị và không gian công cộng trên thế giới.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai. Ảnh phối cảnh dự án.

SWECO – “BỘ NÃO” QUY HOẠCH BỀN VỮNG TỪ CHÂU ÂU

Coastal Quảng Ngãi được quy hoạch tổng thể bởi Sweco - tập đoàn tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và phát triển đô thị hàng đầu châu Âu với hơn 130 năm kinh nghiệm. Trên thế giới, Sweco được biết đến qua nhiều dự án tiên phong về phát triển đô thị bền vững như UN17 Village, Seestadt Aspern tại Vienna hay Stockholm Royal Seaport.

Phát triển sản phẩm gắn với quy hoạch bền vững tại Coastal Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh dự án.

Với Coastal Quảng Ngãi, sự tham gia của Sweco đặt nền móng cho một hệ sinh thái sống được tính toán đồng bộ ngay từ đầu. Giao thông, không gian công cộng, tiện ích xã hội, môi trường sinh thái và chất lượng sống được kết nối trong một tổng thể thống nhất. Điều này tạo nên khác biệt căn bản giữa một khu nhà ở thông thường và một cộng đồng được quy hoạch bài bản. Cư dân Coastal Quảng Ngãi không chỉ sở hữu một ngôi nhà mà được sống trong một cấu trúc đô thị hướng tới nhiều thế hệ.

Ông Carlo Negri chia sẻ về quy hoạch Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Phương.

Ông Carlo Negri, Giám đốc quốc tế Phát triển & Quy hoạch đô thị Sweco, chia sẻ: “Rất dễ để đưa ra các khẩu hiệu, nhưng bản chất của một đô thị bền vững phải đến từ quy hoạch tổng thể. Tại Sweco, những kiến trúc sư như tôi sẽ làm việc cùng các chuyên gia về năng lượng, môi trường, xử lý rác thải… để đưa tất cả những yếu tố này vào một quy hoạch chung bền vững”.

Cách tiếp cận này cho thấy Coastal Quảng Ngãi không dừng lại ở việc tạo nên một không gian sống đẹp, mà hướng đến một đô thị có khả năng vận hành hài hòa, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với tương lai và chăm sóc đời sống cư dân một cách bền vững.

GIÒ FORMA – KIẾN TẠO BIỂU TƯỢNG CỘNG ĐỒNG BẰNG NGÔN NGỮ THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Nếu Sweco xây dựng nền tảng quy hoạch thì Giò Forma mang đến cho Coastal Quảng Ngãi khả năng tạo nên những không gian biểu tượng, giàu cảm xúc và có sức kết nối cộng đồng.

Trung tâm triển lãm cộng đồng nằm tại trái tim đô thị Coastal Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh dự án.

Tại vị trí trung tâm của đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, trung tâm triển lãm cộng đồng được thiết kế bởi Giò Forma - studio thiết kế quốc tế nổi bật với những công trình có tính nhận diện cao như “Tree of Life” tại Expo Milan 2015 hay Maraya Concert Hall tại Ả Rập Xê Út - công trình được biết đến là tòa nhà phủ gương lớn nhất thế giới.

Trong tư duy thiết kế, Giò Forma không bắt đầu từ hình khối đơn thuần mà từ câu chuyện, cảm xúc và hành trình trải nghiệm của con người khi bước vào không gian. Vì vậy, trung tâm triển lãm cộng đồng tại Coastal Quảng Ngãi không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mà định vị như “trái tim văn hóa” của toàn khu đô thị - nơi diễn ra các hoạt động kết nối cư dân, giao lưu sáng tạo, giáo dục cộng đồng và lan tỏa tinh thần sống mới.

SHMA – ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀ TRỊ LIỆU VÀO TỪNG M2 SỐNG

Một đô thị đáng sống ngoài quy hoạch tốt hay kiến trúc đẹp còn cần môi trường có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây là lớp giá trị SHMA mang đến cho Coastal Quảng Ngãi.

Thiên nhiên, văn hóa bản địa thể hiện trong từng m2 thiết kế. Ảnh phối cảnh dự án.

SHMA nổi tiếng với các dự án tích hợp sâu giữa thiên nhiên, sức khỏe và đời sống đô thị. Tại Coastal Quảng Ngãi, sự hiện diện của SHMA giúp dự án vượt ra khỏi khái niệm “đô thị xanh” thông thường để tiến tới mô hình “wellness community” – cộng đồng sống khỏe toàn diện.

Từng tuyến cảnh quan, khoảng mở, mặt nước, không gian vận động hay điểm dừng nghỉ thư giãn đều được thiết kế nhằm khuyến khích cư dân bước ra ngoài, kết nối với thiên nhiên, vận động nhiều hơn và tìm lại sự cân bằng sau mỗi ngày làm việc.

Với cách tiếp cận này, thiên nhiên không phải là yếu tố phụ trợ, mà trở thành một phần của trải nghiệm sống hàng ngày. Cư dân không chỉ sống cạnh cây xanh hay mặt nước, mà được thụ hưởng một môi trường có khả năng phục hồi năng lượng, tái tạo tinh thần và nuôi dưỡng sức khỏe trong dài hạn.

100 ARCHITECTS – KHÔNG GIAN SÁNG TẠO CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Trong tầm nhìn phát triển cộng đồng bền vững, trẻ em luôn là một phần trung tâm. Bởi một đô thị tốt không chỉ phục vụ nhu cầu của người lớn hôm nay, mà còn phải tạo điều kiện để thế hệ tương lai được lớn lên trong môi trường an toàn, sáng tạo và giàu trải nghiệm.

Khu vui chơi là không gian vận động, sáng tạo, học hỏi của bé tại Coastal Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh dự án.

Tại Coastal Quảng Ngãi, không gian vui chơi và tương tác dành cho trẻ em rộng 6800m2, được phát triển bởi 100 Architects – studio kiến trúc và thiết kế đô thị quốc tế có trụ sở tại Thượng Hải, nổi tiếng với các dự án không gian công cộng, sân chơi trẻ em và kiến trúc tương tác sáng tạo.

Điểm mạnh của 100 Architects là khả năng biến những khoảng không gian đô thị thành trải nghiệm sống động, khuyến khích trẻ nhỏ vận động, khám phá, tương tác và phát triển trí tưởng tượng. Với 100 Architects, sân chơi không chỉ để giải trí, mà còn là môi trường giáo dục mở, nơi trẻ được học cách quan sát, kết nối và sáng tạo thông qua vận động tự nhiên.

Công viên khám phá là nơi trẻ học mà chơi, chơi mà học. Ảnh phối cảnh dự án.

Hợp tác với 100 Architects, Coastal Quảng Ngãi thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một cộng đồng phát triển toàn diện từ người lớn đến trẻ nhỏ. Trẻ em tại Coastal được vui chơi, tiếp cận với môi trường phát triển trí tuệ, thể chất và khả năng sáng tạo theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Không chỉ dành cho trẻ nhỏ, định hướng thiết kế của 100 Architects còn chú trọng tới nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ thanh thiếu niên đến người lớn, nhằm tạo ra những không gian riêng cho vận động, thư giãn, kết nối và tái tạo năng lượng.

NÂNG CHUẨN SỐNG CHO HƠN 4.000 NGƯỜI DÂN QUẢNG NGÃI

Sự hội tụ của Sweco, Giò Forma, SHMA và 100 Architects giúp Coastal Quảng Ngãi sở hữu hệ sinh thái phát triển đa tầng: Từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến không gian cộng đồng và trải nghiệm sống cho nhiều thế hệ.

Nhà phố vườn tại Coastal Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh dự án.

Tại đây, cư dân không cần đi xa để trải nghiệm những chuẩn mực sống tiên tiến. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa, cư dân có thể chạm tới quy hoạch quốc tế, cảnh quan trị liệu, không gian cộng đồng, tiện ích sáng tạo và môi trường sống được thiết kế cho sức khỏe lâu dài.

Coastal Quảng Ngãi trở thành bước tiến mới trong hành trình nâng chuẩn sống cho người dân địa phương. Dự án góp phần đưa khu vực trở thành điểm đến mới của phong cách sống bền vững, nơi giá trị quốc tế được bản địa hóa để phục vụ chính cộng đồng Quảng Ngãi.

Coastal Quảng Ngãi nâng cao chất lượng sống cho khoảng 4000 người dân Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh dự án.

Với tầm nhìn dài hạn, nguồn lực mạnh mẽ cùng sự hợp tác của các đối tác toàn cầu, Coastal Quảng Ngãi khẳng định vị thế là biểu tượng sống mới của miền Trung - nơi một chuẩn sống bền vững hơn đang được kiến tạo bên bờ biển Quảng Ngãi.